Santa Lucia, Slyšíš, jak zvoní, Bílá orchidej a další známé hity dnes zazpívá pěvecké duo Eva a Vašek. V parku na místě bývalého hotelu Dukla vystoupí společně s dalšími kapelami Czech & Then Some, Polka Bands of Texas, Eva Adams a Simona Harp. Vstupné je zdarma. Koncert začíná o půl čtvrté odpoledne.