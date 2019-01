Hasičský pochod pro malé i velké na rozhlednu

Návštěva muzea, výstup na rozhlednu Horní les, ukázky hasičské techniky. A samozřejmě příjemný výlet s přáteli. To vše čeká v sobotu na účastníky hasičského pochodu. Start je mezi osmou a devátou hodinou ráno před hasičskou zbrojnicí v Olešnici. „Pochod je pro hasiče i nehasiče, pro malé i velké, prostě pro všechny generace. Trasa pochodu vede přes obce Velké Tresné, Rovečné a na rozhlednu Horní les. V obci Velké Tresné bude prohlídka tamního muzea,“ píší v pozvánce hasiči z Olešnice a SDH Velké Tresné. Po výstupu na rozhlednu se účastníci budou vracet stejnou trasou do Rovečného, odkud se odpoledne dostanou zpět autobusem k hasičské zbrojnici do Olešnice. Tam na ně bude čekat občerstvení a ukázky hasičské techniky.