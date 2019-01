Listopad pro muže. Takový je název dnešní akce v blanenské nemocnici. Vyšetřit se zde mohou nechat muži starší padesáti let. „V laboratoři jim odebereme krev a následně vyšetříme,“ sdělili organizátoři. Akce se koná od půl deváté ráno až do poledne. Potrvá až do pátku.