Kování železa, řezbáři, výrobky z proutí. Pečení chleba v peci nebo šikovní skláři. Nejen na to lákají turisty organizátoři tradiční akce Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní. Ta se koná v sobotu a v neděli v Panské zahradě v areálu kunštátského zámku. Každý rok ji navštíví několik tisíc

lidí. „Letošní program bude ve znamení prvorepublikových oslav. Návštěvníci přivítají prezidenta T. G. Masaryka a v sobotním programu se mohou těšit na vystoupení známého houslisty Pavla Šporcla. Po skončení koncertu následuje magická noční show s koňmi,“ stojí v pozvánce. Na neděli organizátoři připraví ukázku koňských spřežení, historických kočárů, historické techniky a parních strojů. Vstupenka stojí v předprodeji devadesát devět korun. Na místě pak sto padesát. Děti do šesti let mají vstup zdarma.