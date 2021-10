Vracov – Svoje tradiční hody oslaví o víkendu lidé ve Vracově na Hodonínsku. Tradiční hody s věncem a káčerem si lidé užijí po roční přestávce vynucené epidemií.Vracovské hody mají svoje zvláštnosti, zejména tradičně mimořádně početný krojovaný průvod, v posledních letech počet krojovaných dosahoval téměř tisícovky. „Už tradičně jich bývají stovky, letos se myslím lidé o to víc těší, právě kvůli vynucené roční přestávce,“ řekla vedoucí vracovského kulturního klubu Jana Fridrichová. Vysvětlila také, proč se hodům říká s věncem a káčerem. „Máme dva páry stárků, jeden za svobodné, druhý za ženaté. Mladá stárková vyrobí a nazdobí věnec, který pak mladí stárci nesou v průvodu. Ženatí pak nesou zdobeného kačera v nosítkách,“ přiblížila Fridrichová.

Sobotní program hodů začne o půl druhé odpoledne, kdy krojovaní vyjdou od kulturního domu k radnici, kde požádají po povolení hodů a poté půjdou pro mladé stárky do Lipinské a Lomené ulice. „Do průvodu se řadí nejprve děti, potom ženatí a svobodní, vždy muži a ženy samostatně, než obejdou město bývá po šesté večer,“ popsala průvod Fridrichová.

V sedm večer začne hodová zábava s dechovkou Vracovjáci a cimbálkou Kapric. „Protože trvají určitá omezení, rozhodli jsme se letos změnit místo konání zábavy. Ze sportovní haly se přesuneme na náměstí, kde bude několik velkých párty stanů. Doufám, že bude přát počasí a zábavu si užijeme,“ řekl starosta Vracova Jaromír Repík. Jak dodal, hody lákají do Vracova i návštěvníky z okolí. „Za rodinami přijíždí mnoho z těch, kteří žijí jinde, obvykle na hody dorazí také několik tisíc dalších návštěvníků,“ dodal starosta.

V neděli v jednu odpoledne začne hodová mše svatá, ve dvě odpoledne půjdou krojovaní od fary ke kulturnímu domu a potom do Luční ulice pro ženaté stárky. Hodová zábava začne hned po návratu chasy na náměstí naproti radnici. Hrát bude dechová hudba Miločanka.

Hody

Kněždubské hody

KDY: pátek až neděle

KDE: Kněždub

V Kněždubu na Hodonínsku postaví krojovaní májku v pátek ve tři hodiny. Průvod je v plánu na sobotu od dvanácti hodin a večer od osmi hodin vystoupí během hodové zábavy Dechová hudba Skoroňáci a cimbálová muzika Růža ze Vnorov. Program bude pokračovat i v neděli.

Hody v Hroznové Lhotě

KDY: pátek až neděle

KDE: Hroznová Lhota

Hroznová Lhota na Hodonínsku začne hodovat v pátek od čtyř hodin a v programu se mohou návštěvníci kromě stavění máje těšit i na výstavu obrazů Františka Pavlici nebo posezení s cimbálovou muzikou Fraj. V sobotu je v plánu tradiční obchůzka i hodová zábava, tentokrát s dechovou hudbou Svárovanka a cimbálovou muzikou Jožky Staši. V neděli pak čeká Hroznovou Lhotu krojový průvod i hodová mše svatá.

Poštorenské hody

KDY: neděle a pondělí

KDE: Poštorná, Břeclav

Svoje krojované hody oslaví v neděli a pondělí chasa v Poštorné. Ve dvě hodiny odpoledne vyjde v neděli průvod od kostela pro stárky, v půl páté začne zábava pod májou na Rovnici, v půl osmé začínají hošije a v devět večerní zábava v kulturním domě. V pondělí v devět ráno začíná dopolední vyhrávání, v dvě odpoledne vyjde průvod pro mužácké stárky, v půl páté začne zábava na Rovnici, v devět v kulturním domě.

Staré hody ve Střelicích

KDY: pátek až neděle

KDE: Střelice

Hodové veselí zažijí obyvatelé Střelic na Brněnsku. V pátek postaví máj, v sobotu od dvou se lidé mohou těšit na zvaní na hody. K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Hornobojani a dechová hudba Svatobořáci. Hodová zábava v sokolovně začne v osm hodin, vstupné je sto korun, krojovaní mají vstup zdarma. Neděle začne mší svatou a následuje průvod od dvou hodin, včetně programu v sokolovně.

