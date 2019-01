Jako šílenci mají druhou reprízu

Divadlo Kolárka a Naboso přijedou v pátek do Boskovic na Panský dvůr s reprízou úspěšného představení Jako šílenci. Do rezidence úspěšného filmového producenta, režiséra a herce v jedné osobě se vkradou dva zástupci mladé znuděné generace. Jsou bezmeznými obdivovateli Riegelových akčních filmů a hereckého umění jeho partnerky Jennifer. Konflikt začíná v momentu, kdy se fiktivní svět filmu a počítačových her začne zaměňovat s realitou a naopak. Představení začne o půl osmé večer.