Odtajní příběh o dvou skřítcích

Podívají se do domácnosti dvou skřítků. Děti se v sobotu dočkají divadelního představení s názvem Zapeklitá povidla v Muzeu Blanenska, se kterým vystoupí Divadlo Bedruňka. Pohled to bude nejen zajímavý, ale také poučný. I když se skřítkové mají rádi, stále se jenom hádají a pošťuchují. Dělají to tak dokonale, až se jim to skoro nevyplatí. Hra je pro děti každého věku, hraná tyčkovými manekýny ukáže, že se nemá brát nic na lehkou váhu a každé jednání má svůj následek. Představení začne ve dvě hodiny odpoledne.