Na Blanensku se začákem května konají pohybové akce. V Boskovicích pořadatelé připravili jarní botanickou vycházku. Akce je určena pro širokou veřejnost a koná se za každého počasí. V Černé Hoře se uskuteční již 63. ročník běhu. Přichystané jsou trasy od 50 do 9 200 metrů.

54. ročník Běhu Černou Horou. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

BLANENSKO:

Jarní botanická vycházka - polními cestami k Otylce

Kdy: sobota 6. května od 9:30

Kde: Boskovice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na začátku měsíce května, konkrétně v sobotu, se v Boskovicích uskuteční jarní botanická vycházka. Pro všechny účastníky je sraz naplánovaný na půl desátou dopoledne před budovou přepravní služby na autobusovém nádraží v Boskovicích. Trasa - kaple sv. Otýlie, Sudický dvůr. „Vycházka je určena pro širokou veřejnost se zájmem a koná se za každého počasí," doplňují pořadatelé. Terén, který na návštěvníky čeká je nenáročný, za mokra ale blátivý.

Běh Černou Horou 63. ročník

Kdy: pondělí 8. května od 8.00

Kde: Sportovní areál Černí hora

Proč přijít: Ve sportovním areálu v Černé Hoře si lidé o státním svátku 8. května zaběhají. Konat se bude již 63. ročník běhu Černou Horou. Sokol Černá Hora a jeho přátelé připravili tratě od 50 metrů pro ty nejmenší, až po 9 200 metrů pro ty nejvytrvalejší. Šedesátý třetí ročník nabídne i několik změn v programu. Jedna taková je sloučení dorostenecké a juniorské kategorie. Putovní pohár MUDr. Jaroslava Hubky poté připadne nejrychlejšímu juniorovi na trati 4 600 m. „Těšíme se na vás," vzkazují pořadatelé.

BRNĚNSKO:

Animefest

Kdy: pátek 5. května od 16.00, sobota 6. května od 8.00, neděle 7. května od 8.00

Kde: Brněnské výstaviště

Za kolik: 1 600 korun na místě

Proč přijít: Na Brněnském výstavišti se po dobu tří dnů (od pátku do neděle) bude konat Animefest. Jedná se o druh akce, kde se každoročně setkávají fanoušci japonského komiksu a animovaného filmu, které jsou kresleny japonským stylem manga. Každý rok nabízí pro návštěvníky kvalitní přednášky, zábavné soutěže, praktické workshopy a promítání nových i starších anime.

Brněnský Majáles

Kdy: sobota 6. května od 12.00

Kde: Brněnské výstaviště

Za kolik: od 299 korun

Proč přijít: Majáles je opět po roce tady. Brněnské výstaviště ožije v sobotu 6. května známými kapelami a zpěváky. Na podiu se představí hvězdy jako Ewa Farna, Tomáš Klus, Kryštof, Rybičky 48, No Name nebo skupina Jelen. Vstupné na akci se pohybuje od 299 do 1 499 korun. Pořadatelé informují, že nákupem této edice podpoříš financování jejich studentských týmů na brněnských středních a vysokých školách.

Utubering

Kdy: sobota 6. května

Kde: Brněnské výstaviště

Za kolik: od 299 korun

Proč přijít: Největší internetové hvězdy z české Youtube scény na jednom místě - to je Utubering na brněnském Výstavišti. Letošní ročník, který se uskuteční v sobotu 6. května, nabídne po covidové odmlce pestrý program, kde návštěvníci spatří své oblíbence naživo. „Šestý ročník přinese nejpropracovanější program, jaký jsme kdy měli - ještě delší přípravy než obvykle, více kreativity a ve výsledku více unikátních zážitků," slibují pořadatelé. Pro největší fanoušky jsou slíbené 3 hodiny extra programu navíc.

