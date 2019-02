V improzápase jde především o to, aby se návštěvníci dobře bavili, ale také o to, že sami mohou ovlivnit dění na jevišti. To zažijí i na pátečním improzápase, na který si boskovické Lí.sk.y pozvali tým Allimp z Ostravy. Akce se koná v zámeckíém skleníku.