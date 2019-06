Sto sedmdesát let železnice z Brna do České Třebové se bude slavit také na nádraží v Letovicích. Návštěvníci se mohou svézt historickým vlakem taženým parní lokomotivou do České Třebové a zpět. Přímo na nádraží bude vyhrávat dechová kapela, na Masarykově náměstí bude skákací hrad pro děti a ukázka historických jízdních kol. Děti a mládež do osmnácti let se dostanou do zámku v Letovicích zdarma.