Ochutnat, co se minulý rok urodilo v sadech, a v co se to všechno nakonec proměnilo v pálenicích, mohou návštěvníci tradičního Koštu slivovice v Lipovci. Vzorky k hodnocení mohou zájemci přinést v sobotu mezi devátou a jedenáctou hodinou. Ochutnávat se začne ve čtyři hodiny odpoledne. Slavnostní vyhodnocení se pak uskuteční o půl osmé večer.