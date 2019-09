Kdy: sobota 31. srpna od 13.00

Kde: Lidická ulice, Brno

Za kolik: zdarma

Streetparty Lidická, jak se program nazývá, je vyvrcholením série akcí ke sto padesáti letům hromadné dopravy v Brně. „Věřím, že událost bude velkolepá a osloví nejen milovníky dopravy,“ pozval generální ředitel pořádajícího brněnského dopravního podniku Miloš Havránek.

Oslava zaplní celou Lidickou, jednu z klíčových brněnských dopravních tepen. „Na programu jsou komentované přehlídky vozů od historických po současné. Mezi nimi se utkají řidiči tramvají z českých i slovenských dopravních podniků v soutěži jízd zručnosti. Celou dobu budou navíc v Lidické vystavená i historická osobní auta, o zábavu se postará řada institucí, občerstvení zajistí místní podniky,“ nastínila mluvčí dopravce Hana Tomaštíková.

Komentované defilé vozů si lidé za odpoledne vychutnají hned dvakrát, poprvé o půl druhé odpoledne, podruhé v šest hodin navečer. Potrvá asi hodinu a půl. „K vidění bude více než padesát vozů. Zapojí se všechna vozidla z retroprogramu dopravního podniku, například tramvajová souprava 4MT 134 a vlečný vůz 313, tramvaj T3R 1615 a také autobus Karosa B741,“ popsala Tomaštíková.



O unikátní vozidla doplní přehlídku brněnské Technické muzeum. „Vyjede dvacet historických vozidel z našich sbírek, tramvaje, historické autobusy i trolejbusy. Nebude chybět vůz číslo 6 v koňském spřežení ani parní tramvaj Caroline. Z autobusů to bude třeba legendární Pragovka,“ přiblížil výběr kurátor muzea Tomáš Kocman.



Na návštěvníky čeká také řada doprovodných akcí. Vida centrum připravilo vědeckou show, děti si užijí hry související s městskou hromadnou dopravou, zájemci si vyzkouší práci s 3D tiskárnou nebo se pokochají obřím modelem Měsíce v Lužánkách. Program připravili i jihomoravští hasiči. „Stanice v Lidické se otevře pro veřejnost, na dvoře budou atrakce pro děti, vystavíme i techniku,“ nastínil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.



Lidé také budou přihlížet novému českému rekordu. „O půl čtvrté ulicí projede sto padesát velocipedistů na historických kolech,“ řekla Tomaštíková.



Jelikož akce zaplní jednu z brněnských dopravních tepen, lidi čeká řada odklonů tramvajových linek či jízda autobusy náhradní dopravy. Do Lidické ulice také nebudou moct vjíždět auta.

DALŠÍ TIPY Z JIŽNÍ MORAVY

V Letovicích se rozloučí s létem

Kdy: sobota 31. srpna od 14.00

Kde: koupaliště Letovice

Za kolik: 200 korun, děti do 15 let zdarma

Zpěvačka Anna K bude hlavní hvězdou akce Ahoj, léto, která se v sobotu 31. srpna koná na koupališti v Letovicích. Kromě ní se v programu představí cimbálová muzika Tomáše Zouhara, taneční skupina Vo Co Gou, stand-up komici Sabina Stloukalová a Pavel Tomeš, kouzelník Mistr a na závěr kapela Bryan Adams revival. „Pro všechny děti je připraven doprovodný program, například malování na obličej, fotokoutek, střelba z luku, hrnčířský kruh nebo skákací hrad,“ popsali pořadatelé.

Benefice podpoří nadaci Krtek



Kdy: sobota 31. srpna od 15.00

Kde: náměstí Republiky, Blansko

Za kolik: vstupné dobrovolné



Na náměstí Republiky v Blansku se v sobotu od tří hodin odpoledne koná benefiční koncert Jedeme v tom s vámi. Návštěvníci budou moci nákupem Moto kalendářů a dobrovolnými příspěvky podpořit Nadační fond dětské onkologie Krtek. V programu na náměstí se představí kapela ReGen, blanenští kulturisté a Adam Peschel se svojí motoshow. Benefičním setkáním budou provázet oblíbené moderátorky Aneta Kuklínková a Niki Lárová.