Babské hody

KDY: sobota od 8.00

KDE: Pohořelice

Pohořelické Babské hody se konají již v sobotu. V osm hodin ráno začne obchůzka městem, od čtyř hodin zpívají U Kašpárků mužáci z Přibic. Od osmi hodin hraje Lácaranka k hodové zábavě v sále Staré radnice.

Tradiční krojované posvícení

KDY: pátek – neděle

KDE: Hluboké Mašůvky

Od pátku do neděle budou slavit svoje tradiční posvícení lidé v Hlubokých Mašůvkách. V pátek v šest večer začne v kulturním domě předpovícenská zábava. V sobotu začne ve dvě odpoledne před hospodou Pod lipami stavění máje, posvícenská zábava začne v osm večer v kulturním domě, hraje Free Band. V neděli v osm ráno bude v kostele hodová mše, po ní vyjde krojovaný průvod obcí s kapelou Skaláci. Od pěti odpoledne následuje setkání pod májou.

Pro nadšence

Motortechna

KDY: sobota od 8.00

KDE: Brno, Výstaviště

Největší burzou historických aut v zemi je podle pořadatelů podzimní Motortechna, která se koná v sobotu na brněnském Výstavišti na volných plochách kolem pavilonu Z. Návštěvníci si mohou prohlédnout vystavené veterány a také zakoupit například součástky, náhradní díly, dokumentaci a literaturu a další věci. Brány Motortechny budou v sobotu otevřené od osmé hodiny ráno. Vstupné je sto šedesát korun.

Taneční večer první republiky

KDY: sobota od 19.00

KDE: Šlapanice

ZA KOLIK: 100 korun

Užít si prvorepublikovou atmosféru plnou noblesy a elegance mohou lidé v sobotu ve Šlapanicíh. O módní přehlídku se postarají dámy ze Salonu první republiky. K tanci i poslechu bude hrát kapela Melody Gentlemen.

Kulturně-sportovní odpoledne

KDY: sobota od 15.00

KDE: Brno-sever, park Tišnovka

Sobotní odpoledne plné zábavy i aktivního pohybu si mohou užít zájemci v Brně. Otevřené bude nové workoutové hřiště v parku Tišnovka. Zájemci si také zahrají pétanque. Akci završí společné opékání špekáčků.

Rock veslařů

KDY: sobota od 16.00

KDE: Hodonín

Veslařský klub Hodonín letos slaví hodně úspěšnou sezonu. A oslavit se ji chystá i s publikem akcí Rock veslařů. Uskuteční se v sobotu od čtyř hodin na Masarykově náměstí v Hodoníně. Během odpoledne a večera zahrají kapely Nabeat, Tři sestry revival a Horkýže slíže revival. Zvaní jsou všichni příznivci veslování i rockové muziky.

Pro gurmány

Guášfest

KDY: Sobota

KDE: Břeclav, Cyklosféra

Sobotu s vůní guláše si mohou užít lidé na břeclavské Cyklosféře. Příchozí se mohou těšit na soutěž ve vaření o Nejlepší kotlíkový guláš. Kromě jídla a pití slibují pořadatelé i zajímavý doprovodný program. Soutěžní týmy budou vařit od osmé ráno, hotovo budou mít v jednu po poledni. V pět hodin porota vyhlásí vítěze.

Festival jídla

KDY: neděle, od 10.00

KDE: Brno-Kohoutovice

Živo bude v neděli od deseti dopoledne v brněnských Kohoutovicích. Lidé se mohou těšit na farmářské trhy, festival jídla i vystoupení brněnské harmonikářky Terezy Škrhákové. Pořadatelé slibují i vaření s šefkuchařem Lubomírem Javůrkem a taneční vystoupení La Quadrilla Brno. Součástí akce je i soutěž O zlatou vařečku.

Gulášobraní a košt slivovic

KDY: Sobota

KDE: Ostrov u Macochy

V Ostrově to v sobotu zavoní gulášem a pálenkou. V areálu kulturního domu se koná gulášobraní a košt slivovice. Soutěžní týmy budou vařit guláš od devíti do tří hodin a potom přijde na řadu publikum, které jejich snahu ochutnávkou zhodnotí. Od tří hodin začne i košt slivovice. Koštenka na guláš vyjde na sto korun a v ceně je miska se lžící, košt slivovice vyjde na padesát korun. Na místě bude i další občerstvení a hudba k poslechu i tanci.

