Pochod Ledovým královstvím

Kdy: neděle 26. února od 14.00

Kde: Dům dětí a mládeže Blanko, p. o.

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dům dětí a mládeže Blansko zve na tradičně netradiční pochod Ledovým královstvím. Začátek akce je ve dvě hodiny odpoledne. Pro malé i velké jsou připravená stanoviště s různými úkoly. Během putování se účastníci setkají se známými postavami z pohádky – princeznou Annou, Elsou nebo přátelským sněhulákem Olafem. „Bude zajištěn doprovodný program a občerstvení na zahradě DDM,“ zvou pořadatelé. Projít celou trať potrvá zhruba hodinu a je sjízdná i s kočárkem.

Česko-Slovenský ples

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní dům, Olešnice

Za kolik: od 170 korun

Proč přijít: K 30. výročí od rozdělení Československa pořádá Spolek přátel piva symbolický Česko-Slovenský ples v Olešnici. Večerem bude hudebně provázet skupina Timbre music. „Ta si pro vás chystá speciální hudebně-kostýmní show s těmi největšími českými a slovenskými hity,“ lákají pořadatelé. Přítomní se mohou těšit také na tradiční afterparty s DJ Tarockem. Nebude chybět ani bohatá tombola, kde hlavní cenu zastává elektrokoloběžka. Vstupné je 170 korun, s místenkou 220 korun.

Prago Union & live band + Hip hop party

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Blansko

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: Kultura Blansko a Crew Team 77 zvou na pořádnou blanenskou party. Bohatý program startuje od 20.00 a potrvá až do druhé hodiny ranní. „Hlavní hvězdou večera je skupina Prago Union, která působí na scéně již 20 let. Ta vystoupí se svou živou kapelou. Kromě Kata to na pódiu rozjedou další DJs a MCs známí z Brna i Blanska a taky originální funky cover band s dechovou sekcí,“ lákají pořadatelé. Ti také doplňují, že o kvalitní nápoje rovněž nouze nebude. Vstupné v předprodeji je 300 korun, na místě 350 korun.

BRNĚNSKO:



Slavnosti moravského uzeného

Kdy: sobota a neděle 25. a 26. února od 9.30

Kde: Hrad Veveří

Za kolik: 170 korun

Proč přijít: Po tříleté covidové pauze zavoní opět v areálu brněnského hradu Veveří moravské uzené a vinaři otevřou své nejlepší lahve. Devátý ročník akce přináší dosud nejbohatší program v její historii. „Ve středověkých prostorách hradu Veveří se odehraje zabíjačka se vším, co k ní patří. Mistři uzenáři nechají publikum doslova nahlédnout pod ruce,“ lákají pořadatelé. Návštěvníci svými hlasy také opět rozhodnou, kdo získá titul Krále uzenářů.

Špilberk žije! Masopustem

Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: Hrad Špilberk

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Muzeum města Brna zve všechny nadšence masopustního veselí na hrad Špilberk. Celá akce se bude odehrávat na velkém nádvoří, kde bude přichystaný bohatý program, který zahrnuje stánky s tradičními pokrmy a nápoji, cimbálovou muziku i soutěže pro děti. V jednu hodinu odpolední proběhne slavnostní zahájení a průvod masek areálem,“ zvou pořadatelé. Masopustní program se ukončí tradičním porážením kobyly.

VIDA! Roboti

Kdy: sobota 25. února od 10.00

Kde: VIDA! Science centrum Brno

Za kolik: od 150 korun

Proč přijít: Vědecký park VIDA! obsadí v sobotu roboti. Bude se zde konat bohatý zábavný program pro celou rodinu, kde jednou z aktivit bude například naprogramování vlastního robota. „Přijďte si popovídat s mluvící umělou inteligencí Karlem Pepperem. Dozvíte se, jak funguje, i to, co smí a nesmí udělat,“ lákají pořadatelé. Přítomní budou mít také možnost svištět v simulátoru Formule 1 nebo vyzpovídat robotickou recepční. Nebude chybět ani science show v Divadle vědy.

Putin lyžuje – benefiční představení

Kdy: pátek 24. února od 19.00

Kde: Klub Leitnerova, Brno

Za kolik: od 130 korun

Proč přijít: Divadlo Líšeň uvádí benefiční představení Putin lyžuje /hra o zrození vraha/. „Jevištní reportáž zpracovává téma nástupu Putina k moci a směřování Ruska k totalitě,“ informují pořadatelé. V současné době se inscenace hraje na podporu svobodné Ukrajiny. „Vzdáváme hold odvaze čelit zákeřné válce,“ doplňují. Cena vstupného je od 130 do 180 korun. Výtěžek poputuje na sbírku Paměti národa na pomoc státu zasaženého válkou. Na programu je také beseda a ukázka fotografií s Majdou Slámovou.

Den otevřených dveří v Arboretu Řícmanice

Kdy: sobota 25. února od 9.30

Kde: Arboretum Řícmanice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Čtvrtou únorovou sobotu má veřejnost možnost si poprvé zblízka prohlédnout zrestaurovaný Památník Stromů v řícmanickém arboretu. Ten se po téměř 85 letech dočkal nového „kabátu“. Prohlídka bude obohacena o komentované vstupy zaměstnanců Mendelovy univerzity. „Těšit se můžete na hry, soutěže pro děti i na malé zvěřinové „hody,“ lákají pořadatelé. Vzhledem k chladnějšímu počasí bude připravená také nabídka teplého jídla, včetně opékání klobás.



