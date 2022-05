Tradiční zahájení sezony na Baťově kanálu bude letos v obvyklém formátu, jaký býval před omezeními souvisejícími s pandemií covidu. „Těším se na to, že přístavy opět ožijí. V každém bude v neděli připravený nějaký program. Živá hudba, občerstvení, plavby lodí,“ pozval ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek. Podle něj novinkou letošní sezony je možnost objednat si předem přes internet plavbu v různých úsecích kanálu. „Aktuálně je možné si vybrat ze 124 plaveb. Zájemci si místa na lodi rezervují a zaplatí předem prostřednictvím internetových stránek Baťova kanálu, takže se nemusí bát, že by v přístavu museli čekat ve frontách nebo na ně nezbylo místo na lodi,“ uvedl Bártek.

Bohatý program čeká tradičně návštěvníky například v největším z přístavů, ve Veselí nad Moravou. Začíná ve dvě hodiny odpoledne. Po slavnostním odemčení kanálu mohou zájemci vyplout na vodu nebo se zaposlouchat do produkce kapel Helemese a FreeTom. Otevřené bude planetárium na hvězdárně, stezka pro malé námořníky, nebude chybět koňský povoz nebo skákací hrad. Komu vyhládne, vybere si určitě z občerstvení ve stáncích nebo si může opéct špekáček. „Součástí programu bude také slavnostní zahájení stavby kulturně vzdělávacího vinařského areálu, který vznikne hned vedle přístavu,“ doplnila mluvčí města Veselí nad Moravou Žaneta Jančaříková.

Pestré vyžití slibují v neděli od dvou hodin odpoledne rovněž v přístavu ve Strážnici. „Paní starostka s panem místostarostou na lodičce symbolicky klíčem odemknou kanál. Pak návštěvníky čekají projížďky větší výletní lodí a program, ve kterém se letos představí například známý folkový písničkář Tomáš Kočko se svým Orchestrem,“ uvedla ředitelka Kulturního domu Strážničan Olga Floriánová. Připravené budou i dílničky pro děti, táborák s opékáním špekáčků, stánky s občerstvením a vystoupení kapely Country Western Band.

Kdo už bude ve Strážnici, může na druhém břehu Baťova kanálu zdarma navštívit strážnický skanzen. Ve tři hodiny odpoledne tam začne stavění máje, které doprovodí zpěv dívek a chlapů folklorních souborů za doprovodu spojených muzik všech zúčastněných souborů. Ty se pak představí i na pódiu. Zdarma bude v neděli také vstup do celého zámku ve Strážnici, který je sídlem Národního ústavu lidové kultury. V půl druhé tam zahájí vernisáž výstavy obrazů Cyrila Mandely Tichá řeč malířovy palety.

Dvaapadesát kilometrů dlouhá vodní cesta Baťova kanálu vede částečně po řece Moravě. A právě Moravu v neděli slavnostně odemknou v areálu přístaviště u jezu v Hodoníně. Pořadatelé od jedné hodiny odpolední slibují plavbu lodí Konstancií a dalšími loděmi, požehnání plavební sezoně a křest lodí. Pro návštěvníky budou připravené klíče pro symbolické odemykání řeky, které jim zůstanou jako suvenýr. Během odpoledne zahraje kapela Juki Band. (le)

Brno a Brněnsko

Superhrdinové ve VIDA!

KDY: sobota od 10.00

KDE: Brno, VIDA!

Zábavní vědecký park VIDA! Brno zve v sobotu od deseti do šesti hodin odpoledne k návštěvě všechny milovníky superhrdinů. „Využijte jedinečné příležitosti setkat se tváří v tvář se Supermanem, Capitanem America nebo mývalem Rocketem ze Strážců galaxie. Naučíme vás ovládat živly a využívat sílu přírody. Dotknete se blesku nebo si vyrobíte pavoučí sliz,“ láká Kristýna Klašková, hlavní koordinátorka akce Superhrdinové.

Žabovřeské čarodějnice

KDY: pátek od 16.30

KDE: Brno, náměstí Svornosti

Uliční slavnost inspirovaná tradicí pálení čarodějnic čeká v pátek obyvatele a návštěvníky brněnských Žabovřesk. Připravené budou dílny, stanoviště i soutěže. Aktivity jsou určené pro děti už od dvou let a budou inspirované příběhem statečného létajícího ševce. Program obohatí flašinetář a na závěr se budou na ohni opékat čarodějné dobroty.

