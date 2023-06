Tradiční pouť zamíří do Letovic. Lidé zde odstartují začátek letních prázdnin na pouťových atrakcích. V Boskovicích nabídne westernové městečko jedinečný hudební zážitek - koncert Western Symphony. Na jednom místě se zde sejdou jezdci na koních i kaskadéři.

Tipy na víkend na Blanensku. Letovice ovládne pouť, Boskovice zase western | Foto: DENÍK/Leona Paroulková

BLANENSKO:

Letovická pouť v areálu AFK Letovice

Kdy: pátek 30. června do neděle 2. července od 15.00

Kde: Areál fotbalového hřiště v Letovicích

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční pouť v Letovicích nabídne v pátek 30. června spousty zábavy. Pro návštěvníky budou připraveny atrakce, kolotoče, stánky i lahodné občerstvení. To vše v areálu fotbalového hřiště. Pouť zakotví ve městě od pátku do neděle. Především děti tak mohou strávit příjemný a programem nabitý začátek letních prázdnin.

Western symphony - koncert se scénami z westernů

Kdy: sobota 1. července od 11.00 a od 18.00

Kde: Westernové městečko Boskovice

Za kolik: 780 korun

Proč přijít: Jedinečný hudební zážitek a unikátní podívanou zažijí lidé první červencovou sobotu ve Westernovém městečku v Boskovicích. Historicky poprvé se totiž v Česku sejdou na jedné scéně filharmonici se špičkovými jezdci na koních, herci a kaskadéry, aby divákům představili nejslavnější filmové westerny. Koncert Western Symphony se bude konat v přírodním amfiteátru Westernového městečka v Boskovicích, kde se mimo jiné nachází i obří umělý vodopád.

BRNĚNSKO:

Léto na Prýglu - sportovní zahájení prázdnin 2023

Kdy: pátek 30. června od 10.00

Kde: Brněnská přehrada - pláž U Sirky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Léto v Brně přivítají děti i dospělí na Brněnské přehradě. Na konci června se zde koná akce Léto na Prýglu, během kterého bude na oblíbené pláži U Sirky na vodě i na souši připravena řada tradičních i netradičních sportů. „Součástí akce bude také tvořivá dílnička, skákací hrad, projížďky na plachetnicích, doprovodný program v režii IZS a mnoho dalšího," dodávají pořadatelé.

Výstava lilií v Rajhradě

Kdy: od soboty 1. do pátku 7. července

Kde: Benediktinský klášter v Rajhradě

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Lidé budou mít možnost od první červencové soboty zavítat na výstavu lilií, kterou pořádá SZO Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium ve spolupráci s Benediktinským opatstvím Rajhrad. Návštěvníci uvidí ukázku pěstitelských úspěchů nejlepších šlechtitelů lilií v celé České republice. Výstava se koná denně od deváté hodiny dopolední do páté hodiny odpolední.

Dětská party na zámku

Kdy: pátek 30. června od 13.00

Kde: nádvoří zámku, Kuřim

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Začátek prázdnin bude v Kuřimi v pátek 30. června probíhat ve velkém stylu. Poslední červnový den pořádají organizátoři na nádvoří zámku Dětskou party. Během ní se mohou děvčata a chlapci těšit na spoustu her i diskotéku. Společně tak děti oslaví konec školního roku a přivítají nová letní dobrodružství.

Noc na Karlštejně

Kdy: sobota 1. července, neděle 2. července od 20.30

Kde: Biskupský dvůr, Brno

Za kolik: od 730 korun

Proč přijít: Legendární český muzikál Noc na Karlštejně se představí na Biskupském dvoře po celý první červencový víkend. Příběh vypráví o tajném vniknutí dvou žen na hrad Karlštejn, kam podle panovníkova příkazu směli vstupovat pouze muži. Představení začne o půl deváté večer a vstupné se pohybuje od 730 do 780 korun.

Slalomy na divoké vodě pod Bránickým mostem

Kdy: sobota 1. července od 10.00

Kde: Dolní Kounice

Proč přijít: Kde jinde odstartovat začátek prázdnin než na divoké řece. Tradiční závody a setkání s kamarády pod bránickým mostem se uskuteční v sobotu 1. července od desáté hodiny dopolední. Od páté hodiny odpolední se následně mohou lidé těšit na živou country hudbu i bohaté občerstvení pro nasycení všech přítomných.

BŘECLAVSKO:

Hurá na prázdniny

Kdy: neděle 2. července od 14.00

Kde: Letní koupaliště Břeclav

Za kolik: děti vstupné zdarma

Proč přijít: Dva měsíce volna na které čekají žáci po celou dobu studia jsou za dveřmi. V Břeclavi letos odstartují letní prázdniny v neděli 2. července od dvou hodin odpoledne na místním koupališti. Pořadatelé si připravili zábavné odpoledne plné her, tvořivých dílniček i záludných soutěží.

Velkopavlovické meruňkobraní

Kdy: sobota 1. července od 10.00

Kde: Areál Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích

Za kolik: od 50 korun

Proč přijít: První červencovou sobotu se budou Velké Pavlovice nést v duchu meruněk. Tradiční Velkopavlovické meruňkobraní odstartuje od desíti hodin dopoledne v areálu Ekocentra Trkmanka. Lidé se mohou těšit na ochutnávku nejrůznějších meruňkových specialit. Dále také na soutěže v pojídání belešů i kvízy pro dospělé. Nebude chybět ani tradiční řemeslný jarmark, kde si přítomní mohou koupit nějakou tu dobrotu či suvenýr. Vstupné na akci pro děti od tří let je 50 korun, dospělí od 15 let zaplatí 150 korun.

