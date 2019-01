Čtyři horolezecké expedice ve dvanácti měsících zažil a přežil Martin Holeček. O tom, co ve vysokých horách prožil, bude dnes hovořit na klepačovském statku Samsara. „Vyrazil na Antarktidu, do Karakoramu i do centrálního a západního Himálaje,“ zvou pořadatelé. Přednáška začne o půl sedmé večer.