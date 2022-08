Mezinárodní festival s atmosférou Jižní Ameriky, kterou zažijete pouze v Rio de Janeiru. Anebo v Brně. To slibují organizátoři třetího ročníku exotického festivalu Brasil Fest Brno. Brazilské rytmy, chutě, barvy i vůně ovládnou centrum jihomoravské metropole od pátku do neděle.

Hlavním tahákem pro přihlížející a pastvou pro oči bude v sobotu karnevalový průvod centrem Brna. Začne v půl čtvrté odpoledne na Moravském náměstí a dojde na Zelný trh. Průvod se letos ponese v duchu oslav dvou set let od osvobození Brazílie a zároveň dvou set let od narození moravského přírodovědce Gregora Johanna Mendela. Myšlenku tohoto symbolického spojení Brna a Brazílie zobrazí alegorické vozy s tematickou výzdobou a rekvizitami.

Mezi desítkami tanečnic i bubeníků v průvodu nebude chybět ambasadorka festivalu a tanečnice Veronika Lálová, vítězka StarDance a účastnice rijského karnevalu. „Je skvělé, že festival v Brně začíná mít tradici. Letos jsem se vydala opět do Brazílie na vysněný karneval, ten se ale bohužel na poslední chvíli přesunul. A tak se moc těším, že si v karnevalovém průvodu zatančím u nás, protože atmosféra na brněnském Brasil Festu je vždycky úžasná,“ řekla tanečnice. Po průvodu budou od pěti hodin následovat koncerty a show na čtyřech pódiích - náměstí Svobody, Zelném trhu, nádvoří Staré radnice a Jakubském náměstí.

Největší latino událost v České republice zahájí už v pátek v osm hodin večer koncert dvou brazilských mistrů klasické kytary – v Červeném kostele se posluchačům představí Paolo Bellinati, držitel ocenění Prémio Sharp, což je prestižní brazilský ekvivalent Grammy, a kytaristka Cristina Azuma. Pátek nabídne ještě párty v rytmu samby v La Gaviota Terraza na náměstí Svobody plnou zábavy, jídla, pití a tance. Zahrají kapely Amigos do Pagode 90 Brno a Roda de Samba Praga.

Hvězdou koncertní části sobotního programu bude afro-brazilská hudebnice Luedji Luna, která vystoupí v půl desáté večer na pódiu na Zelném trhu. „Jsem rád, že se nám dramaturgicky daří festival zvedat na světovou úroveň a máme zde hvězdy prestižního formátu. Zpěvačka Luedji Luna i kytarista Paulo Bellinati budou právě v těchto dnech na svém evropském turné, je tedy velká pocta, že zavítají i do Brna,“ uvedl hlavní manažer a dramaturg festivalu Jakub Škrha, který vystoupil na světovém karnevalu v Riu a do Brazílie se pravidelně vrací.

V neděli se dění festivalu přesune do parku Lužánky. Od jedné hodiny odpolední se tam budou konat taneční, bubenické a hudební workshopy a koncerty. Exotický festival Brasil Fest Brno vznikl v roce 2020 při příležitosti stého výročí česko-brazilských vztahů.

Další tipy z jihu Moravy

Brno a Brněnsko

Odhalení pamětní desky

KDY: sobota od 19.00

KDE: Tvarožná, dům č. 92

Pamětní desku na rodném domě číslo 92 svému významnému rodákovi Josefu Liškutínovi odhalí v sobotu večer v Tvarožné na Brněnsku. Zároveň bude představena veřejnosti nová publikace o této významné osobnosti naší epidemiologie a bakteriologie, zahraničním vojákovi I. armádního sboru a prvním náčelníkovi lékařské fakulty v Hradci Králové. V publikaci je mnoho fotografií, rodokmen rodiny a přibližuje i příbuzenský vztah s Miroslavem Liškutínem, známým letcem RAF.

