Kdy: sobota 8.00 až neděle 24.00

Kde: Masarykovo náměstí, Kyjov

Za kolik: vstup je na většinu akcí programu zdarma

Po čtyřech letech se do Kyjova na Hodonínsku opět vrací nejstarší národopisná slavnost. Ulice města zaplní od čtvrtka do neděle. „Připravili jsem osmatřicet programů na pěti scénách. Ve čtyřech dnech nám účinkuje více než čtyři tisíce lidí, a to nepočítám slavnostní průvod, při kterém kyjovským náměstím projde až 3500 krojovaných,“ uvedl starosta města a prezident festivalu František Lukl.

Jednou z nejvýznamnějších naplánovaných akcí folklórního festivalu Slováckého roku je bezpochyby Jízda králů, dědictví UNESCO. Na tu se můžou návštěvníci těšit v neděli od půl jedenácté do půl druhé odpoledne. Jízda přijíždí cvalem ze Skoronic u Kyjova na kyjovské náměstí. V průvodu je nejvýraznější postavou mladý král s růží v ústech. Doprovodí ho pětadvacet jezdců. „Kyjov patří mezi posledních pět míst u nás, kde lze tento starobylý letnicový zvyk spatřit,“ řekl mluvčí města Filip Zdražil.

Příznivce krojů a krojové tradice potěší sobotní krojovaný průvod. Začne ve tři odpoledne a skončí v pět. Účastníky průvodu jsou obyvatelé pětačtyřiceti obcí regionu. „Slovácký rok a s ním spjatý krojovaný průvod je pro mě už srdeční záležitostí. Mezi krojovanými mám rodinu, kterou přijedu podpořit i letos,“ popsala pravidelná návštěvnice Sandra Kolárová z Brna.

Potěšení na Slováckém roku najdou také milovníci vína a vinných sklípků. Svá vína nabídne ve stáncích a sklípcích bezmála dvacet vinařství z okolí.

Na sobotním lidovém jarmarku návštěvníci ochutnají poklady regionální gastronomie.

Čtyřdenní folklórní maraton zakončí v neděli večer program Vojenského uměleckého souboru Ondráš z Brna a Slovenského ľudového umeleckého kolektívu z Bratislavy.

Pořadatelé očekávají až třicet tisíc návštěvníků. „Atmosféra je vždy něčím nová, ale vždy úžasná a nezapomenutelná. Asi právě proto, že ty další si můžete užít zase až po čtyřech letech,“ dodal Lukl.

Návštěvníci si mohou zakoupit celofestivalovou permanentku, anebo Pas Slováckého roku. Díky němu dostanou originální suvenýry a zlevněné vstupy na některé vinařské a folklórní akce na Kyjovsku.

Na Křetínku vyplují dračí lodě

Přehrada Křetínka u Letovic v sobotu hostí závod dračích lodí Křetínka Cup. Tréninkové jízdy přijdou na řadu již dnes, kdy je na programu vystoupení zpěvaček Gabriely V.G. a Káji z Lazziwoodu. V sobotu začnou soutěžní jízdy na dvě stě metrů před devátou hodinou ráno. Závod na tisíc metrů odstartuje v pět odpoledne. Akci večer uzavře tancovačka s kapelou Kreyn.

V Boskovicích odhalí památník kardinála Špidlíka



Kdy: neděle 18. srpna od 15.00

Kde: bělská ulice, Boskovice

Za kolik: zdarma



Boskovice – Kardinála Tomáše Špidlíka bude od neděle 18. srpna v jeho rodných Boskovicích připomínat památník. Monument, který vytvořila výtvarnice Magdaléna Roztočilová, bude slavnostně odhalen v Bělské ulici. „Na programu bude představení památníku, vystoupení hostů a žehnání památníku. Doprovodně bude také kulturní program a občerstvení,“ popsala senátorka Jaromíra Vítková, která se o vybudování památníku zasadila. Slavnostní odhalení začne ve tři hodiny odpoledne.

Na Kaštánek Festu zahraje čtveřice kapel



Kdy: sobota 17. srpna od 15.00

Kde: hospůdka U Kaštánka, Horní Lhota

Za kolik: 150 korun, děti do 150 cm zdarma



Horní Lhota – Koncerty několika kapel, soutěže i program pro děti nabídne Kaštánek Fest, který se v sobotu 17. srpna koná v hospůdce U Kaštánka v Horní Lhotě u Blanska. Návštěvníkům zahrají kapely aKamarádi, Rockfór, HD Acoustic a Sanitka. Představí se také Silák Franta a kytaristé Ríša Dobiášek a Agáta Konečná. „Čtyři regionální kapely zahrají na hlavním pódiu, další program se odehraje na druhém pódiu. Na své si přijdou děti i dospělí,“ uvedli pořadatelé akce. Brány areálu, kde Kaštánek Fest, koná se otevřou v sobotu ve tři hodiny odpoledne.

