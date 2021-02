Na jižní Moravě mohou turisté vybírat z mnoha různých rozhleden. V době přísných epidemických omezení musí dbát platných opatření a ověřit si, zda je rozhledna volně přístupná.

TŘINÁCT PATER. Dvě stě osm schodů musí vystoupat návštěvníci rozhledny Holedná postavené ve stejnojmenné oboře u brněnského Jundrova. „Na oboru a Brno shlédnou z plošiny ve výšce čtyřiatřiceti metrů. Taková výška už je dostatečná na to, aby výhled na město i život v oboře neohrozily koruny stromů,“ uvedl ředitel Lesů města Brna Jiří Neshyba. Je to elegantní kovová rozhledna a patří k těm, kde se zejména o víkendu mohou tvořit davy.

OD PÁLAVY K ALPÁM. Cyklostezka malebným krajem dovede výletníky k rozhledně Maják mezi Přítluky, Zaječí a Rakvicemi na Břeclavsku. K rozhledu do širokého kraje návštěvníci musí vystoupat po sto pěti schodech. Za pěkného počasí se jim pak otevře rozhled od Pálavy k Alpám. „V létě se dá k rozhledně dojet na kole, ale v zimních měsících se tam chodíme projít, když do Zaječí jedeme k našemu oblíbenému vinaři pro víno,“ přiblížil místo svých vycházek Petr Kadlec z Mikulova. Zajímavé rozhledy nabízí také vyhlídková stezka na Kobylím vrchu u Kobylí. Díky pětašedesát metrů dlouhé nakloněné rovině nahrazující schody je snáz přístupná pro lidi s omezením pohybu.

TĚŽNÍ VĚŽ I TRIANGL. Originální tvary lákají vedle dechberoucích výhledů milovníky rozhleden na Hodonínsku. Například Návrší Vyšicko tři kilometry od Mutěnic připomíná svým provedením triangl. A o návštěvníky nemá dvanáct metrů vysoká dřevěná konstrukce nouzi. „Postavili jsme ji kvůli turistům, kteří navštěvují místní vinné sklípky. Má úspěch. Vinaři, kteří pracují poblíž, tam každou hodinu vídají návštěvníky,“ pochvaloval si starosta Mutěnic Dušan Horák. Pozinkovaná třicetimetrová železná rozhledna se tyčí nedaleko Nového Poddvorova v lokalitě Na Podluží. „Připomíná naftovou těžní věž a když svítí slunce vypadá jako ze zlata,“ popsal Jan Křivánek z Hodonína. Vidět je z ní do rakouského příhraničí, Malých Karpat, slovenské i české část Bílých Karpat, na Chřiby, Pálavu, a do Lednicko-Valtického areálu.

MORAVSKÝ ŘÍP. Nečekaný výhled nabídne návštěvníkům poměrně malá devítimetrová věž rozhledny na Malém Chlumu u Obory na Blanensku. Z kopce, kterému se také říká Moravský Říp, je za dobrých rozhledových podmínek vidět například Praděd, Králický Sněžník nebo Orlické hory. Návštěvníci si oblíbili i další z menších rozhleden ve Spešově. „Stojí přímo u naučné stezky a je z ní vidět od Obory až po Blansko, hlavně na údolí řeky Svitavy. Je malá, ale výhled z ní je hezký,“ shrnula Helena Ondráčková z Blanska

ROZHLED ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Železná rozhledna na Chocholíku u Drnovic na Vyškovsku má šestadvacet metrů a sto čtyřiačtyřicet schodů. „Je tam krásný výhled na Drahanskou vrchovinu. I přes mlžný opar byly vidět i Pálavské vrchy,“ hodnotil výlet na rozhlednu Jakub Maša z Vyškova. Doporučuje jej i ostatním místním lidem či turistům.

Další tipy z Blanenska

Bolest a sláva

Kdy: sobota od 20.30

Kde: online

Za kolik: 100 korun

Snímek Bolest a sláva předního španělského režiséra Pedra Almodóvara nabídne v sobotu projekt Moje kino online. Vypráví příběh slavného fimového tvůrce, který zápasí s tvůrčí i životní vyprahlostí a obrací se proto do vzpomínek na první lásky a první filmařské úspěchy. Vstupenky si diváci mohou koupit na webu boskovického či blanenského kina.

