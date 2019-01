Sousedský bál v Blansku

Představení kouzelníka Lukáše Šeklina, bublinová show Matěje Kodeše, hudební vystoupení Kateřiny Brožové či skupiny Kreyn. To a mnohem více čeká na všechny návštěvníky tradičního Sousedského bálu v Blansku. Lidé se mohou těšit i na předtančení soukromé ZUŠ z Blanska, čeká na ně i gurmánský zážitek v podobě lahodných večeří. Sousedský ples se uskuteční 1. února od 20 hodin v blanenském Dělnickém domě. Vstupenky jsou momentálně v předprodeji za 350 korun do sálu nebo na balkon, za 330 korun do přísálí a 310 korun do předsálí.