Na Blanensku to voní Velikonocemi. Na Zámku v Rájci nad Svitavou bude pro návštěvníky po dobu svátků připravené prohlídky, doplněné o jarní květinovou výzdobu. V Boskovicích si zase mohou lidé uplést pomlázku a pochutnat na zeleném pivu. Na Vyškovsku to žije pohybem. Ve Vážanech připravili pořadatelé velikonoční procházku, v Rousínově zase již pátým rokem tradiční pochod. Odměnou budou špekáčky i ušlé kilometry.

Velikonoce. Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

BLANENSKO:

Pomlázkování

Kdy: sobota 8. dubna od 13.00

Kde: Arboretum Šmelcovna, Boskovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Arboretum Šmelcovna zve všechny tvořivé duše na Pomlázkování. Akce se bude konat na Bílou sobotu 8. dubna od jedné hodiny odpolední v prostorech Dvou Dvorů. Hlavní náplní dne bude pletení velikonoční pomlázky. Pořadatelé informují, že proutí bude k dispozici zdarma, a to až do vyprodání zásob. Pro vyhládlé účastníky bude zajištěné občerstvení, pochoutky z udírny a na čepu tradiční zelené pivo.

Velikonoce na zámku Rájec nad Svitavou

Kdy: od čtvrtka 6. do pondělí 10. dubna od 9.00

Kde: Zámek Rájec nad Svitavou

Za kolik: od 60 korun

Proč přijít: Státní zámek Rájec nad Svitavou zve přes velikonoční svátky na prohlídky zámeckých interiérů, doplněných o jarní květinovou výzdobu. Vyzdobené pokoje budou k vidění od 6. do 10. dubna. Tedy od Zeleného čtvrtka po Velikonoční pondělí. Na návštěvníky čeká jarní aranžmá z řezaných květin, primulí, mechů a přírodnin. Velikonoce na zámku mohou přilákat zájemce k prohlídce vždy od 9.00 do 15.00 hodin.

BRNĚNSKO:

Velikonoční zábava s koštem vína

Kdy: neděle 9. dubna od 19.00

Kde: Stromovka 439/6, Brno

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Na neděli 9. dubna zve Jundrovská chasa, Spolek Náš Jundrov a T.J. Sokol Jundrov na Velikonoční krojovanou zábavu spojenou s ochutnávkou vín. Pořadatelé lákají na 150 – 200 vzorků moravských i světových vín nebo na tradiční předání stárkovského práva pro následující hodovou sezónu. Celým večerem bude provázet zpěv, tanec a zábava. O hudební doprovod se postará Cimbálová muzika Aleše Smutného. Akce začne v sedm hodin večer a potrvá až do jedné hodiny ranní, kdy je naplánovaný její konec. Pro krojované a seniory nad 70 let je vstupné 200 korun, jinak 300 korun.

AutenTICké prohlídky 2023: Brněnské pověsti pro děti

Kdy: sobota 8.dubna od 14.00

Kde: Sraz u Stará radnice

Za kolik: od 75 korun

Proč přijít: Jak to vlastně bylo se slavným brněnským drakem? Nejen na tyto otázky návštěvníci prohlídky zjistí odpovědi. "Budeme si podívat také o zajímavých symbolech, které lze dodnes spatřit a denně je míjíme, přičemž jejich význam nám mnohdy uniká," lákají pořadatelé. Trasa povede centrem města Brna a sraz je naplánovaná u Stará radnice. Akce je přístupné pro děti od 6 do 12 let. Do tajemství brněnských pověstí přítomné zavede průvodce Ondřej Slavík.

Velikonoce v Zoo Brno

Kdy: od pátku 7. dubna do pondělí 10. dubna

Kde: Zoologická zahrada Brno

Za kolik: od 90 korun

Proč přijít: Velikonoce v zoo mezi zvířátami. To nabídne Zoologická zahrada v Brně. Pro rodiče s dětmi bude připravené kreativní dílničky nebo zábavná stezka. Na Velikonoční pondělí schovají pořadatelé po areálu tisíc velikonočních vajíček. Návštěvníci poté mají jasný cíl - najít je. "Kdo přinese alespoň jedno z nich, dostane odměnu," motivují pořadatelé. Kromě hledání velikonočních vajíček je a programu i stříhaní ovcí. Akce otrvá po dobu tří dnů a zakončí se v pondělí v šest hodin odpoledne.

Oslava Velikonoc v Aqualandu Moravia

Kdy: pátek 7. dubna, sobota 8. dubna, neděle 9. dubna od 10:00

Kde: Aqualand Moravia

Za kolik: dle běžného ceníku Aqualandu

Proč přijít: Oslava Velikonoc může probíhat na souši, ale i ve vodním světě, konkrétně v Aqualandu Moravia. Ten si připravil pestrý velikonoční program plný aktivit. Pořadatelé lákají na tematické animační programy i na hledání velikonočních vajíček po celém aquaparku. V nich se budou ukrývat odměny, jako například vstupenky pro celou rodinu nebo hračky a permanentka na celý rok. Speciální velikonoční program je připraven na období od 6. do 10. dubna, tedy od Zeleného čtvrtka až po Velikonoční pondělí.

