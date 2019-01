Pink Floyd - DISTANT BELLS. Každoroční open-air koncert v letním kině v zámeckém parku v Rájci-Jestřebí. Letošní téma je The Wall. Organizátoři plánují zvučení styl 70. let, vintage nástroje a aparáty. Zvuk a světla budou letos v podání plzeňských Happysound. Vstupné je pro dospělé 220 korun. Za děti do 150 centimetrů zaplatí rodiče sto padesát korun.