Čarodky na bunkru

KDY: sobota od 13.00

KDE: Mokrá-Horákov, veřejný zábavní areál Bunkr

Programem bude provázet Honza Hlaváček – největší šiřitel brněnského hantecu současnosti. Příchozí se rozhodně nebudou nudit. Čeká na ně například let zručnosti, čarodějnická tancovačka, soutěž o nejkrásnější čarodějnici či čarodějní poníci. V půl šesté vzplane čarodějná vatra a v sedm hodin večer odstartuje lampionový průvod, který povede čarodějným bunkrem baby Koštěhildy. Pro příchozí v masce organizátoři vyčarují kouzelný lektvar zdarma

Beseda u cimbálu

KDY: sobota od 16.00

KDE: Ždlochovice, komunitní centrum

Poslední dubnový den bude v židlochovickém komunitním centru patřit vínu a folkloru. „Filipojakubská noc patří u nás zábavě. U Komunitního centra vás čeká folklorní večer s cimbálovou muzikou Donava a Ženským sborem z Moravské Nové Vsi,“ lákali pořadatelé ze spolku Kanava.

Jarní slavnost

KDY: neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Brno, Otevřená zahrada, Údolní 33

Po dvou letech se v Otevřené zahradě v Brně první májový den uskuteční tradiční zahradní slavnost. Součástí programu bude slavnostní otevření kompletně zrenovovaného modelu vodního toku, na kterém příchozí společně splaví symbolické lodičky. Na programu dále bude pohádka Sindibádova dobrodružství, hravé přiblížení vody, jarní dílničky pro nejmenší, vyhlášení vítězů Běhu pro zahradu a předání cen, májový fotokoutek a nebude chybět ani jarní občerstvení.

Tutanchamon

KDY: denně 9.00 – 20.00

KDE: Brno, Výstaviště

Do tajemného světa starého Egypta a příběhu mladičkého farona Tutanchamona zavede návštěvníky mezinárodně oblíbená výstava, kterou najdou do podzimu v pavilonu C brněnského Výstaviště. „Projdete si pohřební komory faraona a objevíte zlaté poklady přesně tak, jak je v roce 1922 odhalil Howard Carter. Přesně sto let po senzačním objevu Tutanchamonovy hrobky, který nadchl celý svět, představuje tato výstava jedinečným způsobem příběh mladičkého faraona,“ lákali pořadatelé.

Blanensko

Pálení čarodějnic

KDY: sobota od 15.00

KDE: Blansko, rekreační oblast Palava

Pozdní odpoledne v blízkosti blanenské přehrady si užijí především rodiče se svými dětmi. Pro starší je připravena mírumilovná čarobojovka s názevem Lov na Kíru, která odstartuje ve tři hodiny odpoledne na Palavě a po cestě plné inspirativních úkolů zavede účastníky zpět do centra dění. Na programu bude dále čarokarneval, soutěž o nejlépe zpívající čarodějnici, rodinné soutěže o ceny nebo volba miss čarodějnice. Na půl sedmou je naplánováno zapálení vatry, v osm hodin večer začne koncert kapely Abraxas a poté vystoupí kapela The Beaters.

Pálení čarodějnic v Adamově

KDY: sobota od 15.00

KDE: Adamov, Sklaďák

Kouzelné odpoledne chystají na sobotu pro děti pořadatelé v Adamově na Sklaďáku. „Mohou se těšit na soutěže a malování na obličej i vyhlášení nejstrašidelnějšího kostýmu,“ lákali pořadatelé. Navečer pak následuje zapálení vatry a pálení čarodějnice i opékání špekáčků. Hrát bude hudební skupina PROROCK.

Velen Boskovice 70 let

KDY: sobota od 15.00

KDE: Boskovice, sokolovna

Oslavy sedmdesáti let svého trvání zahájí v sobotu boskovický folklorní taneční soubor Velen. Oslavy zahájí vystoupení v boskovické sokolovně a vernisáž výstavy Pohyb v čase. Program začne ve tři hodiny odpoledne. Vstupné je 130 korun.

