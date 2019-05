V Letovicích se konají třídenní oslavy 110 let od otevření tamního kulturního domu. Návštěvníky až do neděle čeká zajímavý program. V pátek a v sobotu od devíti do šesti hodin se konají prohlídky s průvodci. Návštěvníky čekají také vystoupení mažoretek a žáků základní umělecké školy, výtvarné dílny, výstavy, mše a varhanní koncert v kostele svatého Prokopa.