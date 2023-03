Sokolovnou v Rájci Jestřebí bude druhý březnový víkend proudit pořádná dávka rocknrollu. Konat se zde bude rockový ples. Vůni slivovice ucítí lidé na Blanensku i na Vyškovsku. V Klepačově se bude konat tradiční košt, to samé nabídne i obec nedaleko Bučovic. Děti si zase užijí kouzelný den na dětském karnevalu.

Ples. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

BLANENSKO:

Klepačovský košt slivovice

Kdy: pátek 10. března od 19.00

Kde: Park před hasičskou zbrojnicí

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Není nad pořádnou domácí slivovici. Své o tom ví i obec Klepačov. Ta si pro všechny místní i přespolní připravila tradiční a oblíbenou akci, kde je hlavní náplní košt slivovice. Návštěvníci se mohou těšit na příjemné odpoledne s dobrým občerstvením a hojným počtem vzorků od přispěvatelů místních i ze širokého okolí. Košt bude probíhat na hasičské zbrojnici na Klepačově. Startovné je 100 korun. „Těšíme se na vás,“ zvou pořadatelé.

Rockový ples

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Sokolovna Rájec Jestřebí

Za kolik: 99 korun

Proč přijít: V Rájci Jestřebí to bude v sobotu 11. března žít rockem. „Přijďte si dobít baterky a zažít spoustu zábavy ve skvělé společnosti,“ lákají pořadatelé. Již patnáctý ročník tohoto plesu nabídne během večera rovnou tři kapely – HD acoustic, APF a Martina Štěpánka. Nebude chybět tradiční tombola a spousty drinků. „Nenech si ujít jedinou pařbu letošní plesové sezóny,“ doplňují organizátoři. Vstupné je 99 korun.

BRNĚNSKO:

Sportovní ples

Kdy: sobota 11. března od 19.00

Kde: Sokolovna Nový Lískovec

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V sobotu 11. března budou moct milovníci kulturních akcí nasadit večerní róby a přijmout pozvánku na již 7. ročník Sportovního plesu. Ten se koná v prostorách restaurace Okruh Pub a pořadatelé zvou hned na dva hudební orchestry. Konkrétně PartyLeaders a Cimbálovou muziku Sylván. Chybět nebude bohatá tombola plná zajímavých cen a půlnoční překvapení. Co to asi bude? „Přijďte a uvidíte,“ lákají pořadatelé.

Městský ples Kuřim

Kdy: pátek 10. března od 19.00

Kde: Kulturní dům na náměstí Osvobození

Za kolik: 750 korun

Proč přijít: V Kuřimi se v pátek na tanečním parketu protančí střevíce. Od devatenácté hodiny se v kulturním domě bude konat tradiční městský ples. Hudební doprovod zajistí skupina Highfour. Cena vstupenky je 750 korun. V ceně je zahrnutý přípitek u vstupu a raut. „Oprašte ze skříně společenské oděvy, nazujte boty, udělejte si krásný účes a vyrazte směr kulturní dům užít si večer plný zábavy a smíchu,“ zvou pořadatelé.

VeganFest Brno

Kdy: sobota 11. března od 14:00

Kde: divadlo Husa na provázku

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Již desátý ročník festivalu VeganFest se koná od 11. do 19. března 2023. Akce ukáže veřejnosti, že veganský životní styl je ohleduplný vůči zvířatům, a také ekologický a zdravý. „V rámci VeganFestu uvidíte řadu přednášek, workshopů, stánků s občerstvením nebo neziskovými organizacemi,“ lákají pořadatelé. Tento víkend se akce koná v divadle Husa na provázku. „VeganFest nabídne také veganské občerstvení a stánky s tričky, plackami, knihami a dalšími materiály o veganství a ochraně zvířat,“ doplňují.

Rocková noc s kapelou Rock String

Kdy: sobota 10. března od 20.00

Kde: Kulturní dům Dolní Kounice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V sobotu zažijí Dolní Kounice jedinečnou noc – rockovou noc. Ta odstartuje v sobotu 10. března od osmi hodin večer. Přítomní se mohou těšit na kapelu Rock String. S jejich písněmi protančí a prozpívají celý večer. „Přijďte a zažijte večer plný hudby, tance a skvělé zábavy v příjemné společnosti plné rockového stylu,“ lákají organizátoři. Vstupné na akci je 150 korun.

BŘECLAVSKO:

Rybářská zábava

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Společenský dům Hustopeče

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V Hustopečích se chystá Rybářská zábava. Ta se bude konat druhou březnovou sobotu 11. března od osmi hodin večer. K podtržení správné taneční atmosféry bude celým večerem provázet hudební skupina Madusong. „Na programu nesmí chybět ani bohatá tombola, kde můžete vyhrát zajímavé ceny. Letos například ryby, zvěřinu, rybářské potřeby nebo elektroniku,“ lákají organizátoři. Vstupné na akci je 150 korun.