Videa a kvíz o pánech z Boskovic

Kdy: bez omezení

Za kolik: zdarma

Muzeum Boskovicka na svém YouTube kanálu nabízí jednadvacet krátkých filmů o historii rodu pánů z Boskovic navazujících na výstavu zahájenou loni. Na facebooku muzea najdou zájemci kvíz. Odpovědi mohou posílat do 19. února.

Pátrací hra K.Ý.B.L.K.U.K.

Kdy: kdykoliv

Kde: Boskovice

Za kolik: zdarma

Novou pátrací hru připravilo pro děti v Boskovicích tamní Středisko volného času. Tentokrát si účastníci zahrají na detektivy. Na webu střediska najdou deset fotografií a musí vypátrat místa v Boskovicích, která jsou na nich zachycená.

Další tipy z regionů

Tipy z Brněnska

Do Brna široká cesta

Kdy: bez omezení

Kde: web Moravského zemského muzea

Za kolik: zdarma

Kde se lidé dozvídali horké novinky, když ještě nebyly noviny? V kramářských písních. O co se jednalo, a jaké zajímavosti se s kramářskými písněmi pojily, se lidé dozví na výstavě Moravského zemského muzea Do Brna široká cesta. Než se lidé do ní podívají naživo, mají možnost si na webu muzea užít alespoň videoprohlídku.

Sedmikrásky nad Brnem

Kdy: neděle od 20.00

Kde: oficiální profily Hvězdárny a planetária Brno na Facebooku a YouTube

Za kolik: zdarma

Co se aktuálně děje na brněnském nebi se lidé dozví v dalším dílu pořadu brněnské hvězdárny Sedmikrásky nad Brnem. Ředitel hvězdárny Jiří Dušek a moderátor Jiří Kokmotos za zhruba hodinu posluchače opět vezmou na poutavou cestu vesmírem.

Tipy z Břeclavska

Kravihorská turistická stezka

Kdy: bez omezení

Kde: Bořetice

Za kolik: zdarma

I v zimě stojí za procházku okolí Bořetic. Inspirací může být naučná stezka vedoucí po vinařské Kravihorské republice. Námaha spojená se stoupáním na nejvyšší místo v přírodní rezervaci Záznamník odmění výhledem mezi zasněžené vinohrady a do širokého okolí. Trasa dvanáctikilometrového výšlapu zavede také k památné oskeruši v Němčičkách. Podrobnosti o trase najdou zájemci na webu Bořetic.

Tipy z Hodonínska

Hledačka ve Veselí

Kdy: bez omezení

Kde: Veselí nad Moravou

Poznat město i jeho okolí mohou všichni zájemci, kteří se rozhodnou zapojit do hry ve Veselí nad Moravou. Veršovaná hledačka o veselské veverce je totiž zavede na zajímavá místa. Začátek je u Turistického informačního centra Veselska – Panský dvůr, kde se také mohou úspěšní luštitelé těšit na odměnu. Předtím ale musí na deseti zastaveních vyluštit tajenku a složit z označených písmen hledané slovo.

Tipy z Vyškovska

Koncert Josefa Čápa

Kdy: pátek od 19.00

Kde: Facebook Městského kulturního střediska, Vyškov

Koncert online zorganizují v pátek pořadatelé ve vyškovském Besedním domě. Vystoupí na něm populární místní folkař Josef Čáp. Živý přenos je zajištěný online od páteční sedmé hodiny večerní. Josef pro tuto akci plánuje napsat novou píseň, ze staršího repertoáru zazní písně Slepý vrátný a Jindrovi, která je věnována zesnulému členovi kapely Šagali.

Tipy ze Znojemska

Za železnou oponou

Kdy: bez omezení

Kde: Čížov

Za kolik: zdarma

Neslavnou historií železné opony u Čížova provede výletníky hledací hra zaměřená na stopy člověka v krajině. Podklady najdou zájemci na webu questing.cz. Hra je provede desítkou zastavení od Čížova do blízkosti Hardeggské vyhlídky.