31. Vavřinecké hody

KDY: pátek a neděle

KDE: Brno, Řečkovice

Pátečním zvaním na hody zahájí řečkovická chasa ve tři odpoledne svoje Vavřinecké hody. Průvod vyjde od radnice k nákupnímu středisku k Mokré hoře a skončí v Orelském klubu. V sobotu se v půl desáté dopoledne pustí do stavění máje. Ve tři vyjde od konečné slavnostní průvod stárků, hraje dechovka Zdounečanka. od deseti večer bude na zábavě vyhrávat kapela Stereo. V neděli začne v deset dopoledne mše v hodovém altánu, ve tři začne hodová zábava s dětskou diskotékou.

Svatovavřinecké hody

KDY: sobota – neděle

KDE: Branišovice

Svoje tradiční svatovavřinecké hody oslaví chasa v Branišovicích zahájí v sobotu v devět ráno mše, v půl desáté si chasa přijde na radnici pro hodové právo a před desátou vyjde průvodem po obci. Ve čtyři naváže hodové odpoledne a v osm hodová veselice. V devět následuje tradiční krojový pochod. Celodenní vstupné je 150 korun. V neděli následuje ve čtyři odpolední hodová zábava v šest ukončení hodů a vrácení hodového práva.

Blanensko

Festiválek bez bojů a válek

KDY: pátek od 18.00

KDE: Boskovice, za Muzeem regionu Boskovicka

Festiválek bez bojů a válek bude hostit v pátek večer šapitó za Muzeem regionu Boskovicka. V pátek v šest hodin festival odstartuje vystoupením kapely Veřejně nepřístupná vodní plocha, o půl osmé následuje improvizační show Lísky vs. Poločas nápadu. V deset hodin se představí kapela Timudej a o půlnoci kapela Tygroo. Festival uzavře v jednu hodinu Dj Ámma.

Hasičské odpoledne

KDY: sobota od 15.00

KDE: Blansko, Klepačov

Na sobotní den připravili zábavné odpoledne pro děti hasiči v Klepačově. Při nabitém programu čeká návštěvníky ukázka hasičské techniky, bagrování minibagrem, soutěžeo ceny a na závěr nebude chybět hasičská pěna. K tomu něco na zub pro malé i velké. Akce se uskuteční v parku před hasičskou zbrojnicí na Klepačově od tří do šesti hodin. Od šesti hodin čeká návštěvníky hasičské posezení v parku.

Pochod po stopách pátera Ševčíka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Boskovice

Pochod si užijí i v Boskovicích. Již poosmnácté vyrazí v sobotu ráno lidé z Boskovic na Pochod po stopách pátera Ševčíka. Sraz výletníků jev devět ráno v Boskovicích u Modré věže. Pěší poté vyjdou ke kapli sv. Otýlie, přes starou dálnici budou pokračovat do Bačova a pak do Ohrady Víska. Své trasy mají i cyklisté, a to v délce od deseti do padesáti kilometrů. Startovné je dvacet korun, děti a senioři zdarma.

Bystřické kilometry

KDY: sobota od 7.30

KDE: Velké Opatovice

Protáhnout se na turistickém pochodu nebo si užít letní jízduv sedle kola mohou zájemci v sobotu ve Velkých Opatovicích. Akci s názvem Bystřecké kilometry se dá totiž absolvovat pěšmo i kolmo. Start od Hostince u Zubaté tlamy začíná od půl sedmé do dvanácti hodiní. Pěší mají na výběr od šesti do padesáti kilometrů, cyklisté zdolají od čtyřiceti do sta kilometrů. Rodinys dětmi si mohou vybrat cyklotrasu v délce dvaceti kilometrů. Cíl je opět Hostinec u Zubaté tlamy.

Bivojanka v Blansku

KDY: neděle od 10.00

KDE: Blansko

Série letních koncertů pokračuje v neděli v centru Blanska. Od deseti hodin dopoledne budou posluchačům a kolemjdoucím do kroku nebo k příjemnému posezení hrát jedovnická Bivojanka Zazní tedy svižná moravská dechovka.

