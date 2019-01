Už pětatřicet let to je, co poprvé zazněly skladby skupiny Silver Band. Zájemci mohou přijít do boskovické sokolovny v sobotu a oslavit tak jejich výročí. Pochopitelně si poslechnou největší hity této boskovické legendy na jedinečném koncertě, kde zahraje Silver Band revival a hosté, původní členové kapely Silver Band, kterými jsou Martin Hruška, Václav Kropáček, Pavel Ošmera, Václav Kocman, Dan Chlup. Koncert začne v sedm hodin večer.