Za poznáním

Ruku na srdce

KDY: sobota, 10.00

KDE: VIDA! centrum

Akci nazvanou Ruku na srdce navštíví zájemci v brněnském centru VIDA!. Zjistí, jak rozpoznat srdeční zástavu, správně zavolat záchranku a zahájit srdeční masáž. Záchranáři naučí příchozí vše potřebné. S lektory VIDA! navíc návštěvníci prozkoumají, jak funguje srdce i plíce. Program je vhodný pro děti starší jedenácti let a začíná v sobotu v deset dopoledne.

Vzpomínka na plukovníka Karla Kopala

KDY: neděle, 16.00

KDE: Znojmo

Výročí 168 let od odhalení pomníku vynikajícího důstojníka Karla Kopala ve Znojmě si připomenou v neděli lidé na vzpomínce pořádané Okrašlovacím spolkem. Vzpomínka začne ve čtyři hodiny přímo u pomníku na Komenského náměstí za účasti uniformované čestné stráže. V pět hodin následuje v Městské knihovně v Zámečnické ulici přednáška historika Jiřího Kacetla o osudech Karla Kopala.

Astrovíkend

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno, SVČ Lužánky

Zážitkové setkání za účasti známých osobností ve svém oboru. Víkend nabídne poradny alternativní, ayurvédské a čínské medicíny, výklad z ruky či karet, porady s numerology, porady s astrology, přednášky, šamanské meditace. Příchozí se mohou těšit i na byliny, mandaly či minerály a šperky.

Jeden den archeologem

KDY: sobota od 13.00 do 17.00

KDE: Znojmo, minoritský klášter

Program pro děti připravili na sobotní odpoledne pořadatelé ze znojemského muzea v minoritském klášteře v ulici Přemyslovců u příležitosti mezinárodního dne archeologie. Návštěvníci si vyzkouší práci s detektorem kovů, zkusí si vyrazit minci nebo určit stáří nálezů. Pro menší děti bude připravená tvořivá dílna a fotokoutek.

Záchranáři v akci

KDY: neděle od 15.00

KDE: Ivančice

V neděli se bude v Ivančicích konat další ročník přehlídky nazvané Záchranáři v akci. Zájemci vše naleznou v areálu za budovou Střediska volného času Ivančice v Padochovské ulici. Divákům policisté se svými psy předvedou, jak zadržet pachatele a na místě bude i záchranná jednotka kynologů či policisté s koňmi. Parašutisté z Areoklubu Slatina předvedou seskok padákem. Na místě budou i hasiči a zástupci z Vazební věznice Brno. K vidění a vyzkoušení bude překážková dráha, ukázky zbraní, speciální brýle simulující únavu nebo požití drog nebo silumáltor nárazu. Připravené bude i dopravní hřiště, preventivní stánek záchranářů a další zajímavosti.

Pro děti

Dýňování

KDY: sobota od 13.30

KDE: Hnanice, náměstí svatého Wolfganga

Zábavné odpoledne chystá pro děti hnanický spolek Wolfgang. Od půl druhé odpoledne si děti mohou vyřezat přinesené dýně. Zahřát se mohou teplým čajem, dospělí svařákem. V sedm večer pak následuje dýňová stezka pro odvážné děti, start bude v parku u spodního hřiště.

Pohádkový les

KDY: sobota, 14.00

KDE: Rudice

Už po čtyřiadvacáté se děti v Rudici na Blanensku vydají do Pohádkového lesa. "Na děti čeká bezmála čtyři a půl kilometru dlouhý okruh s řadou zastavení, kde se můžou těšit na scénky z různých klasických i moderních pohádek. Na stanovištích dostanou děti razítka a v cíli je čeká občerstvení. Teplý čaj, špekáčky, hranolky a pro dospělé také něco na zahřátí v místním občerstvení," lákali pořadatelé. Setkání začíná ve dvě odpoledne u větrného mlýna.

Párty ve stylu ledového království

KDY: neděle od 15.00

KDE: Hodonín, kulturní dům

Dětské odpoledne ve stylu příběhu Ledového království připravili pořadatelé v kulturním domě v Hodoníně. „Kulturní dům bude patřit všem dětem a bude vyzdoben do detailu propracovanými dekoracemi z ledového království. Celý disko program budou doprovázet pohádkové postavičky v životních velikostech,“ lákali pořadatelé. Vstupné je sedmdesát korun.

Setkání

Sto let knihovny Rosice

KDY: pátek od 17.00, sobota od 16.00

KDE: Rosice

Bohatý program připravili pořadatelé k oslavám sta let rosické knihovny. V pátek se lidé mohou potkat a pobavit se stand-up komikem a spisovatelem Pavlem Tomešem. Přímo v knihovně se uskuteční beseda s tímto autorem. Na sobotu je naplánovaný karneval literárních postav pro všechny věkové kategorie.