Břeclavsko

Svatovavřinecké noční otevřené sklepy

KDY: sobota od 17.00

KDE: Bořetice

Pod Kraví horou v Bořeticích na Břeclavsku bude v sobotu opět veselo v otevřených sklepech. Ochutnávat vína kravihorských vinařů mohou návštěvníci od pěti hodin odpoledne do půlnoci. Vstupné je 900 korun.

Hody Hustopeče

KDY: párek – neděle

KDE: Hustopeče

Od pátku do neděle bude hustopečská chasa slavit svoje hody pořádané tradičně kolem svátku svatého Rocha. V pátek hody vypuknou ve tři odpoledne nesením a od pěti stavěním máje. V šest začne beseda u cimbálu s muzikou Lašár. V sobotu vyjde v deset ráno chasa zvát na hody po městě, od osmi večer bude zábava, vstupné je 150 korun. Celý den hraje Lácaranka. V neděli začne hodinu před polednem hodová mše v u kaple svatého Rocha. V půl třetí vyjde hodový průvod z Alšovy ulice. Ve tři startuje odpolední zábava s dětským sólem a zavádkou. Závěrečná hodová zábava začne v osm večer, vstupné je sto korun. Hraje Sokolka. Přespolní krojovaní jsou vítaní a mají vstup na zábavy zdarma.

Velkopavlovická lávka

KDY: sobota od 13.00

KDE: Velké Pavlovice

Už po šesté vyzkouší svou schopnost držet rovnováhu i ladně padat do vody účastníci Velkopavlovické lávky na rybníku Zahájka. Registrace závodníků začíná hodinu po poledni, závody o hodinu později, kola budou k zapůjčení na místě. Účastníci musí přejet lávku dlouhou 39,5 metru a širokou 25 centimetrů. Každý účastník má dva ostré pokusy, všechny věkové kategorie závodí současně.

Burger Street Festival

KDY: pátek – neděle

KDE: Mikulov

Víc než deset prestižních burgermakerů se představí od pátku do neděle při premiéře přehlídky Burger Street Fest v Mikulově. Kromě tradičních burgerů s hovězím masem návštěvníci ochutnají třeba i burgery inspirované japonskou kuchyní. Burgery na festivalu doplní i další street foodové speciality, třeba hranolky z čerstvých brambor nebo latinskoamerické dobroty.

Hodonínsko

AutentikFest Moravia

KDY: sobota

KDE: Mutěnice, amfiteátr Pod Búdami

Příznivci a producenti autentických vín budou mít v sobotu dostaveníčko tentokrát v areálu Pod Búdami v Mutěnicích na Hodonínsku při osmém ročníku AutentikFestu Moravia. „Představí se vinařství nejméně pěti evropských zemí, například Rakouska, Maďarska, Slovenska, Čech a samozřejmě z Moravy. Návštěvníci mohou ochutnat pestrou paletu autentických a naturálních vín pocházejících výhradně z ekologické produkce,“ zvou pořadatelé.

Den vinařů v Petrově

KDY: sobota od 15.00

KDE: Petrov, Plže

Do malebných sklepů v lokalitě Plže u Petrova na Hodonínsku zvou v sobotu tamní vinaři. V areálu historických sklepů si milovníci dobrých vín užijí ochutnávku i koncerty různých kapel. „Odpoledne hraje cimbálová muzika, večer pak rocková kapela. Chystáme také bohaté občerstvení z regionálních specialit. K ochutnání bude více než 150 vzorků vín od drobných i profesionálních vinařů,“ zvou pořadatelé.

Ondráš v Dubňanech

KDY: sobota od 20.00

KDE: Dubňany

Ondrášovské putování je název jednoho z řady programů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Přibližně hodinu a půl dlouhý pořad sestavený z tanečních, pěveckých a hudebních čísel návštěvníky provede oblastí jihočeských rybníků, Moravou i Slovenskem a ukáže jak kolové tance, tak i cimbálová sóla či akrobatické taneční kreace z Myjavy. Za Ondrášovským putováním mohou příznivci tohoto souboru vyrazit v pátek do přírodního areálu v Dubňanech, a to na osmou hodinu večerní.

