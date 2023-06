Ve znamení dobrého jídla se bude nést víkend na Blanensku. V Boskovicích se uskuteční již třetí ročník oblíbeného Food festivalu. Na návštěvníky čeká spoustu stánků s jídlem i pitím. Nebude chybět ani doprovodný program. Na podiu se představí skupina Jelen nebo rapper Majk Spirit. Zábava bude i na návsi v Mladkově. Sbor dobrovolných hasičů oslaví 120 let od svého založení.

Tipy na víkend na Blanensku. Boskovice ovládne jídlo i známí umělci

BLANENSKO:

Boskovice FOOD FESTIVAL

Kdy: od pátku 16. června od 17.00 do neděle 18. června

Kde: Areál zámeckého skleníku Boskovice

Za kolik: od 550 korun

Proč přijít: Třetí ročník Food festivalu míří do Boskovic. Od pátku do neděle čeká na návštěvníky v prostředí Zámeckého Skleníku a Letního kina bohatý program. Ten zahrnuje skvělé jídlo, pití a hlavně také doprovodný program. Hned první den vystoupí kapela Jelen, Civilní obrana nebo Martin Štěpánek. V sobotu organizátoři zvou na slovenského rappera Majka Spirita nebo na zpěvačku známou jako Verona. „Denní program je vždy zdarma, vstupenky se vztahují pouze na večerní vystoupení umělců," informují pořadatelé.

Oslavy 120 let založení SDH, Mladkov

Kdy: sobota 17. června od 9.00

Kde: Náves Mladkov

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Mladkov oslaví v sobotu 17. června jubilejních 120 let od založení. V rámci oslav se lidé mohou od dvou hodin odpoledne těšit na ukázka zásahů SDH a HZS. V pět hodin bude připravený doprovodný program za obecním domem. Ukončení oslav je naplánovaný na 19.00. Celý sobotní den zakončí taneční zábava v čele se skupinou Arcus.

Oslavy 850. výročí první písemné zmínky o obci Bořitov

Kdy: od pátku 16. června od 17.00 do neděle 18. června

Kde: Bořitov

Proč přijít: Obec Bořitov si k oslavám 850. výročí od první zmínky připravila bohatý kulturní program. Ten odstartuje v pátek 16. června od šesti hodin odpoledne na Orelsko-farním dvoře, kde pořadatelé oficiálně zahájí akci. V sobotu se naváže od 10.30 programem vyhrazeným pro děti. Připravený bude skákací hrad nebo malování na obličej. V odpoledních hodinách se návštěvníci mohou těšit na imitátora Petra Jablonského nebo na krásný hlas Moniky Absolonové. Zahrají také legendární Queeni.

BRNĚNSKO:

Brněnská Country fontána Řečkovice

Kdy: pátek 16. června od 19.30, sobota 17. června od 15.00

Kde: Areál Gymnázia Řečkovice

Za kolik: od 299 korun

Proč přijít: Po dobu dvou dnů, v pátek a sobotu, se v Brně v městské čtvrti Řečkovice odehraje akce s názvem Brněnská country fontána. Konat se bude v areálu Gymnázia Řečkovice. Bohatý program mohou návštěvníci očekávat v sobotu, kdy na podiu vystoupí Tomáš Linka & Přímá linka, Ivo Jahelka, Zelenáči, VKV, Bokomara trio nebo Talent Country radia. Vstupné začíná od 299 korun a děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby s platnou vstupenkou jsou zdarma.

Technické muzeum v Brně na Dopravní nostalgii

Kdy: sobota 17. června od 14.00, neděle 18. června

Kde: Náměstí Svobody

Proč přijít: Dopravní nostalgii bude patřit v Brně celý předposlední červnový víkend. Technické muzeum v Brně představí historické vozy MHD, osobní automobily, motorky i flašinety. Návštěvníci mohou jet historickými tramvajemi. Ve vlečném voze čísla 25 se přenesou do 19. století. „Dále se mohou projet v typickém voze koňské tramvaje z přelomu 19. a 20. století, v elektrickém motorovém voze č. 99 ze 40. let minulého století a v elektrickém motorovém voze T3, který si ještě mnozí pamatují ze „sedmdesátek“, lákají pořadatelé.