Břeclavsko

Den lidových řemesel

KDY: neděle od 10.00

KDE: Moravská Nová Ves

Do Moravské Nové Vsi na Břeclavsku se na prvního máje vrací tradiční den lidových řemesel. V deset hodin dopoledne začne jarmark i ochutnávka neoveských vín. „Chceme se pobavit, setkat se s přáteli a poznat kulturu jiných regionů.Zazní folklor, pop i rock,“ lákali pořadatelé. Vystoupí mimo jiné Hradišťan a Děda Mládek Illegal band. Vstupné je 200 korun.

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 11.00

KDE: Rakvice

Už po šestnácté budou v sobotu putovat přátelé dobrých vín po sklípcích v Rakvicích na Břeclavsku. Místní vinaři je otevřou mezi jedenáctou hodinou dopoledne a sedmou večer. Pokladna v sokolovně bude otevřená už od půl desáté dopoledne. Vstupné je tisíc korun a zahrnuje mimo jiné kupony na nákup vína v hodnotě 500 korun.

Jarní otevřené sklepy

KDY: sobota od 11.00

KDE: Pavlov

Novinku v podobě jarního termínu otevřených sklepů připravili vinaři v Pavlově na Mikulovsku. Milovníkům dobrých vín své sklepy otevřou od jedenácti dopoledne do šesti odpoledne. Otevřené budou dvě desítky sklepů, v každém vinaři nabídnou šest až osm zajímavých vzorků. Vstupné je 800 korun a zahrnuje kupony na nákup vína.

Lednické vinné trhy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Lednice, areál Annovíno

Lednické vinné trhy budou v sobotu lákat milovníky dobrých vín do areálu vinařství Annovíno. Hned v deset hodin dopoledne předají pořadatelé ceny vítězům, od tří odpoledne hraje k dobré chuti a náladě cimbálka Musica Moravica a od šesti večer zaswinguje kapela Amango. Vstupné je 400 korun a zahrnuje skleničku, katalog a neomezenou ochutnávku soutěžních vín.

Hustopečská pečeť

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hustopeče, společenský dům

Dvě přehlídky na jednom místě čekají v sobotu milovníky dobrých vín v Hustopečích. V sále společenského domu budou v sobotu přechutnávat vzorky sedmapadesáté májové výstavy vín, kterou pořádají místní zahrádkáři. Současně ochutnají vzorky přihlášené do šestnáctého ročníku soutěže o Hustopečskou pečeť. „Návštěvníci budou mít mimořádnou možnost ochutnat nejlepší Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Tramín, André, Modrý Portugal, Frankovka nebo Svatovavřinecké posledních čtyř ročníků,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 250 korun.

Otevřené sklepy

KDY: sobota od 12.00

KDE: Krumvíř

Své sklepy pro milovníky dobrých vín poprvé otevřou vinaři v Krumvíři na Břeclavsku. Při premiéře vinařského setkání bude bude na návštěvníky čekat od poledne šestnáct otevřených sklepů a na trase kolem sklípků chystají pořadatelé i zajímavá gastronomická lákadla. Vstupné je 450 korun a zahrnuje skleničku, přehled sklepů a vzorků a volnou ochutnávku vzorků ve sklípcích.

Výstava vín

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velké Bílovice

Svou přehlídku vín spojenou s největší výstavou naturálních vín v republice nabídnou v sobotu vinaři ve Velkých Bílovicích. Začíná v kulturním domě v devět hodin, k ochutnání budou i sýrové speciality, zahraje cimbálka. Vstupné je 300 korun.

Walda Gang & Alkehol

KDY: sobota od 19.00

KDE: Břeclav, kulturní dům Delta

Poslední dubnový den bude v břeclavském kulturním domě Delta patřit koncertu kapel Alkehol a Walda Gang. Diváci se budou těšit na hospodské dupárny i notně přitvrzené verze klasických kousků Waldemara Matušky. Vstupné je 550 korun.

Stavění máje

KDY: pátek a sobota

KDE: Šitbořice

Pátek a sobota bude v Šitbořicích patřit stavění máje. V pátek ve tři odpoledne vyjde průvod stárků od hasičské zbrojnice, ve čtyři začne ruční stavění máje za sokolovnou. Po těžké práci si chasa užije od osmi večer posezení u máje, hrát bude DJ Vozda. V sobotu vyjde ve čtyři odpoledne průvod od první stárky, v půl šesté začne odpolední a v osm večerní zábava. Zahraje Dambořanka, krojovaní mají vstup volný.