Svatogothardské vinařské slavnosti

Kdy: sobota 6. května od 13.00

Kde: Masarykovo náměstí v Dolních Kounicích

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Návštěvníci budou mít možnost ochutnat první květnovou sobotu od jedné hodiny odpolední kvalitní vína z Dolních Kounic a přilehlých obcí. Každoročně je k degustaci připraveno více než 300 vzorků vín od více než sto vinařů. Doprovodný program během dne zajistí cimbálová muzika, zábavné hry pro děti, řemeslný jarmark a kulinářské speciality. Vstupné na akci je 350 korun. Cena zahrnuje sklenici na degustaci a katalog s pestrou nabídkou.

BŘECLAVSKO:

O Hustopečskou pečeť & Májový košt vín

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Společenský dům Hustopeče

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Ve společenském domě se vína tradičních odrůd pro hustopečský region malých i velkých vinařů utkají v soutěžní přehlídce vín O Hustopečskou pečeť & Májový košt vín. Akce se uskuteční v sobotu 6. května od desáté hodiny dopolední. K příjemnému poslechu během dne zahraje Neoveská cimbálová muzika. Návštěvníci budou mít mimořádnou možnost ochutnat Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Tramín, Modrý Portugal nebo Frankovku. Vstupné na akci je 300 korun.

Májové otevřené sklepy 2023

Kdy: sobota 6. května od 11.00

Kde: Velké Pavlovice

Za kolik: 1 190 korun

Proč přijít: Vinaři z Velkých Pavlovic si pro milovníky vína připravili akci Májové otevřené sklepy 2023. Návštěvníci budou moct nahlédnout do jednadvaceti sklepů. Vinařství se pro zúčastněné otevře v sobotu 6. května v jedenáct hodin dopoledne. Vstupné je 1 190 korun a zahrnuje neomezenou degustaci ve všech otevřených sklepech, kupony na nákup vína v celkové hodnotě 600,- Kč, degustační skleničku, mapu města se zaznačenými otevřený sklepy, nosičku na skleničku nebo fixu k Vašim poznámkám.

HODONÍNSKO:

Noc věží a rozhleden

Kdy: neděle 7. května od 19.00

Kde: přírodní park Mikulčický luh

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: První květnovou neděli budou mít lidé možnost oslavit noc rozhleden. Konkrétně na nejníže položené rozhledně v ČR u Mikulčic v přírodním parku Mikulčický luh a ve významné archeologické lokalitě. Večerní otevření je naplánované od 19 do 22 hodin. Na místě bude otevření bistro s občerstvením, které zůstane s ohledem na počasí v provozu i po šesté hodině večerní. Rozhledna nabízí výhledy jak na areál s pozůstatky hradiště z 9. stol., tak do okolí i na horizont. „Ve 20.30 spustíme noční osvětlení věže. Pokud bude počasí přát, naskytne se možnost pozorování a fotografování západu Slunce z výšky 30 m," lákají pořadatelé.

Zahájení lázeňské sezóny

Kdy: sobota 6. května od 13.00

Kde: v areálu Lázní Hodonín

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Hodoníně se bude v sobotu 6. května zahajovat už v pořadí 44. lázeňská sezona. V jednu hodinu odpoledne je na programu folklórní pásmo, kde zahraje například Slovácký krúžek Hodonín nebo Pěvecký folklorní soubor Erteple. Poté ve 14.30 organizátoři slavnostně zahájí letošní sezonu lázní. Program bude pokračovat s kapelou KV Band a jejími hosty. Na závěr se návštěvníci mohou těšit ukázku country tanců. Vstupné je zdarma.

VYŠKOVSKO:

Grilovaná mňamka

Kdy: sobota 6. května od 8.00

Kde: Křižanovice u Bučovic

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: První květnovou sobotu se bude v Křižanovicích u Bučovic konat již pátý ročník Grilované mňamky. Akce odstartuje od osmé hodiny ranní. Samotná soutěž v grilování proběhne v areálu Fotbalového klubu Křižanovice. Na ugrilovaných specialitách si návštěvníci mohou pochutnat od pravého poledne, tedy ve 12.00. Celou akci provoněnou vůní masa a všelijakých jiných dobrot doprovodí hudební skupina Stíny acoustic trio z Oslavan u Brna.