BŘECLAVSKO:

Velikonoce na zámku Valtice

Kdy: od pátku 7. dubna do pondělí 10. dubna od 9.00

Kde: Zámek Valtice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Od pátku do pondělí si pro všechny zájemce připravil zámek Valtice bohatý velikonoční program Před zámkem se pro širokou veřejnost objeví stánky s rukodělnými výrobky, na vnitřním nádvoří stánky s občerstvením a valtickými víny. Čestné nádvoří zámku zase ozdobí obrovská vajíčka a jiné velikonoční dekorace a vnitřní nádvořím zazní cimbálová muzika.

Degustace vín na nádvoří zámku Valtice

Kdy: sobota 8. dubna od 10.00

Kde: Nádvoří zámku Vaktice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Bílá sobota 8. dubna bude patřit na zámku Valtice kromě akce Velikonoce na zámku s řemeslným jarmarkem i degustaci vín. Na místě budou představena vína s označením VOC VALTICE odrůd Sylvánské zelené a Ryzlink rýnský z vybraných vinařství. Například Vinařská škola Valtice, Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice, Vinařství Jiří Kopeček nebo Moravíno. Vstupné je zdarma, platí se jen konzumované vzorky.

HODONÍNSKO:

Velikonoční beseda u cimbálu

Kdy: neděle 9. dubna od 20.00

Kde: Dům kultury Kyjov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: O zábavu nebude nouze ani na Hodonínsku, konkrétně v Kyjově. Na druhou dubnovou neděli si pořadatelé připravili pro všechny místní i přespolní tradiční Velikonoční besedu u cimbálu se Slováckým souborem Kyjov. K příjemnému poslechu a podtržení jarní atmosféry zahraje cimbálová muzika Širúch. Pořadatelé akce také lákají na půlnoční šlehačku.

Velikonoční otevřené sklepy

Kdy: neděle 9. dubna od 10.00

Kde: Vinné sklepy, Čejkovice

Za kolik: 799 korun

Proč přijít: Vůně vína zavede na Boží hod velikonoční všechny zájemce do vinných sklepů v Čejkovicích. Při putování mezi sklepy bude k dispozici na několika stáncích občerstvení. Návštěvníci si mohou pochutnat například na opékaném prasátku, bramborácích, sýrech nebo klobásách. "Budete mít možnost navštívit 17 vinařství, ve kterých můžete ochutnat nádherná bílá vína, svěží roséčka nebo vyležená červená vína, Celkem přes 200 vzorků," zvou pořadatelé.

VYŠKOVSKO:

Velikonoční procházka

Kdy: neděle 9. dubna od 10.00

Kde: Vážany

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Obec Vážany si připravila na Boží hod Velikonoční tematickou procházku vesnicí. Ta se uskuteční v neděli 9. dubna. Sraz všech účastníků je v deset hodin dopoledne před místním pohostinstvím. Na své si přijdou děti i dospělí. Na programu dne je například hledání velikonočního zajíčka, kterého se přítomní pokusí najít. Za odměnu si pak nad plápolajícím ohněm účastníci procházky opečou špekáčky. Ty jsou dle slov pořadatelů zajištěné.

Velikonoční pochod - 5. ročník

Kdy: pátek 7. dubna od 08.15

Kde: Rousínov - místní část Slavíkovice

Za kolik: platba za jízdu autobusem

Proč přijít: Asociace Sport pro všechny TJ Spartak Slavíkovice zve všechny nadšence pohybu na veřejně přístupnou akci s názvem Velikonoční pochod. Ten slaví své půlkulatiny, koná se totiž již pátým rokem. Sraz je naplánovaný na Velký pátek 7. dubna na autobusové zastávce Rousínovv, rozcestí k železniční stanici. Linkový autobus odjede podle jízdního řádu do Letonic v 8.24. Zde bude výchozí bod. Pořadatelé připravili pět tras od 7 do 20 km. Cílem pochodu jsou Větrníky.

ZNOJEMSKO:

Velikonoce na zámku v Moravském Krumlově

Kdy: sobota 8. dubna od 10.00

Kde: Zámek Moravský Krumlov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Velikonoční atmosféra zavítá i na zámek Moravský Krumlov. Na návštěvníky čeká bohatý program, který odstartuje v deset hodin dopoledne vystoupením žáků Základní umělecké školy. V pravé poledne se Znojmem rozezní tradiční zvuk hrkaček. Bude se také plést pomlázka, přichystané jsou i zábavné soutěže pro děti nebo výtvarné dílničky. Pro hladové žaludky bude zase přichystané bohaté občerstvení. Děti si vyhrají na kolotoči, houpačkách nebo ve vláčku. Lidé tak mají možnost strávit příjemné odpoledne v duchu velikonoční atmosféry. Vstupné na akci je dobrovolné.

Velikonoční pochůzková výstava vín

Kdy: neděle 9. dubna od 14.00

Kde: Šaldorfské sklepy

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Velikonoční neděle 9. dubna bude na Znojemsku patřit výstavě vín. Návštěvníci tak zažijí ochutnávku přímo u vinaře ve vinném sklepě. Pořadatelé informují, že každý z nich prezentuje v katalogu až šest vín, zejména posledního ročníku. Vstupné na akci je 100 korun. V ceně je zahrnuta sklenička na ochutnávku. "Přijďte okoštovat vína, kterými se chtějí šaldorfští vinaři pochlubit," doplňují pořadatelé.