NaplnoFest Brno

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: Areál u Vaňkovky

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Multižánrový hudební festival zamíří poprvé do jihomoravského kraje, a to přímo do Brna. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý program, který nabídne známe interprety české a slovenské scény, doprovodný program, soutěže, chutnou gastro zónu, drinky nebo i vodní dýmky. Na podiu se představí zpěvačka Ewa Farna, dále rapper Marpo, Sima, Desmos nebo skupinu Lunetic. Všichni interpreti se na své fanoušky těší v prostranství areálu u Vaňkovky.

Kulturní festival ObrFest

Kdy: pátek 16. června, sobota 17. června

Kde: v Brněnské části Obřany

Za kolik: od 300 korun

Proč přijít: V pátek a sobotu, 16. a 17. června, ožijí brněnské Obřany kulturou. Bude se konat již 9. ročník open-air festivalu ObrFest, který se podruhé odehraje hned na několika místech okrajové městské části. Diváci budou moci zavítat nejen na více než dvě desítky koncertů nezávislé hudby, zhlédnout divadla pro děti i dospělé, ale přijít také na bohatý literární či další doprovodný program. To vše v příjemném prostředí okolí řeky Svitavy.

BŘECLAVSKO:

Břeclavský drak

Kdy: sobota 17. června od 9.00

Kde: areál Slováckého veslařského klubu „Nad splavem“

Proč přijít: Již 14. ročník Břeclavského draka láká nadšence na hladinu řeky Dyje. O prvenství v závodech na dvě stě a jeden tisíc metrů budou bojovat firemní posádky i posádky přátel. „Pokud nemáte na víkend žádné plány a chcete se zúčastnit, tak se domluvte se dvaceti přáteli a hurá na vodu porovnat síly s ostatními," zvou pořadatelé. Akce startuje v 9:00 dopoledne a v plánu je závodit až do podvečerních hodin. Organizátoři na závěr dodávají, aby si účastníci nezapomněli vymyslet zajímavý název týmu.

Břeclavská padesátka

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: Krytý bazén, Břeclav

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Klub sportovního potápění Delfín Břeclav zve rodiče s dětmi na Břeclavskou padesátku. Plaváním ke zdraví a kondici se mohou návštěvníci zúčastnit rodinné štafety 2x25 metrů. V rámci doprovodného programu nebude na místě chybět výživová poradkyně, zájemci si mohou také změřit základní tělesné hodnoty nebo se zúčastnit prezentace k rekonstrukci areálu. Brány Krytého bazénu se otevřou ve 14 hodin a vstup na akci je pro všechny zdarma.

HODONÍNSKO:

VOC Festival vín

Kdy: sobota 17. června od 13.00

Kde: zámecký park Bzenec

Za kolik: vstup bez degustace vín volný

Proč přijít: Bzenec zve v sobotu 17. června na druhý ročník festivalu VOC vín. Akce odstartuje v jednu hodinu odpoledne. Návštěvníci se mohou těšit na řízenou degustaci VOC vín, piknikovou louku, občerstvení i živou muziku. „Poznáte nejen jedinečné vinařské regiony, ale ochutnáte nejtypičtější podoby vín z těchto poloh. Představíme Vám všech 13 sdružení, která tato vína vyrábí," doplňují pořadatelé. Dále se mohou přítomní těšit na stovku vín, doplněnou příjemným prostředím zámeckého parku s posezením.

