Tipy na víkend: Cyklisté v Letovicích pomohou dětem, Blanskem zavoní guláš

Čtvrtý prázdninový víkend nabídne na Blanensku opět spoustu akcí. V Letovicích vyrazí nadšení cyklisté na několika kilometrový okruh. Zapojením do jízdy přispějí do veřejné sbírky. Výtěžek poté poputuje k zakoupení speciálních kol pro handicapované děti. Na Myslivně v Blansku to v sobotu zavoní gulášem. Týmy se utkají o ten nejlahodnější.

Tipy na víkend: Cyklisté v Letovicích pomohou dětem, Blanskem zavoní guláš | Foto: DENÍK/Martin Dlouhý