Svatovavřinecké hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Horní Bojanovice

Svoje tradiční svatovavřinecké hody oslaví od pátku do neděle v Horních Bojanovicích. V pátek navečer chasa ručně postaví máju a pak posedí u cimbálu s muzikou Modruša. V sobotu ve dvě začne průvod krojovaných od máje. Ve čtyři odpoledne a v osm hodin večer se konají hodové zábavy. Hrají Vacenovjáci. V neděli vyjde chasa zvát na hody. Odpolední průvod a zábavy začínají ve stejné časy jako v sobotu, hraje Bílovčanka.

Street food festival

KDY: sobota, od 14.00

KDE: Veselí nad Moravou

Jídlu a pití bude patřit Street food festival ve Veselí nad Moravou. Ten odstartuje na náměstí o sobotní druhé hodině odpolední a přinese širokou nabídku streetfoodových specialit, čerstvých ryb, šťavnatých burgerů, ale nabídne i chutě Srí Lanky nebo Afriky, pálivé pokrmy, a dokonce i hmyz. Pro příznivce zlatavého moku nebudou chybět pivní speciály z více než deseti minipivovarů. Pro milovníky sladkých chutí budou připravené koblížky, vafle nebo ledové nanuky. Nachystaný bude i doprovodný program. Akce je součástí Veselského kulturního léta.

Svatovavřinecké slavnosti Hodonín

KDY: pátek – pondělí

KDE: Hodonín

Čtyři dny potrvá hodové veselí v Hodoníně. Tradiční Svatovavřinecké slavnosti však letos dostanou novou podobu. Kromě obvyklého programu na Masarykově náměstí přibude i ten na nedalekém Sokolském stadionu v Rybářích. Zde se představí hvězdy jako Ben Cristovao, Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá & Bandjeez, Mydy nebo Jaroslav Uhlíř. Součástí festivalu, na který jsou k mání vstupenky na webu www.svatovavrinecke.eu bude i gastro zóna, herní zóny pro děti nebo pivní mašina Beerjet. Program na Masarykově náměstí nabídne celou řadu akcí, kdy zde v pátek vystoupí Trní nebo Fat Cat. V sobotu se mohou nejen obyvatelé Hodonína těšit na oblíbený jarmark a dobový průvod, který doplní historické ležení. Neděle bude patřit místní chase, která se po krojovaném průvodu vydá zažádat o povolení hodů, v následujícím programu pak vystoupí cimbálové a dechové muziky. A pondělí se už tradičně ujmou dívky, které projedou v převleku za chlapce městem. Svatovavřinecké slavnosti zakončí taneční zábava.

Beseda u bigítu

KDY: pátek a sobota

KDE: Tasov, topolový hájek

Už po devětadvacáté se v topolovém hájku u Tasova uskuteční multižánrový festival Beseda u bigbítu, který se koná pátého a šestého srpna. Tentokrát během dvou dní nabídne čtyři scény a více než šedesát vystupujících. Z těch zahraničních lze jmenovat Black Country, New Road, Neptunian Maximalism, Scotch Rolex feat. MC Yallah, Wu-Lu. Domácí scénu pak zastoupí Irena a Vojtěch Havlovi, Nada, Pacino nebo Sépie z hor. Kromě hudby se mohou návštěvníci už tradičně těšit i na soutěž písničkářů nebo Apollónovu návštěvu.

Srpnové červánky

KDY: pátek, od 17.30

KDE: Strážnice, přístaviště

V přístavišti na Baťově kanálu ve Strážnici se v pátek uskuteční tradiční a oblíbená akce Srpnové červánky. Během akce ve stylu benátské noci se mohou návštěvníci těšit především na plavby v osvětlených lodičkách po Baťově kanálu. Chybět ale nebude ani divadlo pro děti Pirátská pohádka, které uvedou Komedianti na káře. Vystoupí i malé Fčeličky, Kristýna Hořáková s hudebním doprovodem, Fčeličky a připravená bude rovněž žonglérská světelná show Světlo v pohybu. Závěru večera se ujme kapela Savana.