Zpěv a kroje. Líšeň rozveselí hody



Kdy: pátek 30. srpna až neděle 1. září

Kde: různá místa v brněnské Líšni

Za kolik: hlavní část programu zdarma, vstup na sobotní večerní zábavu 100 korun, vstup na nedělní koncert 200 korun

Oči potěší krása krojů, sluch lidové písně. Brněnskou Líšeň rozveselí o víkendu hody. V pátek chasa postaví na náměstí Karla IV. máj, následně se zabaví před radnicí. Hlavní akce, krojovaný průvod, vyjde v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Průvod krojovaných půjde z ulice Kubelíkova na náměstí Karla IV., taneční zastávka bude u domu první stárky v Obecké ulici. Pochod vyvrcholí hodovou veselicí před zámkem Belcredi. U zámku se zabaví i děti díky čtyřem divadelním představením. Zábava bude pokračovat tanečním večerem. Pobavit se lidé budou moct i v neděli večer, kdy se v zámecké zahradě uskuteční koncert.

Riviéra se loučí s prázdninami



Kdy: sobota a neděle

Kde: Riviéra, Brno

Za kolik: vstup zdarma



Na brněnské Riviéře si děti užijí poslední prázdninový víkend. Vystoupí pro ně Michal Nesvadba z Kouzelné školky, zpěvák Martin Harich nebo skupina So Fine. Herec Tomáš Měcháček ukáže své improvizační představení a kouzlit bude Ondřej Sládek. Chybět nebudou ani taneční hrátky s Janem Onderem, Star Dance show nebo taneční skupina Magic Free Group. Akce je zdarma. Návštěvníci můžou vstupovat do areálu od devíti hodin.

Chorvaté předvedou kiritof i tamní jídlo



Kdy: sobota 31.8.2019 10.30 mše, program od 14.00

Kde: Jevišovka

Za kolik: vstup zdarma



Do Jevišovky se v sobotu opět sjedou Chorvaté. Koná se tam proslulý kiritof, tedy tradiční moravsko-chorvatské hody. Letos již po osmadvacáté. „Návštěvníci se mohou těšit na tradiční průvod s kozlem i na bohatý kulturní program i jídlo. Letošní kiritof se odehraje na téma Češi z Chorvatska na návštěvě u Chorvatů z Moravy. Hlavním hostem slavností totiž bude více než sto třicet účinkujících, představitelů v Chorvatsku žijících českých krajanů,“ zve k zábavě Lenka Kopřivová z pořádající organizace Moravští Chorvati.

Tip na víkend: Čejkovice provoní bylinky. Uskuteční se tam oblíbené Bylinkové slavnosti



Kdy: 1. září od 10.00 do 18.30

Kde: Sonnentor Čejkovice, Příhon 943, 696 15 Čejkovice

Za kolik: zdarma

Tradiční Bylinkové slavnosti v Sonnentoru v Čejkovicích odstartuje bohoslužba v kostele svaté Kunhuty. Na programu je dále divadelní představení Tři zlaté vlasy děda Vševěda, pohádkový muzikál Anička a bylinkové kouzlo či improvizační divadlo. Hosté se mohou těšit také na vystoupení dětského folklorního souboru Čejkovjan. „Součástí slavností je i možnost ochutnání čajů a koření nebo exkurze ve výrobně,“ lákají pořadatelé. K poslechu i tanci bude hrát Varmužova cimbálová muzika. Akce se uskuteční v neděli 1. září od 10 hodin. Vstupné je zdarma.