Hodonínsko

Karel Plíhal v Hodoníně

KDY: pátek od 19.00

KDE: Hodonín, Dům kultury

Vystoupení legendy české písničkářské scény nabídne v pátek kulturní dům v Hodoníně. Od sedmi hodin večer tam vystoupí Karel Plíhal se svým recitálem. „Dokáže v jedné chvíli publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně,“ lákali pořadatelé. Plíhala doprovodí kytarista Petr Fiala. Koncert v Domě kultury v Hodoníně začíná v sedm hodin večer, vstupné je 390 korun.

28. výstava vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Ždánice

Tradiční setkání milovníků dobrých vín chystají na sobotní odpoledne pořadatelé ve Ždánicích na Hodonínsku. „K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika. K ochutnání bude přes 600 vzorků bílých, červených a růžových vín,“ lákali pořadatelé.

Pálení čarodějnic

KDY: sobota od 17.00

KDE: Dambořice, víceúčelové hřiště:

Výborné jídlo i zábavu slibují organizátoři tradičního pálení čarodějnic na víceúčelovém hřišti v Dambořicích na Hodonínsku. Příchozí se mohou těšit na průvod čarodějnic za doprovodu bubnu, zábavu a soutěže pro děti, upálení největší čarodějnice i ohňostroj. Pochutnat si mohou na grilovaných pochutinách či různých alkoholických i nealkoholických nápojích. Večerem bude provázet DJ Luděk Ptáček.

Rybářské závody

KDY: sobota od 6.00

KDE: Tvarožná Lhota, Kejda

Poslední dubnový den bude na Strážnicku patřit rybolovu. V sobotu se od šesti hodin konají rybářské závody pro dospělé na Kejdě. Na rybáře, kteří do revíru Tvarožné Lhoty vyrazí, čekají kapři, amuři a pstruzi duhoví.

Předprvomájový výstup na Velků Javorinu

KDY: sobota od 9.00

KDE: Nová Lhota, sraz u rekreačního středíska Vápenky

Nadšenci turistiky nejen ze Slovácka se mohou vydat na akci nazvanou Predprvomájový výstup na Velků Javorinu. Organizátor Antonín Vrba ve spolupráci s turisty z kopaničářského regionu připravil na poslední sobotu v dubnu výšlap s horňáckým horským vůdcem Dorkem Čermákem. Sraz je v devět hodin v Rekreačním středisku Vápenky.

Vyškovsko

To nejlepší z Moravy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Slavkov, zámecký park

Food festival pro celou rodinu s názvem To nejlepší z Moravy se v sobotu od deseti hodin koná v areálu parku zámku Slavkov-Austerlitz. Budou tam připraveny desítky stánků s pivem, vínem, uzeným, zabijačkovými specialitami, sýry, rybami, koláči a dalšími dobrotami, které souvisejí s Moravou. To nejlepší ze své nabídky nabídnou vítězové klání Gourmet Jižní Morava a přijede i pekařka a kuchařka Petra Burianová, která představí svou knihu receptů Jihomoravský krajáč. Součástí programu bude například cimbálovka, soutěže ve vaření nebo hry pro děti.

Pálení čarodějnic na Kačáku

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Kačenec

Zábavné odpoledne a veselý večer chystají pro děti i odrostlejší návštěvníky pořadatelé v sobotu na hřišti Kačenec ve Vyškově. Připravené budou zábavné hry, malování na obličej, možnost opékání špekáčků. Zahraje kapela Evoluce.

Čarodějnický rej

KDY: pátek od 13.00

KDE: Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka

Do tajů tradic spojených s filipojakubskou nocí na konci dubna nahlédnou v pátek odpoledne děti ve vyškovské knihovně. „Zajímá vás, co čarodějnice v předvečer Beltainu dělají a tvoří? Co jim chutná? Nebo toužíte nahlédnout do budoucnosti, vytvořit si vlastní talisman? Pojďte mezi nás,“ lákaly knihovnice na čarodějnický rej, který v knihovně začne hodinu po poledni.