Výstava vína mikulovské vinařské podoblasti

Kdy: sobota 11. března od 10.00

Kde: Zámek Mikulov

Za kolik: od 400 korun

Proč přijít: Zámek Mikulov v sobotu 11. března ovládne výstava vína mikulovské vinařské podoblasti. Začátek akce připadá na desátou hodinu dopolední. „Na výstavě bude předloženo asi 600 vzorků vín od malovinařů a vinařských firem z regionu. Vína budou seřazena v do katalogu a bude vybrán šampion výstavy a nejlepší vína v dané kategorii,“ lákají pořadatelé. Občerstvit se můžou účastníci v bufetu a restauraci v zámecké vinárně.

HODONÍNSKO:

Štefan Margita: Na správné cestě

Kdy: pátek 10. března od 19.00

Kde: Kulturní dům Hodonín

Za kolik: od 350 korun

Proč přijít: V Kulturním domě bude v sobotu 10. března v Hodoníně živo. Přijede slavný operní zpěvák Štefan Margita. Pro svoje věrné fanoušky si připravil více než hodinový koncert plný zcela nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. „S Michalem jsme už společně vystupovali minulý rok na mém turné. Spolupráce se nám osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda by pro mě napsal další písně. Nakonec je z toho celý intimní večer,“ popisuje Štefan Margita.

74. Hasičský ples

Kdy: sobota 11. března od 20.00

Kde: Vinárna kulturního domu Strážničan

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Strážnice zve všechny místní i přespolní zájemce na již v pořadí 74. hasičský ples obce Strážnice. Ten se koná druhou březnovou sobotu 11. března od 20.00 ve vinárně kulturního domu. K příjemnému tanci a poslechu zahraje hudební skupina Ferrum. „Oblečte si šaty, nazujte střevíce, protrénujte taneční kroky a vyrazte na večer plné dobré muziky, tance a zábavy,“ lákají organizátoři.

VYŠKOVSKO:

Dětský maškarní karneval

Kdy: sobota 11. března od 13.00

Kde: Obecní úřad Rybníček

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Princezny, čarodějky, víly, klauni a strašidelní draci. Tyto masky se můžou objevit na dětském maškarním karnevalu v malé obci Rybníček. Od jedné hodiny odpolední je pro děti připravené netradiční odpoledne, které mohou prožít jako superhrdina nebo moudrý kouzelník. „Kreativitě se meze nekladou, a tak se těšíme, v čem děti dorazí. Těšíme se na vás,“ lákají pořadatelé. Vstupné na akci je zdarma.

VII. ročník koštu slivovice a jiných ovocných destilátů

Kdy: sobota 11. března od 15.00

Kde: Pohostinství v Kloboučkách

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Košt slivovice a jiných ovocných destilátů proběhne také v obci Kloboučky nedaleko města Bučovice. Organizátoři Kloboučské bratrstvo a místní zahrádkáři zvou na příjemně strávené odpoledne, kde budou moct přítomní již po sedmé koštovat domácí slivovice. „Občerstvení pro návštěvníky je zajištěno,“ informují pořadatelé. Celá akce bude probíhat v sále pohostinství v Kloboučkách.

ZNOJEMSKO:

Těšetický košt

Kdy: sobota 11. března od 13.00

Kde: Konferenční centrum Dukla

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Spolek přátel vína zvou všechny milovníky dobrého vína do Konferenčního centra Dukla v Těšeticích. Zde se uskuteční již 19. ročník Těšetického koštu. Tentokrát organizátoři lákají na cimbálovou muziku Dyjan. Začátek akce je podle programu ve 13 hodin, kdy akci zahájí veřejná degustace vín. „Následuje ochutnávka kávy Balance v 16 hodin a o dvě hodiny později už samotné vyhlášení výsledků koštu,“ informují organizátoři. A z programu to není rozhodně všechno.

Kreativní Znojmo

Kdy: sobota 11. března od 9.00

Kde: Štukové sály Louckého kláštera

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Druhá březnová sobota bude na Znojemsku patřit všem kreativním duším. Konat se zde bude veletrh tvoření a kreativity s názvem Kreativní Znojmo. Prodejní výstava je zaměřena na tvoření pro děti i dospělé, takže si všichni zájemci přijdou na své. „Na veletrhu budou navíc prezentovány různé výtvarné techniky,“ informují pořadatelé. Začátek akce je v sobotu od devíti hodin, ve stejný čas také ještě v neděli.

