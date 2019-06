V expozici uvidí meč z doby Jana Lucemburského

S přírodními poměry a dějinami města i regionu od pravěku do současnosti seznamuje stálá expozice s názvem Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene. K vidění je v pěti výstavních a dvou prezentačních sálech v Muzeu regionu Boskovicka. Návštěvníci uvidí například ukázky druhohorních vymřelých obojživelníků - krytolebců, jedinečný soubor keltských nálezů z Hradiska u Protivanova, středověký meč z doby Jana Lucemburského, maketu Boskovické bible či fragmenty více než čtyři metry dlouhého unikátního renesančního praporu. Otevřeno je ve všední dny od deseti dopoledne do pěti hodin odpoledne, o víkendech od jedné do pěti.