Hustopeče oslaví tradiční hody

Tradiční hody pořádají o víkendu v Hustopečích. V Herbenově ulici je zahájí páteční stavění máje. Večer pak zahraje cimbálová muzika Lašár. O sobotním ránu se městem rozezní dechová hudba, při které budou krojovaní chlapci zvát všechny na další program. Tím je večerní taneční zábava. Nedělní program zahájí mše svatáu kaple svatého Rocha.

Open Air Opera Nabucco



Kdy: sobota od 20.00

Kde: Amfiteátr pod Turoldem, Mikulov

Za kolik: 690 korun

Proč přijít: Pod širým nebem představí špičkoví operní umělci z Itálie, Ruska, Německa, Izraele, České republiky a Bulharska legendární operu Giuseppe Verdiho s nezapomenutelným „sborem Židů“ – Nabucco. Jedinečnost celého zážitku umocní i nádherné kulisy mikulovského amfiteátru a pohádkové kostýmy herců.

Aqualand Moravia ožije sportem

Procvičit tělo a zažít dávku adrenalinu mohou lidé, kteří v sobotu navštíví Aqualand Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku. Kromě projížďky na tobogánu a svlažení v bazénu si vychutnají také jógu, plážový volejbal nebo fotbal. Zkrátka na akci Rozpumpuj své tělo nepřijdou ani tanečníci, zúčastní se tam workshopu Kaisselina Ouologuema.

Koncert kapely Sory na schodech



Kdy: neděle od 16.00

Kde: Zimní stadion Břeclav

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kapela, která spojuje rock a lidové písně z Moravy a Slovácka, vystoupí v rámci břeclavského letního festivalu na schodech u stadionu. Sory zahrají své starší pecky a představí i některé novější projekty.

Vyškov zažije pouť na náměstí

Na vyškovském Masarykově náměstí vystoupí Michal Nesvadba z Kouzelné školky, silák Železný Zekon či tanečníci Orientálních tanců Vyškov. Návštěvníky nedělní Vyškovské pouti potěší i taneční skupina N-Yoj!, kapela Yo Yo Band, Honza Křížek, Trnka a Klebetníček nebo dechovka Moravanka. Program začíná od deseti hodin dopoledne.

Strážnici rozezní Huménečko



Kdy: neděle 18. srpna 2019

Kde: Strážnice, náměstí Svobody



Strážnice - Originální propojení cimbálu a folk-rockové muziky si užijí návštěvníci koncertu kapely Huménečko, která se několikrát předvedla jako předkapela slavnějších No Name nebo Čechomor. Akce se uskuteční v neděli 18. srpna na náměstí ve Strážnici. Huménečko vystupuje s programem sestaveným z vlastní tvorby, ale také s převzatým repertoárem. Lidé se mohou zaposlouchat do originálního propojení cimbálu a folk-rockové muziky folklorních hudebníků a rockerů z okolí Strážnice, kteří od roku 2013 společně působí právě jako kapela Huménečko. V březnu 2015 vydali své první CD s názvem Vrba. Vstup na koncert je zdarma.

Tasovičtí vinaři zarazí horu

Zarazit horu a slavnostně uzavřít vinohrady před sklizní hroznů půjdou v sobotu vinaři z Tasovic na Znojemsku. Sejdou se ve dvě hodiny odpoledne u sklepa Tasovického vinařství. Po ochutnávce vín a požehnání kytic vyrazí do vinohradu u družstva, kde vztyčí horenské znamení s požehnanými kyticemi. V šest večer následuje na hřišti beseda při cimbále.

Bítov slaví hradní pouť



Kdy: sobota a neděle, 9.00 – 18.00

Kde: hrad Bítov

Za kolik: běžné vstupné



Bítov – Tradiční hradní pouť oslaví v sobotu a neděli na hradě Bítově. „Po oba dny bude na hradním nádvoří řemeslný jarmark a návštěvníky pobaví také několik pohádek v podání Komediantů na káře. V neděli vyjde ve tři čtvtě na jedenáct od hradní studánky do hradní kaple, kde bude následovat poutní mše svatá,“ uvedl bítovský kastelán Jan Binder. Vstup na pouť je zahrnut v ceně běžného vstupného, v neděli bude vstup na druhý prohlídkový okruh včetně prohlídky sezonních výstav, kaple zahrad a expozice hradního pivovaru zdrama.

