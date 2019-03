Dětskou poru vystřídá country bál

Sokolovna ve Svitávce bude v sobotu dějištěm nového ročníku Dětské porty. Soutěžení přehlídku jako tradičně pořádá Turistický klub Stopa ze Skalice nad Svitavou. Soutěžit budou mladí hudebníci ve třech kategoriích: skupiny do dvanácti let, skupiny od třinácti do osmnácti let a oddíly. Každý ze soutěžích se představí nejméně dvěma a nanejvýš třemi písněmi. Večer po skončení soutěže se uskuteční country bál. Zahraje na něm kapela Trní Na větvi. Vstup na bál je od patnácti let.