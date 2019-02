Hrdinkami příběhu jsou kamarádky, které patřily do společné umělecké skupiny. Vzpomínky na minulost vyvolá jejich pozvání do rezidence další z členek skupiny, jež jako jediná překročila hranice regionálního úspěchu a stala se veřejně uznávanou. V režii Jana Doležela se představí Kamila Hrnčířová, Michaela Růžičková a Leona Voráčová. Představení není vhodné pro diváky do patnácti let.