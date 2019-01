Pouze nejtvrdší hasič izvládnou tento závod

Vytáhnout na laně holýma rukama pětadvacetikilový kanystr do několikametrové výšky. Převrátit obří pneumatiku, táhnout osmdesátikilovou figurínu nebo v plné polní v zásahovém obleku a s dýchací technikou zdolat dvoumetrovou bariéru. To je Toughest Firefighter Alive neboli Nejtvrdší hasič přežije. Tak se jmenuje hasičská soutěž, která přibližuje ostrý zásah v terénu. V Doubravici nad Svitavou bude dávat v sobotu dopoledne zabrat i trénovaným borcům. Na trať se vydá několik desítek hasičů z celé jižní Moravy i ze vzdálenějších koutů republiky. V letošním roce je zařazena úplně nová kategorie, a to „tandem štafeta“. V tomto případě nebude důležité, zda budou ve dvojici dva hasiči, dvě hasičky, případně hasič a hasička. V rámci programu se uskuteční sbírka pro děti, které se léčí na onkologickém oddělení Dětské nemocnice Brno.