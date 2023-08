Co nabídne na Blanensku srpen o předposledním prázdninovém víkendu? Lidé se mohou v Boskovicích těšit na hudební Raveyard festival. Ten nabídne současnou hudbu pro mladé obecenstvo. Děti si zase na své přijdou ve Velkých Opatovicích. Spolu s hasiči zde zažijí zábavné odpoledne plné her.

Tipy na víkend na Blanensku: Boskovice zažijí festival. Na děti čeká zábavný den | Foto: Tomáš Znamenáček

BLANENSKO:

Raveyard festival

Kdy: sobota 19. srpna od 14.00

Kde: Panský dvůr, Boskovice

Za kolik: 365 korun

Proč přijít: Nabitou sobotu zažije Panský dvůr v Boskovicích. Konat se zde bude hudební festival Raveyard, který se letos uskuteční 19. srpna. Festival je zaměřen na prezentaci současné hudby pro mladé obecenstvo, zejména pak všech možných podob rapu a elektronické hudby. „Snažíme se vytvořit událost, na kterou budou naši návštěvníci dlouho a s láskou vzpomínat, a na který my budeme hrdí. Svěží vítr ve stojatých vodách lokálního kulturního dění," dodávají pořadatelé. Z řad vystupujících se představí Arleta, Magnetude nebo Oneiro.

Hasičské zábavné odpoledne

Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: Hřiště v zámeckém parku, Velké Opatovice

Proč přijít: Sobotní srpnové odpoledne bude ve Velkých Opatovicích patřit dětem. Spolu s rodiči si užijí hasičský den plný různých soutěží a atrakcí. Akce se bude konat na hřišti v zámeckém parku od druhé hodiny odpolední. A komu vyhládne, tak kromě zábavy bude na návštěvníky čekat i chutné občerstvení.

BRNĚNSKO:



Překročme řeku Svitavu – festival na nábřeží

Kdy: sobota 19. srpna od 10.00

Kde: hlavní festivalové místo - Černovické nábřeží

Proč přijít: Již podeváté ožije nábřeží Svitavy čilým festivalovým děním. „Překračovat“ řeku za kulturními i sportovními zážitky bude možné v sobotu 19. srpna od Bílovic až po Tuřany. V letošním roce se na posvitavskou vlečku opět vrátí parní vlak. Bohatý program nabídne stanoviště ve Slunečních lázních, v Husovicích, na Tkalcovské a Černovickém nábřeží. Cílem festivalu je propojovat sousedy na obou březích řeky Svitavy a ukázat, že procházka či projížďka kolem ní stojí za to po celý rok. Pořadatelé také chtějí apelovat na brněnské občany a politiky, aby na svoji Svitavu nezapomínali.

Babí léto a dědský den 2023

Kdy: neděle 20. srpna od 14.00

Kde: Lužánecký park u Ponavy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 20. srpna se v parku Lužánky, konkrétně v prostoru u Café Ponava, uskuteční čtvrtý ročník mezigeneračního festivalu Babí léto a dědský den. I když je tato akce určena především seniorům, zavítat sem mohou ale také jejich příbuzní, rodina a přátelé. „Pozornost si zaslouží především přednášky zaměřené na problematiku kriminality páchané na seniorech, převážně v prostředí internetu a nových technologií," vyzdvihují pořadatelé. Návštěvníci se mohou těšit ale také na bohatý hudební program včetně cimbálovky. Vystoupí například Milan Kašuba nebo Cimbálová muzika Sylván s podporou Slováckého krúžku.

Agromex – Fendt Strongman Brno 2023

Kdy: sobota 19. srpna od 19.00

Kde: zadní parkoviště OC Olympia Brno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po roce se opět utkají nejsilnější strongmani u zadního parkoviště OC Olympia Brno. Již 8 ročník strongmanů závodů se uskuteční v sobotu 19. srpna a bude mít dvě kategorie. Dopoledne začíná závod začátečníků, který je určený pro všechny, kteří si chtějí zazávodit, ale zatím si ještě netroufají na vyšší váhy. Amatérští závodníci odstartuji své klání odpoledne. Pro závodníky a hlavně diváky čekají již "standardní" disciplíny, které neodmyslitelně patří k Brnu. Je to například tahání traktoru, nové kombinace disciplín nebo atlasovy kameny, které měli diváci možnost vidět naposledy v roce 2017.

Oldies party

Kdy: pátek 18. srpna od 21.00

Kde: Koupaliště Tišnov

Za kolik: na místě 180 Kč

Proč přijít. Na večer plný hitů 50. - 90. let 20. století zvou pořadatelé na koupaliště v Tišnově. Od 21. hodiny si zde mohou všichni návštěvníci užít pod širým nebem hudební večer a zavzpomínat tak na časy minulé. „O ten správný hudební výběr se postará osvědčený tišnovský DJ Fany," lákají organizátoři. Chybět nebude ani něco k jídlu nebo míchané nápoje. Vstupné stojí 180 korun a tancovat se bude dle pozvánky až do dvou hodin do rána.

BŘECLAVSKO:



Divokej Bill – 25 let tour

Kdy: sobota 19. srpna od 18.00

Kde: Amfiteátr pod Turoldem, Mikulov

Za kolik: od 699 korun

Proč přijít: Česká folk rocková hudební skupina Divokej Bill oslaví čtvrtstoletí své existence. Oslavit 25 let na scéně se jeho členové rozhodli vydáním osmého studiového alba, venkovním koncertním turné, které bude čítat 25 zastávek napříč republikou. V sobotu 19. srpna zamíří i do Mikulova. Zde své největší hity zahrají od šesté hodiny večerní v Amfiteátru pod Turoldem. „Od začátku naší existence jsme dávali důraz hlavně na živé hraní a možná proto s námi tolik našich fanoušků vydrželo. Bude to velký a divoký,“ dodává kapela.

