Milovníci známých rockových hitů od šedesátých let až do současnosti si přijdou na své na Černohorském rockovém bále. Nestárnoucí melodie a nápěvy jim zprostředkují členové kapel Třetí zuby, Děd Metal a The Beaters. „Rockový bál se uskuteční v černohorské sokolovně v sobotu od osmi hodin večer,“ pozvali příznivce rockové muziky pořadatelé.