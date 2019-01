Včely moje láska. To je název výstavy fotografií včelaře Milana Motyky. Lidé si ji od dnešního dne prohlédnou ve výstavní síni Městského kulturního střediska Adamov. Vernisáž se koná v pět odpoledne. Výstava potrvá do 19. ledna. Přístupná je denně od jedné do pěti odpoledne.