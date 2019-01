Divákům, kteří mají rádi překvapení, je určený dnešní program boskovického kina. „Diváci do poslední chvíle neví, co se na plátně objeví. Vstupné je dobrovolné, návštěvníci platí až po filmu, a to přesně tolik peněz, na kolik si čerstvě užitý zážitek cení,“ uvedli pořadatelé. Promítání začne v sedm večer.