BŘECLAVSKO:

Maškarní ples – Šibřinky

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Sokolovna Velké Pavlovice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sněhurka a sedm trpaslíků, Batman, Králíci z klobouku nebo rodinka Simpsonových. Fantazii se meze nekladou, a tak mohou účastníci Šibřinek vyrazit do sokolovny ve Velkých Pavlovicích v těch nejoriginálnějších kostýmech. K příjemnému poslechu a tanci na parketu zahraje DJ Tonny Schäffer. „Samozřejmostí bude bohaté občerstvení i tombola,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 150 korun, masky mají vstup zdarma. „Ty nejlepší budou vyhodnoceny a oceněny,“ doplňují.

Krojový ples Bořetice

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Bořetice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Stárci, stárky a borecká chasa zvou všechny nadšence společenských akcí na tradiční krojový ples, který se uskuteční v sobotu v kulturním domě. „K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Lácaranka, se kterou zahájíme ples předtančením Slovácké besedy,“ zvou pořadatelé. Na programu je i symbolická bohatá tombola se zajímavými ceny. Vstupné je 150 korun, tetičky čuhačky za 70 korun. Krojovaní mají vstup zdarma.

Dětský lentilkový karneval

Kdy: neděle 26. února od 15.00

Kde: Kulturní dům v Hustopečích

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Do kulturního domu v Hustopečích zavítá v neděli 26. února princezna, lesní víla, šašek nebo odvážný spider-man. Centrum volného času Pavučina pořádá Dětský barevný lentilkový karneval. Fantazii se meze nekladou, a tak si děti užijí při netradičním odpoledni spoustu zábavy v kostýmech. Celým programem bude provázet Divadlo Koráb. V kulturním domě bude připravený fotokoutek i bar U Lentilky. „Účastníci se mohou těšit na pestrou tombolu a každé dítě si odnese dáreček,“ zvou pořadatelé.



HODONÍNSKO:

Pohádkový karneval

Kdy: neděle 26. února od 15.00

Kde: Kulturní dům Hodonín

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: V Hodoníně bude živo. Dům kultury připravil pro všechny malé i velké kouzelný Pohádkový karneval. Potvrzenými účastníky jsou šmoulové, Minnie, Mimoň, lev Alex nebo král Jelimán. Ti na karneval dorazí v životních velikostech. Program je letos velmi bohatý. „Máme připravenou světelnou show, soutěž o nejlepší kostým i animační disco pro celou rodinu. Děti také ocení malování na obličej nebo výrobníky bublin,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 120 korun, děti do dvou let zdarma.

Reprezentační ples města Kyjova

Kdy: pátek 24. února od 20.00

Kde: Městské kulturní středisko Kyjov

Za kolik: od 400 korun

Proč přijít: Vytáhnout ze skříně plesové róby a hurá na parket. Město Kyjov pořádá Reprezentační ples, kam jsou zváni všichni příznivci společenských akcí. Atmosféru akce hudebně podtrhne Marathon Band Dušana Mathona ze Zlína. Své vystoupení předvede také Slovácký soubor Kyjov. „V programu se představí speciální host ABBA STARS a samozřejmě ani tentokrát nebude chybět ochutnávka vín, cocktail bar a bohatá tombola,“ zvou pořadatelé.



VYŠKOVSKO:

Dětské radovánky

Kdy: sobota 25. února od 14.00

Kde: Kulturní dům Ivanovice na Hané

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Ivanovicích na Hané bude sobota ve znamení radosti. Tělovýchovná jednota Slovan totiž pořádá tradiční Dětské radovánky. Ty se budou konat v sobotu 25. února od druhé hodiny odpolední v sále kulturního domu. „Na děti čeká spoustu zážitků, zábavy a soutěží o zajímavé ceny,“ lákají pořadatelé. Bohaté občerstvení je na místě zajištěno. Vstupné na akci je dobrovolné.

Městský ples města Rousínov

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Kulturní dům Záložna

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Město Rousínov pořádá v pořadí již šestý ročník Městského plesu. Ten se bude konat v sobotu 25. února v Kulturním domě Záložna. Přítomní se zaposlouchají a zatancují na písničky, které zahraje kapela Blue band company. „Zajištěn je výborný catering, který se bude nacházet na třech barech v prostorách Záložny. Chybět nebude ani bohatá tombola. Snímky na památku si budou moct lidé vyfotit v připraveném fotokoutku,“ lákají pořadatelé.



ZNOJEMSKO:



Masopust na zámku

Kdy: sobota 25. února od 9.00

Kde: Zámek Moravský Krumlov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Rozlehlé nádvoří renesančního zámku v Moravském Krumlově se poslední únorovou sobotu stane dějištěm tradičních masopustních radovánek a hodování. „Areál zámku bude otevřen od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne a po celou dobu se zde bude odehrávat pestrý program zahrnující například výtvarné dílničky a soutěže pro nejmenší, hudební a kejklířská vystoupení, jízdy s koňským spřežením. Chybět nebude ani průvod masopustních masek městem,“ zvou pořadatelé.

Městský ples Hrušovany nad Jevišovkou

Kdy: sobota 25. února od 20.00

Kde: Společenské centrum Hrušovany nad Jevišovkou

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V sobotu 25. února ožije Společenské centrum v Hrušovanech nad Jevišovkou tancem a dobrou náladou. Žáci základní školy zahájí kulturní akci předtančením, ve kterém předvedou nacvičenou polonézu. K tanci a poslechu zahraje skupina Vicomt. „Každý pár na akci dostane malou pozornost a všechny zakoupené vstupenky budou slosovatelné,“ lákají pořadatelé. Ples začíná v osm hodin večer, vstupné je 250 korun.