O chaloupce z perníku

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Na sobotní odpolední pohádku se mohou těšit děti ve Vyškově. Pořadatelé z kulturního střediska jim od tří hodin odpoledne v Besedním domě nabídnou tradiční pohádku o perníkové chaloupce. Vstupné je 120 korun.

Motožehnání

KDY: sobota od 10.00

KDE: Bučovice, Vícemilice

Novou sezonu zahájí v sobotu MotoKlub v bučovických Vícemilicích na Vyškovsku. Sraz účastníku je v deset hodin u kapličky ve Vícemilicích v ulici Osvobození. V jedenáct následuje požehnání motorek blanenským farářem Martinem Kopeckým a v poledne vyrazí účastníci na společnou vyjížďku.

Znojemsko

Vynášení Hroznového kozla

KDY: sobota, 13.00

KDE: Znojmo, od Domu umění

Tradiční průvod z centra Znojma přes Kraví horu do konických vinic pořádá v sobotu Spolek přátel Hroznové kozy. Sraz je hodinu po poledni u Domu umění na Masarykově náměstí. Odtud hotaři, strážci vinohoradů, vynesou do vinic v Konicích Hroznového kozla, aby se podle tradice připojil k Hroznové koze s kůzlaty a až do vinobraní pomáhali vinařům a střežili vinice před všemi nenechavci a zlomyslníky.

Hnanická vinná stezka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Hnanice

Na vycházku do vinic i posezení u otevřených sklípků zvou v sobotu vinaři do Hnanic na Znojemsku. Vinná stezka návštěvníky provede přes významné viniční tratě v okolí Hnanic. Přímo ve vinicích je vinaři seznámí s místním terroir i samotnými víny. Vinařská stezka pak skončí ve Sklepní uličce u otevřených sklípků.

Na rovinu s Karlem Filou

KDY: pátek od 20.00

KDE: Znojmo, GaP

Do další talk show Na rovinu ve znojemské Galerii a prostoru v Kollárově ulici si herec Filip Teller pozval filmového kritika a pedagoga Karla Fillu. Povídání nejen o světě filmu začne v pátek v osm večer. Vstupné je 150 korun.

Hrušovanský košt

KDY: sobota od 10.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou, diskotéka Veset

Tradiční výstavu vín nabídnou poslední dubnový den vinaři v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Milovníci dobrých vín se sejdou od deseti hodin dopoledne v budově tamní diskotéky Veset. K dobré chuti a náladě zazpívají mužáci z Březí a zahraje cimbálka Dúbrava z Dubňan. Vstupné je 300 korun.

Pálení čarodějnic

KDY: pátek od 17.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou, tenisový klub

Čarodějnice a čarodějové se letos slétnou také ke střelnici u tenisových kurtů v Hrušovanech nad Jevišovkou. Pořadatelé slibují super soutěže, diskotéku, volbu Miss střelnice i špekáčky. Pro všechny malé čarodějky a čaroděje v maskách bude přichystané občerstvení.

Čarodějnická stezka

KDY: sobota od 14.00 do 18.00

KDE: Znojmo, areál Spáleného mlýna

Středisko volného času Znojmo a Spálený mlýn zvou na dobrodružnou procházku Gránickým údolím, při níž účastníci plněním úkolů pomohou čarodějnici Jamambě nalézt cestu na kouzelnickou slavnost, která se bude konat v areálu Spáleného mlýna. Začátek trasy je pod Kramerovou vilou. Na slavnosti se příchozí mohou setkat s vědmou, nechat si něco namalovat na obličej, zatancovat si s čarodějnicí Jamambou či si opéct na ohni špekáček.

Recesistické oslavy 1. máje

KDY: neděle od 12.30

KDE: Moravský Krumlov, Rakšice

Dobrovolní hasiči z Rakšic v Moravském Krumlově na Znojemsku si v neděli s nadhledem připomenou někdejší oslavy prvního máje. „Vyjedou zajímavá vozidla, traktory, motocykly a mnoho dalšího s výzdobou prvomájových oslav, a v ulicích budou lidé s mávátky. Těšíme se na všechny a věříme že si oslavy užijeme,“ zvali pořadatelé. Alegorické vozy a zemědělská technika mají sraz půl hodiny po poledni v rakšickém agrodružstvu. V jednu vyjede kolona směrem na Durdice a na krumlovské náměstí. Následuje posezení v Rakšicích na hřišti.