Chovatelská výstava

KDY: pátek od 13.00 a sobota od 8.00

KDE: Vyškov

Chovatelé a všichni milovníci králíků i exotických ptáků se mohou těšit na víkend. Ve Vyškově se totiž koná Okresní výstava králíků, holubů, drůbeže. K vidění bude i expozice exotického ptactva a včelařů. Akce se koná v chovatelském areálu v Nádražní ulici ve Vyškově. Výstava je otevřena v pátek od jedné do šesti a v sobotu od osmi do jedné.

Divadla a koncerty

Vltava ve Veselí

KDY: pátek od 20.00

KDE: Veselí nad Moravou

Kapelu Vltava znají posluchači díky hitům jako Zajíc a koza, Konečně volnej nebo Marx, Engles, Beatles. Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. Legenda zavítá v pátek se svou Náklad štěstí tour i do Veselí nad Moravou. Vltava, v čele s osobitým zpěvákem Robertem Nebřenským, vystoupí v Kafé v kině od osmi hodin večer.

Kočár do Vídně

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Mahenovo divadlo

Film Kočár do Vídně režiséra Karla Kachyni je považovaný za jeden z přelomů kinematografie šedesátých let, a to zejména díky převedení stejnojmenné novely Jana Procházky a hudbě Jana Nováka. Spolu s činohrou Národního divadla Brno chystá Filharmonie Brno světovou premiéru představení, při kterém hraje orchestr přímo na jevišti. Vstupné je 390 až 590 korun.

Benefice pro záchranu historických varhan

KDY: sobota od 19.00

KDE: Pouzdřany, kostel svatého Mikuláše a Václava

Cyklus benefičních koncertů na záchranu historických varhan v kostele svatého Mikuláše a Václava v Pouzdřanech pokračuje v sobotu večer třetím vystoupením. Tentokrát vystoupí ženské pěvecké sbory Les Sirènes ze Slovenska pod vedením sbormistra Lukáše Kunsta a brněnský Auris Brunensis pod vedením sbormistryně Terezy Toufarové. Na varhany zahraje Martin Jakubíček. Zazní skladby například Leoše Janáčka, Benjamina Brittena, Giacomma Pucciniho. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na záchranu historických varhan v pouzdřanském kostele.

Výstavy

Vernisáž výstavy Františka Gajdy

KDY: neděle od 15.00

KDE: Strážnice

Už po desáté pořádá Strážnice Salon Františka Cundrly. Tentokrát představí strážnického řezbáře, v jehož odkazu pokračuje i řada dalších řezbářů, které si František Gajda vychoval jako své následovníky, a kteří tvoří uskupení GAUČ. Vernisáž výstavy, která potrvá do 2. listopadu, se koná v neděli od tří hodin, a to v přísálí kulturního domu Strážničan. Výstava bude k vidění ve všední dny a v neděli.

Epopej v Krumlově

KDY: denně od 10. 00 do 17.00, kromě pondělí

KDE: Moravský Krumlov

Proč navštívit: Výstava Slovanské epopeje změnila s koncem hlavní turistické sezóny otevírací dobu. Otevřeno je denně od desíti ráno do pěti, kromě pondělí. Vstupenky lze pořídit na předprodejním portále na mucha-epopej.cz nebo si je pořídit rovnou na pokladně zámku.

Vítej, nevěsto má milá…

KDY: sobota od 10.00 a neděle, středa až pátek od 13.00

KDE: Šlapanice

Výstava věnovaná tématu svatby „Vítej, nevěsto milá… Svatební šaty města i venkova“ je nyní k vidění v Muzeu ve Šlapanicích. Výstava provede zájemce proměnami svatební módy během uplynulého století i tradičním oděvem nevěsty ze Šlapanic. Vystavené svatební šaty představují jedinečný doklad vývoje módy během posledních téměř sta let. vstupné je čtyřicet korun.

Co se chystá

Bittová, Dusilová a Načeva - Spolu

KDY: 15. listopadu

KDE: Brno

ZA KOLIK: 750 korun (k stání)



Trojice zpěvaček Iva Bittová, Lenka Dusilová a Monika Načeva se spolu měly sejít v listopadu roku 2020 a rozloučit se speciálním společným koncertním programem Spolu s podtitulem Naposledy. V Brně se ale na jevišti sejdou až nyní, a to 15. listopadu. Koncert se koná v brněnském Sonu. Vstupenky na původní termín zůstávají v platnosti, prostřednictvím portálu Ticketstream lidé pořídí lístky k stání za 750 korun.