Májové hrátky

Kdy: sobota 6. května od 15.00

Kde: Ivanovice na Hané - areál hasičského hřiště

Za kolik: od 30 korun

Proč přijít: Na Májové hrátky jsou zvaní malí i velcí. V areálu hasičského hřiště v Ivanovicích na Hané se v sobotu 6. května bude pořádat akce plná zábavy a radosti. Zahájení je naplánované na třetí hodinu odpolední s předpokládaným koncem v pět hodin. Na návštěvníky čeká skákací atrakce, tvořivé dílničky, hry, záludné soutěže a další různé disciplíny, u kterých se zabaví děti i rodiče. Pořadatelé také lákají na překvapení na konci akce. Vstupné pro děti 30 korun, dospělí zaplatí 50 korun.

Sraz harmonikářů

Kdy: sobota 6. května od 14.00

Kde: Obecní dům v Kozlanech

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: První ročník Srazu harmonikářů se uskuteční v sobotu 6. května od 14 hodin v sále Obecního domu v Kozlanech. Během charitativní akce vystoupí celkem 18 harmonikářů. „Jmenovitě například Bláhová Iveta, Džupina Karel nebo Hampl Jiří," doplňují pořadatelé. Každý bude hrát nejprve sólo, na závěr plánují muzikanti společnou skladbu. Vstupné na akci je 50 korun, občerstvení bude podle organizátorů zajištěno.

ZNOJEMSKO:

Majáles 2023

Kdy: pátek 5. května od 13.00

Kde: Horní náměstí – Znojmo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Majáles 2023 je tady. Akce vypukne 5. května v jednu hodinu odpoledne tradičním studentským průvodem. V letošním ročníku se mohou návštěvníci těšit na nové soutěže o krále a královnu, kteří se utkají v různých disciplínách. Hudební program se ponese v žánrech rapp a RnB. Představí se nový objev roku Českého slavíka a nejposlouchanější interpret Spotify za rok 2022. „V tandemu pak rapper Stein27, GLEB ZOO, kapela ATD Band, taneční skupina Mighty shake a CSB," doplňují pořadatelé. Programem provedou moderátoři Láďa Koubek a Šimon Král.

Festival vína VOC Znojmo

Kdy: sobota 6. května od 10.00

Kde: Horní náměstí – Znojmo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Nově certifikovaná vína VOC Znojmo každoročně vstupují na trh počátkem května, v rámci Festivalu vína VOC Znojmo. Letos tomu nebude jinak. Na Horním náměstí ve Znojmě se tato akce uskuteční v sobotu 6. května od desáté hodiny dopolední. Festival, jejíž první ročník se konal v roce 2009, navazuje na tradici znojemského spojování kultury s vínem. Na návštěvníky tak čeká nejen degustace všech vín VOC Znojmo, ale také bohatý kulturní program s důrazem na folklorní a cimbálovou muziku.

Slavnostní zahájení 10. prohlídkové sezony v Doškové chalupě

Kdy: neděle 7. května od 14.30

Kde: Petrovice na Znojemsku

Proč přijít: Již v pořadí desátá prohlídková sezona započne v neděli 7. května v Doškové chalupě v Petrovicích na Znojemsku. Pořadatelé zvou na kulturní program, který odstartuje o půl třetí odpoledne. Návštěvníkům se představí folklórní kroužek Vedrováček, která si přichystal vystoupení. Následovat bude prohlídka muzea s průvodcem. „Vstupné do muzea činí 60 korun," doplňují pořadatelé. Přítomní se mohou těšit také například na expozici prvorepubliková módy nebo na výstavu fotografií obce z roku 1982. V 15 hodin je program vyhrazený nejen dětem v podobě hudební pohádky O staré valše. Chybět nebude ani řemeslný jarmark.