Divadelní plavba lodí

Kdy: sobota 19. srpna od 11.00

Kde: Yachtclub Dyje Břeclav | Sportovní středisko Pavlov

Proč přijít: Předposlední srpnovou sobotu mohou rodiny s dětmi zažít zážitkovou plavbu lodí s divadlem Koráb. To je zaměřeno na dětské publikum, které kombinuje činohru a loutkoherectví. Zároveň klade důraz na pestrost výtvarné scény, takže se nikdo z přítomných rozhodně nudit nebude. Z přístaviště YachtClub Dyje se vyplouvá v 11.00 a na programu bude pohádka Kocour v botách.

Benefičního koncert „Na křídle motýla“

Kdy: sobota 19. srpna od 18.00

Kde: Dolní Dunajovice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V sobotu 19. srpna se od 18.00 hodin v jihomoravských Dolních Dunajovicích uskuteční 9. ročník benefičního koncertu Na křídle motýla. V tento čas se na dunajovické návsi setkají interpreti, kteří přijdou podpořit Nadační fond Kryštůfek, pro který je koncert uspořádán. Návštěvníci se mohou těšit například na zpěvačku a muzikálovou zpěvačku a herečku Radku Fišarovou nebo na Leonu Šenkovou, která si troufne na píseň Jednoho dne se vrátíš, kterou u nás proslavila Věra Špinarová. Pro diváky je připraven nejen velkokapacitní stan pro případ deště, ale také stánky s moravským občerstvením a samozřejmě nesmí chybět ani dolnodunajovické víno.

HODONÍNSKO:



Pouť ve Skanzenu

Kdy: sobota 19. srpna od 9.00

Kde: Skanzen Strážnice

Za kolik: dle běžného ceníku Skanzenu

Proč přijít: Lidé si mohou po celou sobotu 19. srpna v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užívat jarmareční pouťovou atmosféru. Spatřit mohou mořskou pannu v kádi i strašidelný dům. A co rozhodně nesmí chybět? Plno stánků s občerstvením a lákavým zbožím. I toto na návštěvníky neodmyslitelně čeká. Program bude opravdu bohatý. Dorazí kouzelník, děti si užijí loutkové divadlo i dobový kolotoč. Odvážnější vyzkouší lukostřelbu a hladoví zaženou chutě u tradičních pokrmů.

Dvojkoncert Čechomor & Lucie Bílá

Kdy: sobota 19. srpna od 18.00

Kde: Amfiteátr Zámek Strážnice

Za kolik: 1390 korun (5. vlna)

Proč přijít: Třetí srpnovou sobotu se rozezní zámkem Strážnice oblíbené hlasy. V amfiteátru vystoupí skupina Čechomor a zpěvačka Lucie Bílá. Na společném dvojkoncertě návštěvníci uslyší největší hity obou interpretů. Na programu je naplánovaný i společný set, kde představí nové písničky, připravené speciálně právě pro Letní Kooperativa Tour.

VYŠKOVSKO:



Napoleon na zámku ve Slavkově

Kdy: neděle 20. srpna od 10.30

Kde: Zámek Slavkov

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: Slavkovský zámek poctí svojí návštěvou významná osobnost. V neděli 20. srpna zavítá do zámeckých prostor francouzský vojevůdce a státník Napoleon Bonaparte. A důvod jeho návštěvy? „Něco se chystá. Ale je to přísně tajné. Všechno se dozvíte na kostýmovaných prohlídkách zámku," dodávají pořadatelé. Návštěvníci mohou na prohlídky dorazit v časech 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30.

Strašidlo Cantervillské - Zámek Slavkov

Kdy: sobota 19. srpna od 19.30

Kde: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

Za kolik: od 599 korun

Proč přijít: Na zámek Slavkov dorazí strašidlo. A ne tak ledajaké. Režisér Městského Hálkova divadla v Nymburce, Jaroslav Kříž, si vzal za své oživit veselý příběh Oscara Wilda s názvem Strašidlo Cantervillské. Příběh pojednává o boji mezi duchem a neomalenou americkou rodinou, která se právě přistěhovala na zámek Canterville. Návštěvníci se mohou těšit na známé herecké obsazení v čele s Martinem Zouharem, Bárou Štěpánovou nebo Hankou Sršňovou.

ZNOJEMSKO:



Toulky vinicemi Šatova

Kdy: sobota 19. srpna 2023 od 10.00

Kde: Šatovské vinohrady

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Šatov zavoní vínem. V sobotu 19. srpna mohou lidé zažít příjemnou procházku šatovskými vinohrady, kde budou přichystané degustační stánky s víny vinařů. Na účastníky čeká čtyř kilometrová trať nejen kolem ikonické šatovské viniční trati Peklo. Celý den se pak zakončí taneční zábavou pod hvězdami.

Expedice za sousedy

Kdy: sobota 19. srpna od 8.30

Kde: obec Kubšice

Za kolik: registrace dospělý - 150 korun; do 18 let zdarma

Proč přijít: 11. ročník cykloakce Expedice za sousedy zve tentokrát do obce Kubšice na Znojemsku. Odtud čekají cyklisty 4 trasy. Vybírat si mohou mezi: delší cyklistická 45 km, kratší cyklistická 33 km, dětská cyklistická 25 km a trasa pro pěší 15 km. „Na trasách je možnost koupání a jsou domluvené zastávky ve vinných sklepech s ochutnávkami vín místních vinařů, ale i na dalších zajímavých místech, kde ochutnáte místní speciality," lákají pořadatelé. Cíl je stejně jako start v obci Kubšice, kde bude připravený celodenní program i večerní zábava s cimbálovou hudbou.

