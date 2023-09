I druhý zářijový víkend nabídne Blanensko spoustu akcí. Kapela Tři sestry zahraje v rámci Open air tour v letním kině v Boskovicích. Na podiu fanouškům zazpívá své největší hity. Zajímavou akci si připravil Český hydrometeorologický ústav. Ten zve širokou veřejnost na Den otevřených dvěří radaru Skalky u obce Benšov. Lidé tak budou mít možnost nahlédnout pod pokličku meteorologické stanice, kde uvidí jak vznikají mapy srážek.

BLANENSKO:

Tři sestry Open air tour 2023, Boskovice

Kdy: pátek 8. září od 17.00

Kde: Letní kino Boskovice

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Kapela Tři sestry se vydala na letní Open air tour. V rámci turné chtějí odehrát celkem čtyřiadvacet koncertů napříč celým Českem. Jeden z nich se bude konat v letním kině v Boskovicích. Své největší hity zde zazpívají v pátek 8. září. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen. Někdy se styl této kapely označuje také jako pubrock pro její texty s hospodskou tematikou.

Den otevřených dveří meteorologického radaru na kótě Skalky

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: meteorologický radar na kótě Skaly u obce Benešov

Proč přijít: Český hydrometeorologický ústav pořádá Den otevřených dveří meteorologického radaru na kótě Skalky u obce Benešov. Zájemci si tak prohlédnou útroby jedinečné stavby, které v České republice najdeme pouze dvě. Právě u obce Benešov a ve vojenském újezdu Brdy nedaleko Prahy. Návštěvníci uvidí, jak stanice například zaznamenává dešťové srážky nad naším územím.

BRNĚNSKO:

Den otevřené estakády

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: VMO, Tomkovo náměstí, Rokytova

Proč přijít: Zájemci mohou v sobotu 9. září vyrazit na akci Den otevřené estakády o délce pěti set metrů. Ta je nedílnou součástí stavby I/42 VMO Tomkovo náměstí a VMO Rokytova. Zažijí tak jedinečnou příležitost projít se po nově vybudované mostní estakádě. Přítomní zažijí i nevšední výhled na Brno, ještě než se na estakádu pustí první vozidla. „Kromě prohlídky se můžete těšit na spoustu zajímavostí a dobrot pro malé i velké," doplňují pořadatelé.

Oldtimer víkend 2023 - historické kluzáky

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Letiště Medlánky

Proč přijít: Na letišti v Brně - Medlánkách se v sobotu 9. záři uskuteční již tradiční akce pro příznivce historických kluzáků Oldtimer víkend 2023. Návštěvníci si budou moci prohlédnout na statické ukázce i ve vzduchu řadu historických kluzáků, především československé výroby. Těšit se tak mohou například na legendárního Krajánka, Luňáka, Orlíky a další. Akce začne v deset hodin dopoledne a konec je naplánovaný na zhruba šestou hodinu večerní. Organizátoři zároveň prosí návštěvníky, aby dodržovali pravidla bezpečného pohybu po letišti podle mapky „Upozorňujeme, že v areálu letiště, ani v jeho těsné blízkosti není k dispozici parkování pro veřejnost," doplňují pořadatelé.

Den náborů

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: v parku a na koupališti v areálu Kraví hory

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Již tradičně bude druhá zářijová sobota patřit dětem, které se po letních prázdninách vrátily do školních lavic. Společnost STAREZ – SPORT, a. s., pořádá 9. září již osmý ročník Dne náborů, na němž se rodiče a jejich potomci seznámí s více než padesáti sporty. Zájemci si budou moci všechny sporty vyzkoušet, a pokud je daná aktivita zaujme, mohou se do klubů či kroužků rovnou zapsat. Akce se koná v parku a na koupališti v areálu Kraví hory.

ŠPILBERK ŽIJE! Zakletým lesem

Kdy: sobota 9. září, neděle 10. září od 10.00

Kde: hrad Špilberk

Za kolik: základní vstupné na místě 200 korun, rodinné 550 korun

Proč přijít: Tradiční zářijová akce pro celou rodinu plná zábavy a dobrodružství zavítá na hrad Špilberk. Jako každý rok čeká na děti celohradní hra, kdy se na stanovištích ocitnou v různých částech kdysi kouzelného lesa. Budou muset splnit záludné úkoly, aby se dostaly o krok dál k zasloužené odměně. Společnými silami tak mají za cíl pomoci lesní královně zbavit se kletby, kterou na ni a celé lesní království seslal zlý čaroděj.

Masaryk Racing Days & F1 Show

Kdy: sobota 9. září, neděle 10. září od 9.00

Kde: Masarykův okruh – Automotodrom Brno

Za kolik: 350 korun jednodenní, 450 korun víkendové (v předprodeji)

Proč přijít: Oslava rychlosti. Tak by se dala nazvat nadcházející akce na Masarykově okruhu v Brně. Vrchol automobilové sezóny totiž divákům nabídne finále mistrovství středoevropské okruhové zóny a ohlušující F1 exhibici. „Návštěvníci se mohou těšit na burácející monoposty, nekompromisní souboje ve třídách GT, Touring Cars, F4, pohárové závody nebo šampionát historických vozů HAIGO," lákají pořadatelé.