Motoveteráni v Kyjově

Kdy: neděle 18. června od 13.00

Kde: Masarykovo náměstí Kyjov

Proč přijít: V Kyjově budou o víkendu burácet motory veteránů. V neděli zvou organizátoři všechny nadšence na Masarykovo náměstí. Od třinácti hodin se sem budou sjíždět majitelé svých kovových mazlíčků. Klubová cílová jízda startuje v Uherském Ostrohu, odtud budou účastníci odjíždět směrem na Kyjov a Koryčany. Pořadatelem akce je Slovácký Veteran Car Club.

VYŠKOVSKO:

Westernové závody Černčín

Kdy: sobota 17. června od 12.00

Kde: Černčín

Za kolik: startovné 200 korun

Proč přijít: Na Westernové závody se mohou těšit lidé v Černčíně u Bučovic. Závodit se bude v rychlostních disciplínách jako pole bending, barrel race, speed barrel a další. Přejímka koní je plánovaná od 12:00 do 13:00, samotný začátek je v jednu hodinu odpoledne. „S sebou prosíme průkazy koní, platné očkování, vyšetření a AIE," žádají pořadatelé. Startovné pro všechny disciplíny je pro členy SWJ a dítě do 15 let za dvě stě korun, nečlenové zaplatí tři stovky.

Tour de Rozvíz

Kdy: sobota 17. června od 9.00

Kde: hřiště Rozvíz

Proč přijít: TJ Slovan Ivanovice na Hané pořádá cyklovyjížďku s názvem Tour de Rozvíz. Sraz všech účastníku je v 9 hodin ráno na hřišti Rozvín, odkud budou cyklisté startovat. V plánu jsou trasy pro všechny věkové kategorie, bohaté občerstvení v cíli je podle pořadatelů zajištěnu. Například od 11 hodin se přítomní mohou těšit na grilované makrely.

ZNOJEMSKO:

Slavnosti Znojemského piva

Kdy: sobota 17. června od 14.00

Kde: Znojmo, Hradní ulice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sobota 17. června bude ve Znojmě patřit Slavnostem Znojemského piva. Pro návštěvníky se od 14 hodin otevřou výčepní místa Znojemského městského pivovaru. Z regionálních minipivovarů se ke slavnostem přidá například Hasičský pivovar Bítov, Minipivovar U Dyje nebo Biskupický pivovar. „Nebudou chybět ani nejrůznější gastronomické zážitky a hned tři hudební scény, na kterých se během jediného dne představí celkem jedenáct hudebních vystoupení. Letos máme přichystáno také 6 druhů piv od tradičních ležáků po speciály jako je naše New England IPA BombaZtic," lákají pořadatelé.

Family Food Festival

Kdy: sobota 17. června, neděle 18. června od 10.00

Kde: Hrušovany nad Jevišovkou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Světovou kuchyně ochutnají návštěvníci prvního ročníku Family Food Festivalu CZ. Ten se koná třetí červnový víkend v Hrušovanech nad Jevišovkou v rámci Hrušovanských slavností. Na akci se představí hned několik restaurací a nebude chybět ani bar s míchanými nápoji. Připravená bude i domácí kavárna, která nabídne čerstvě praženou kávu a na své si přijdou i milovníci vína.

Lázně ve Znojmě končí - výstava fotografií + komentovaná procházka

Kdy: každý den do konce června od 10.00 do 17.00

Kde: Lázně Znojmo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Město Znojmo zve všechny zájemce na výstavu fotografií, která přibližuje historii a současnost bazénu a přilehlého koupaliště. Expozici návštěvníci najdou ve vstupní hale lázní a je otevřená do konce června každý den od 10 do 17 hodin. „Součástí je pamětní kniha, kde se návštěvníci mohou podělit o své osobní vzpomínky na lázně, a tabule, kam mohou napsat, co by v budově uvítali v budoucnu," doplnil tiskový mluvčí města Pavel Kovařík. Další akce, která souvisí s ukončením provozu, je komentované procházka v sobotu 17. června. Monika Frecerová z Jihomoravského muzea přiblíží nejen architektonický vývoj lázní.