Koncert Horkýže Slíže

Horkýže Slíže je slovenská rocková kapela z Nitry, která vznikla 4. listopadu 1992. Dvakrát získala platinovou desku. Jejich hudba je označována jako punková, punk rocková, nebo jednoduše rocková. Koncert slovenských hudebníků je na programu v sobotu v blanenském Dělnickém domě. Začíná o půl osmé večer. Jako speciální host vystoupí punk-rocková kapela zakázanÝovoce, která na hudební scéně hraje už 12 let. Dalším hostem turné bude metalový projekt Mean Messiah producenta a zakladatele studia The Barn Dana Frimla. Vstupné v předprodeji je 300 korun na místě 350 korun.