Vyškovsko

Czechoslovak Tow Show 2022

KDY: pátek a sobota

KDE: Vyškov, letiště

Fanoušci odtahových speciálů, odtahových vozů a další odtahové techniky si přijdou v pátek a v sobotu na své ve Vyškově. Na tamním letišti se totiž koná už osmý ročník mezinárodního setkání odtahových služeb. Organizátoři slibují atraktivní podívanou.

Koncert skupiny Argema

KDY: pátek od 19.30

KDE: Křižanovice u Bučovic, fotbalové hřiště

Česká rocková legenda, kapela Argema, vystoupí v pátek v Křižanovicích u Bučovic. Jako předkapela zahraje skupina Stíny z Oslavan u Brna. Začátek akce je v půl osmé večer na fotbalovém hřišti. Koncert se koná za každého počasí.

Kelnarovy Kozlany

KDY: neděle od 14.30

KDE: Kozlany, areál obecní zahrady

Tradiční přehlídka dechových hudeb Kelnarovy Kozlany se uskuteční v neděli od půl třetí odpoledne v Kozlanech na Vyškovsku. Už dvacátý ročník akce se koná v areálu obecní zahrady za Obecním domem. Posluchačům zahrají Bludověnka, Šohajka, Libkovanka a Voděnka z Kozlan. Celým odpolednem bude provázet konferenciér Jiří Helán. Akce se koná za každého počasí, občerstvení je zajištěno.

Znojemsko

Otevřené sklepy Jaroslavice

KDY: sobota

KDE: Jaroslavice

První srpnová sobota bude v Jaroslavicích na Znojemsku už po třinácté patřit milovníkům dobrých vín. Jaroslavičtí vinaři otevřou rekordních pětadvacet sklepů, slibují chutné občerstvení. K dobré chuti a náladě zahrají mezi sklepy i cimbálové muziky. Sklepy budou otevřené od poledne do půlnoci. Vstupné je 200 korun.

Slavnosti okurek

KDY: pátek

KDE: Znojmo, Hradní ulice

Farmářské trhy, kuchařská show i soutěže pro děti a spoustu dalšího nabídnou v pátek tradiční slavnosti okurek ve Znojmě. Lidé letos vyzkouší, jak chutná okurka s chilli, s feferonkami a s dalšími neobvyklými příchutěmi. V Hradní ulici návštěvníci uvidí v jedenáct a ve dvě odpoledne kuchařskou show Markéty Hrubešové a během odpoledne oblíbené soutěže o nejlepší rychlokvašku a sterilovanou okurku a také soutěžení v plnění zavařovacích sklenic na přesnost a rychlost. U rotundy na děti čekají řemeslné dílny, soutěže a divadelní představení.

Výr šlape

KDY: sobota

KDE: Výrovice

Už po dvanácté rozčeří hladinu Výrovické přehrady na Znojemsku zábavné závodění šlapadel při tradičním setkání Výr šlape. Po odpoledním veselém soutěžení na přehradě s doprovodným programem následuje večerní zábava s revivalem kapely Divokej Bill a oblíbeným Cauliflower Band. Celodenním programem bude jako moderátor provázet Roman Dopita.

První bantický motosraz

KDY: sobota od 10.00

KDE: Bantice

První sraz motorkářů u přírodního koupaliště chystají na sobotu pořadatelé v Banticích na Znojemsku. Začíná v deset dopoledne, pořadatelé očekávají mimo jiné většinu slavných strojů tradičních českých značek. Pro hosty chystají chutné občerstvení.

Hasičská soutěž

KDY: sobota od 13.00

KDE: Žerotice

O putovní pohár starosty obce se v sobotu už po šestnácté utkají hasiči v Žeroticích na Znojemsku. Soutěžit se začne v jednu hodinu odpoledne. Po hasičském klání bude následovat taneční zábava se skupinou Vicomt.