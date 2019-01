Holštejnské slavnosti si připomenou výročí

Na Blanensko se vrátí středověk. Přesněji do Holštejna. V obci o víkendu oslaví ve velkém stylu 750 let od první písemné zmínky o Holštejně. „Užijí si milovníci středověku. Ten je tématem oslav,“ uvedl starosta obce Petr Mynařík. Návštěvníci se můžou těšit na skupiny historického šermu. Následně se v lukostřeleckém turnaji utkají děti, ale i dospělí. V podvečer se budou promítat filmy se speleologickou tematikou pod hradem. Do večerních hodin bude účinkovat Lucrezla Borgia s historizující rockovou show a následně zahraje kapela Poseidon s rockovým výběrem. Návštěvníci si v průběhu sobotního dne budou moci užít i osvětlené jeskyně Hladomorna, ale také si prohlédnout běžně nepřístupné Holštejnské jeskyně. K vidění budou i historická řemesla nebo dobový vojenský tábor. Pro od-

vážlivce bude k dispozici i vyhlídka v horkovzdušném balónu. Nedělní odpoledne progam zakončí dechová hudba Holóbkova mozeka nebo představení souboru Divadlo bez střechy.