Festival vědy a techniky

Kdy: od pátku 8. září do neděle 10. září od 9.00

Kde: areál BVV Brno, pavilon A1

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Nechat se vtáhnout do atraktivního světa vědy, techniky i historie, a to ještě k tomu zadarmo? Prostory brněnského výstaviště, pavilon A1, lákají druhý zářijový víkend na Festival vědy a techniky. Zájemci se mohou přijít přesvědčit, že Brno je plné vědy, a co víc, s vědou i vědci rozhodně nuda není. „Přijďte od pátku 8. září do neděle 10. září 2023 – kdykoli od 9 do 18 hodin," zvou organizátoři.

Starolískovecký fesťák

Kdy: sobota 9. září od 14.00

Kde: na louce proti kostelu sv. Jana Nepomuckého

Za kolik: na místě - dospělí 330 korun, rodina 700 korun

Proč přijít: Na sérií koncertů se mohou těšit lidé, kteří v sobotu zavítají do brněnského Starého Lískovce. Na louce proti kostelu sv. Jana Nepomuckého se totiž bude konat Starolískoveckej fesťák. Na akci mohou zavítat i rodiny s dětmi, které zaplatí zvýhodněné rodinné vstupné. Návštěvníky akce při koncertech roztančí a rozezpívá třeba folk-rocková skupina Korki, hudební skupina Přístav z Brna nebo jihočeská folková a folkrocková skupinu Epydemye. Akce potrvá do desíti hodin večer.

Podzimní výstava Zahrádkářů Brno

Kdy: pátek 8. září a sobota 9. září vždy od 9.00

Kde: Semilasso - Kulturní centrum; Brno-Královo Pole

Proč přijít: Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-město pořádá ve dnech 8. a 9. září tradiční podzimní výstavu výpěstků ze zahrad a vinohradů. Při ní se prezentují práce zahrádkářů jednotlivých osad jednotlivých městských částí. Po celou dobu bude k dispozici dětský koutek, budou probíhat přednášky a ukázky stříhání stromků, včelaření v Brně, vázání květin, a také ochutnávky jedlých rostlin. Na místě bude k prodeji sadbový česnek, cibuloviny, byliny a další rostliny. Pořadatelé lákají také na ochutnávku letošního burčáku.

BŘECLAVSKO:

Sraz velorexů - 8. ročník

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Autokemp Apollo

Proč přijít: V autokempu Apollo se v sobotu 9. září uskuteční již osmý ročník srazu Velorexů. Program bude opravdu bohatý. Odstartuje v devět hodin ráno registrací velorexů a posádek. Dále bude pokračovat focením i možností krátké projížďky. Na jedenáctou hodinu dopolední je připravený oběd, po kterém bude následovat spanilá jízda. V odpoledních hodinách se mezi sebou utkají posádky a k večeru pořadatelé vyhlásí vítěze. K večernímu tanci a poslechu zahraje DJ Tom. Pořadatelé ještě dodávají, že od 11.00 do konce akce bude vystaven závodní vůz Rally speciál Peugeot 206 XS se servisním zázemím, vybavením i posádkou.

Pálavské vinobraní

Kdy: od pátku 8. září do neděle 10. září

Kde: Mikulov, Náměstí, Amfiteatr, Zámek

Za kolik: vstupné na místě - jednodenní od 300 korun, permanentka 1200 korun

Proč přijít: Pálavské vinobraní se pravidelně koná druhý zářijový víkend a ani letos tomu nebude jinak. Na milovníky vybraných kulinářských lahůdek, dobrého pití a kultury čekají tři dny bujarého veselí s pestrým programem. Kromě tradičního folkloru nabízí organizátoři koncerty populárních kapel i zpěvaček. Vystoupí například Jelen, Slza, Katarína Knechtová nebo Anna K. Na Pálavském vinobraní nebude chybět ani výstava Národní soutěže vín Mikulovské vinařské podoblasti, vinařská tržnice ani stánky s burčákem.

HODONÍNSKO:

12.ročník Burzy minerálů a fosílií v Hodoníně

Kdy: od soboty 9. září do neděle 10. září od 9.00

Kde: Muzeum ropy, Hodonín

Za kolik: od 25 korun

Proč přijít: Pro malé i velké obdivovatele kamenné krásy přijedou druhý zářijový víkend do Muzea ropy v Hodoníně vystavovatelé z Polska, celého Česka i Slovenska. Na 12. ročníku burzy budou k vidění minerály, horniny, šperky, zkameněliny i meteority. Pro nejmenší bude otevřeno paleopískoviště a rýžoviště. Na programu dne je také naplánované rozříznutí kamenů, takové geologické štěstí.

