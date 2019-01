Diváci si užijí expedici za vysněnou řekou nebo surfařskou grotesku

Snow film fest přináší každý rok od října do prosince do více než dvou set českých a slovenských měst ty nejlepší zimní cestovatelské a sportovní filmy z celého světa i z domácí produkce. Tentokrát bude po roce opět k vidění v Blansku, a to už ve středu 24. října v čajovně a klubu ULITA. Promítání začíná od šesti hodin večer. Letos se na plátně můžou diváci těšit na různé spektrum zážitků a výprav. Vstupné je devadesát korun.