K letnímu výletu do Moravského krasu lákají například Punkevní jeskyně. Nabízí mimo jiné jedinečný zážitek plavby na ponorné řece Punkvě i nahlédnutí na dno propasti Macocha. V létě jsou jeskyně přístupné denně. Od úterý do neděle od 8.20 do 17 hodin, v pondělí od deseti dopoledne.