Strážnické vinobraní

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Strážnice, náměstí Svobody

Proč přijít: Ve Strážnici bude veselo. V sobotu 9. září se zde uskuteční nejvýznamnější slavnosti s krojovaným průvodem, tradičním jarmarkem i folklorními vystoupeními. Nebude chybět také živá hudba a sudy dobrého vína a burčáku. Strážnické vinobraní je nejvýznamnější slavností nejen města Strážnice, ale i širokého kraje. „Každoročně svou láskyplnou péči kolem révy vinné úročíme slávou velikou. Připijme na zdar jejím, na radost a veselost toliko s ní spojenou." doplňují pořadatelé.

VYŠKOVSKO:

Pivní festival ve Vyškově

Kdy: pátek 8. září od 14.00

Kde: Masarykovo náměstí, Vyškov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Milovníci piva zřejmě u této akce zbystří. Na Masarykově náměstí ve Vyškově se uskuteční pivní festival. Návštěvníci se mohou na úplně 1. ročníku těšit na pivní soutěže, dobré jídlo a pití i koncerty kapely Holter, Hazafele. Zahraje i harmonikářka Terka Kniežová. Celým programem bude provázet Jiří Wiener z rádia Krokodýl.

Pístovický CykloKapr

Kdy: sobota 9. září od 10.00

Kde: Pístovická riviera

Proč přijít: Vytáhnout kolo, nasadit helmu a šlápnout do pedálů. Pístovický cyklokapr je tady. V sobotu 9. září se mohou milovníci cyklistiky zúčastnit 4. ročníku soutěže závodu tří rybníků. Akce je určená pro všechny, kdo rádi jezdí na kole přírodou. Trasa vede od Pístovického rybníku přes obec Pístovice – Račice do Rakoveckého údolí. Poté se závodníci dostanou k rybníku Olšovec a následně na nejvyšší bod trasy na Malinou. Kolem Ruprechtovského rybníku sjedou zpět do obce Račice, a odtud již do cíle na Pístovickou riviéru. Doplňkovou akcí je stále populárnější „family jízda„ kde najdou uplatnění všichni, kteří nechtějí podstupovat závodní stres.

Šípková Růženka na zámku

Kdy: neděle 10. září od 13.30

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Píchla se o trn růže, usnula a s ní i celé království. Z kletby ji vysvobodil polibkem z pravé lásky statečný princ. Známý příběh o Šípkové Růžence ožije na zámku ve Slavkově. Především děti se mohou těšit na kostýmovanou prohlídku, která přítomné provede kouzelným dějem. „Přijďte se povídat na pohádku o tom, jaké nepříjemnosti dokáže způsobit uražená ješitnost a zášť. A jestli tyhle dvě nepěkné vlastnosti dokáže porazit dobro a láska," lákají na akci pořadatelé.

Kryštof a Grajcar - cimbálová muzika

Kdy: pátek 8. září od 18.00

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Za kolik: 990 korun

Proč přijít: Ve Slavkově to bude žít. Druhý zářijový pátek zavítá na zámek známá česká kapela Kryštof společně. Ta rozproudí publikum společně s cimbálovkou Grajcar. „Bude se společně hrát, zpívat, povídat… Uslyšíte, co jste ještě neslyšeli," vzkazuje skupina svým fanouškům. Lidé tak mohou příjemně zakončit první zářijový týden ve společnosti známých hitů a zábavy.

130 let hasiči Drnovice

Kdy: sobota 9. září od 13.00

Kde: sportovní areál Drnovice

Proč přijít: Hasiči v Drnovicích na Vyškovsku slaví významné výročí. 130 let od založení sboru. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky historické i moderní techniky, simulovaný zásah u dopravní nehody a samozřejmostí bude i bohaté občerstvení. Akce odstartuje ve 13 hodin odpoledne.

ZNOJEMSKO:

Tři sestry v Moravském Krumlově

Kdy: sobota 9. září od 16.30

Kde: Zámecké nádvoří Moravský Krumlov

Za kolik: 590 korun

Proč přijít: Kapela Tři sestry se vydala na letní Open air tour. V rámci turné chtějí odehrát celkem čtyřiadvacet koncertů napříč celým Českem. Jeden z nich se bude konat na zámeckém nádvoří v Moravském Krumlově. Své největší hity zde zazpívají v sobotu 9. září. Textařem, hlavním zpěvákem a nejznámější osobností kapely je Lou Fanánek Hagen. Někdy se styl této kapely označuje také jako pubrock pro její texty s hospodskou tematikou.

Znojemské historické vinobraní

Kdy: od pátku 8. září do neděle 10. září

Kde: Znojmo

Za kolik: na místě od 450 korun

Proč přijít: Opět po roce ovládne Znojmo největší svátek vína. Na historickém vinobraní budou davy poddaných krále Jana Lucemburského vítat vznešeného panovníka, oslavovat jiskřivé víno, lahodný burčák a veselit se při hudbě v ulicích a mázhauzech. Návštěvníci tak budou mít možnost prožít jedinečnou historickou slavnost, která se koná od pátku 8. září do neděle 10. září. Slavnosti přinesou také velkolepou kostýmovanou podívanou a hudební i taneční vystoupení.