HODONÍNSKO:

Dětské kočovné divadýlko Lidičky

Kdy: pátek 30. června od 11.00

Kde: městský park, Kyjov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Dětské kočovné divadýlko Lidičky vyráží v pátek 30.6.2023 na tradiční kočovné turné. Hned první představení se uskuteční v městském parku v Kyjově od 11.00. Se dvěma koňskými povozy se banda dětí a hudebníků vydává na týdenní šňůru představení, která probíhají na upraveném voze. Na programu jsou letos hudební pohádky – Pošťácká pohádka, O draku zpěváku a P(r)opletená pohádka, které tvoří spolu s dalšími písničkami asi hodinový blok. Vstupné je dobrovolné – do klobouku.

Zahájení prázdnin na Konopném Kopci

Kdy: sobota 1. července od 14.00

Kde: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Vinařství Konopný kopec

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vinařství Konopný kopec zve děti i dospělé na zahájení prázdnin. Akce odstartuje ve 14 hodin odpoledne a pořadatelé lákají návštěvníky na zvěřinu na grilu, hamburgery s trhaným masem nebo zapečené tortilly. K degustaci bude připraveno více jak 30 vzorků vína. Děti, které přinesou ukázat vysvědčení, navíc dostanou odměnu a připravena bude pro ně také hra o poklad. Chybět nebude ani prohlídka vinařství.

VYŠKOVSKO:

Moped rallye Rychtářov

Kdy: sobota 1. července od 8.30

Kde: Rychtářov

Za kolik: startovné 300 korun

Proč přijít: V Rychtářově se bude již po čtyřiadvacáté konat závod historických mopedů pod názvem Moped rallye. Program odstartuje už v 8.30, slavnostní zahájení je ale naplánované na pravé poledne. Pořadatelé zvou také širokou veřejnost jako diváky. Místo hlavního dění bude na malém hřišti za kulturním domem. Zpestřením akce bude také vystoupení několikanásobného mistra České republiky ve stunt ridingu Martina Krátkého.

Noc v DinoParku

Kdy: pátek 30. června od 18.00

Kde: DinoPark Vyškov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Jak jinak zahájit prázdniny, než strávit dobrodružnou první noc mezi dinosaury. DinoPark Vyškov zve rodiče s dětmi v pátek 30. června na možnost přespání ve vlastním stanu přímo v areálu plných stvoření z druhohor. Podle pořadatelů na zájemce čeká osvětlený noční DinoPark, DinoBike, stánky s občerstvením, ohniště i bodla k opékání špekáčků a jiných dobrot.

Divadelní představení Don Quijot de la Ancha

Kdy: pátek 30. června od 19.00

Kde: nádvoří Zámku Bučovice

Za kolik: od 70 korun

Proč přijít: Na zámek v Bučovicích zavítá v pátek 30. června divadelní představení předního světového chůdoherce Lennoire Montaine Don Quijot de la Ancha. „Tuto "didaktickou klauniádu", v režii pana Bolka Polívky, můžete zhlédnout od 19 hodin na arkádovém nádvoří zámku (při nepřízni počasí se divadlo odehraje v Dlouhém sále zámku)," oznamují pořadatelé. Návštěvníci se mohou těšit na herečku Libuši Kvašnou, Moniku Muškovou-Rajskou nebo na herce Zdeňka Mazáče. Vstupné stojí 220 korun pro dospělé, 180 korun pro seniory a mládež od 17 do 25 let, děti od 6 do 17 let zaplatí 70 korun.

ZNOJEMSKO:

Zábavný rodinný retro festival Zpátky v čase ve Znojmě

Kdy: sobota 1. července od 12.00

Kde: v areálu Znovínu u Louckého Kláštera, Znojmo

Za kolik: 350 korun, snížená cena 150 korun

Proč přijít: Lidé ve Znojmě se hned na začátku prázdnin vrátí do minulosti. V areálu Znovínu u Louckého Kláštera se totiž bude poprvé konat zábavný rodinný retro festival Zpátky v čase. Nebudou zde chybět legendy jako Petr Švancara, Marek Vašut, Roman Skamene nebo Vladimír Lengál. Tematicky sladěné oblečení do tehdejší retro doby je vítáno. Vstupné na akci je 350 korun.

700 let výročí obce Vracovice

Kdy: sobota 1. července od 11.00

Kde: fotbalové hřiště Vracovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Obec Vracovice oslaví v sobotu 1. července neuvěřitelných 700 let od svého založení. Program bude velmi bohatý. Odstartuje v jedenáct hodin dopoledne, kdy se otevřou dětské atrakce a stánky s občerstvením. Poté bude následovat slavnostní zahájení akce na fotbalovém hřiště ve Vracovicích. Lidé se mohou během dne těšit na mistra magie, který byl zároveň finalistou soutěže Česko Slovensko má talent nebo se zaposlouchat do hitů mistra Karla Gotta od Revivalu Moraia.

Noční prohlídka Znojma s ochutnávkou vín

Kdy: sobota 1. července od 20.00

Kde: Balance coffee & wine, Znojmo

Za kolik: 420 korun

Proč přijít: Noční Znojmo a sklenka vína v ruce. To mohou zažít lidé, kteří se rozhodnou v sobotu 1. července zúčastnit noční prohlídky Znojma. Pořadatelé lákají na nezapomenutelné prohlídky s ochutnávkou vín na nejkrásnějších vyhlídkách města. Po celou dobu prohlídky se o přítomné postará certifikovaný průvodce a vinař, či sommelier. Na ochutnávku bude připraveno celkem 6 vzorků vín. Vstupné je 420 korun.