Lužice zaplní traktůrky i historické traktory



Kdy: 31. srpna od 15.00

Kde: Lužice 696 18

Za kolik: vstupné dobrovolné, startovné zdarma



Vůně benzínu a zvuk burácejících motorů. Taková atmosféra čeká na návštěvníky jubilejního desátého ročníku Prkačcapu, závodů traktůrků a setkání historických traktorů. Součástí akce jsou i závody dětí na šlapadlech Prkáček a ochutnávka domácích upečených chlebů. Lidé se mohou těšit i na spanilou jízdu.

Akce se uskuteční v sobotu 31. srpna od 15 hodin.

Poběží, poplavou a pojedou na kole



Kdy: sobota 31.8. 10:15

Kde: Slavkov u Brna



Triatlon AusterlitzMan ve Slavkově u Brna prověří v sobotu muže, ženy i děti v plavání, běhu a jízdě na kole. Dospělí účastníci budou mít za úkol překonat desetinu vzdáleností triatlonu Železný muž. Musejí tedy uplavat čtyři sta metrů, ujet na kole osmnáct kilometrů a uběhnout více než čtyři kilometry. Děti budou mít vzdálenosti kratší. Akce začíná ve čtvrt na jedenáct na slavkovském koupališti startem mladších žáků. Závod dospělých pak začne ve dvě hodiny.

Běhařovice slaví 670 let



Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Běhařovice

Za kolik: vstupné dobrovolné



Běhařovice slaví 670 let od první psané zmínky. V deset hodin začne slavnostní mše, hlavní oslavy začnou hodinu po poledni na prostranství před kostelem. Vystoupí šermíři ze skupiny Albion a dechovka Túfaranka. "Během odpoledne bude otevřený řemeslný trh. Od tří odpoledne do sedmi večer bude otevřená výstava obrazů a historických fotografií. Děti se mohou vydovádět na vodních atrakcích," uvedli pořadatelé. Od půl deváté večer začíná taneční zábava s kapelou Oryon.

Hradozámecká noc zve na kino i do hladomory



Kdy: sobota

Kde: Vranov, Bítov, Miroslav

Za kolik: vstupné dle akce



Programy Hradozámecké noci zvou v sobotu do Miroslavi, Vranova a na bítovský hrad. Nádvoří vranovského zámku se promění v letní kniho. „Od půl deváté hrajeme Nesmrtelnou tetu, která vznikala i na Vranově a o půl jedenácté naváže Bílá paní z roku 1965,“ pozvali pořadatelé. Vstupné bude 100 korun.

Hrad Bítov bude mít otevřeno od sedmi večer do půlnoci. „Pro návštěvníky chystáme prohlídku nočního pivovaru s ochutnávkou půllitru bítovského piva v ceně vstupenky pro dospělé. A také prohlídku mučírny s hladomornou a hradním nádvořím, kde vystoupí kejklíř Jonáš. Děti navštíví naše Bílá paní bítovská s dárky,“ pozval kastelán Jan Binder. Vstupné je 190 korun.

Miroslavský zámek nabídne od půl šesté do půl deváté strašidelnou stezku a program Oživlý zámek. Rezervace na telefonu 735 173153. Vstupné je 60 korun.

Na Dyji vyplují roztodivná plavidla



Kdy: neděle 1. září od 14.00

Kde: Dyjská ves, Znojmo



Ve Znojmě chystá neformální spolek Přátel z Dyjské vsi na nedělní odpoledne tradiční Neckyádu. Přehlídku originálních plavidel pořádá spolek už podeváté. První lodě spustí odvážní konstruktéři na hladinu ve dvě hodiny odpoledne. „Nejsme z cukru, a proto jedeme za každého počasí,“ oznámili pořadatelé. Odpolední program moderuje Milan Jonáš. K dobré zábavě na hladině i na březích Dyje pod znojemskou přehradou hraje DJ Izzy Cooper.

ELIŠKA GÁFRIKOVÁ, VOJTĚCH DUFEK, ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI