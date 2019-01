Zveme všechny děti do 13 let na cyklistický závod na horských kolech. Akce má zázemí na základně Singletrail Moravský kras Jedovnice. Start první kategorie v 10.00. Přihlášky na závod do 22. 9. na e-mailu cyklokrouzek@email.cz (uveďte jméno a datum narození dítěte). Okruhy v terénu, na loukách a štěrku v areálu Autokempu Olšovec v Jedovnicích. Startovné 50 korun se platí na místě.