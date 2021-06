Jižní Morava - Dlouho očekávaná chvíle je tady. Hrad Pernštejn nabídne návštěvníkům od pátku 28. května nový okruh s názvem Pernštejnská zahrada. „Návštěvníci se budou moci projít zahradou v podobě, jakou měla krátce po roce 1800 a zároveň budou moci zhlédnout nově otevřenou expozici s názvem Cesty do krajin ticha: Moravské aristokratické zahrady v časech osvícenství,“ uvedla tisková mluvčí Národní památkového ústavu Jana Hartmanová. Expozice je zaměřená na vznik takzvaných anglo-čínských zahrad, které ve střední Evropě od druhé poloviny osmnáctého století nahrazovaly francouzské zahrady.

Obnova Vrchnostenské okrasné zahrady na svazích pod hradem skončila už v září loňského roku, ale kvůli pandemické situaci ji návštěvníci poprvé uvidí až nyní. Zahrada získala zpět podobu z počátku devatenáctého století. Na nové podobě zahrady pracovali odorníci tři roky a je jedinečným souborem zahradních stylů v netradičním horském terénu. Návštěvníka provede různými světy, od francouzské zahrady, romantickou zahradu, angločínskou část i po lesní partie. Nechybí ani rybník, ovocné stromy, vyhlídkové rondely, terasy a další součásti. Hlavním ovocným stromem je hruška, ovoce králů.

Prohlídkový okruh je přístupný od deseti hodin dopoledne do čtyř hodin odpoledne, délka prohlídky je zhruba na hodinu, ale záleží na návštěvníkovi. Projekt vyšel na téměř 120 milionů korun a z velké částije zaplacený z dotací Evropské unie.

TIPY Z BLANENSKA

Rybářské závody pro děti

KDY: sobota od 7.30

KDE: Adamov, u splavu

Rodiny s dětmi, které propadly rybeření, se mohou těšit na sobotní akci v Adamově. Tamní rybáři mají naplánované dětské rybářské závody. Akce se uskuteční na klasické místě – u splavu. Začátek je naplánovaný na půl osmou. Vyhlášení výsledků naplánovali pořadatelé čtvrt hodinu po poledni. Ceny jsou nachystané a občerstvení zajištěné.

Pohádka pro děti

KDY: pondělí od 17.00

KDE: Adamov, Ronovská



V předvečer svátku dětí připravili organizátoři v Adamově pro všechny oslavence pohádku Divadla Koráb pod názvem Pohádka pro 3+1 prasátka. Radim Koráb ji zahraje na hřišti u školy Ronovská v pondělí od pěti hodin. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v sále Městského kulturního střediska na Ptačině. Vstupné je dobrovolné. S sebou je užitečné mít vlastní deku na sezení.

Zámek Boskovice

KDY: od úterý 1. června

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: 150 korun



Areál hradu Boskovice má své brány otevřené od 11. května, prostory zámku se lidem otevřou v úterý 1. června. Prohlídková trasa prošla v loňském roce velkou proměnou a nabízí návštěvníkům pohled na život rodiny Mensdorff-Pouilly. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem se po více jak ročním jednání podařilo získat do zápůjčky velkou část rodinné portrétní galerie předků majitelů zámku. V rodinném salonu tak konečně zdobí stěny portréty významných představitelů rodiny. Budova zámku slaví letos hned dvě výročí. První je třicet let od restitucí a druhé je dvě stě let od dokončení hrubé stavby zámku a jeho zastřešení. Návštěvníci v zámecké knihovně uvidí originální plány zámku, které jsou běžně nepřístupné.

Dětský den v Blansku

KDY: sobota od 15.00 do 17.00 a neděle od 15.00

KDE: Blansko, park a farní zahrada

ZA KOLIK: zdarma



Na sobotní odpoledne bude v blanenském parku připravený BomBarďák. Děti čeká koncert plný divokých autorských písní a ztřeštěných tanečků okořeněných komunikací s diváky, který byl v minulosti skvěle přijatý také na prestižním festivalu Colours of Ostrava. Následuje show s Niki a prasátkem Cecilem. Děti čeká spousta zábavy, tancování, hry a soutěže o ceny. V neděli oslavy pokračují ve farní zahradě. Zahraje BlueCimbal & Deep Guitar a opět pokračuje show s Niki.

Kácení máje

KDY: sobota od 14.00

KDE: Boskovice

Do Boskovic se po nucené pauze vrací kultura a setkávání. Již v sobotu se mohou místní i přespolní potkat na výletišti na Mazurii u příležitosti „kácení máje“. Akci pořádají dobrovolní hasiči a slibují občerstvení, přátelské posezení a také country muziku v podání kapely Vyprahlo. Začátek je ve dvě hodiny po poledni. Milovnici trampské muziky se již mohou těšit na Olešnickou kytku, která se koná 5. června. Tradiční festival zaplní zahradu kulturního domu v Olešnici na Moravě a začátek je ve čtyři odpoledne.

TIPY Z BRNA A BRNĚNSKA

Provázek open

KDY: do pondělí

KDE: Brno

ZA KOLIK: dle představení



Herci Divadla Husa na provázku i spolupracující umělci připravili přehlídkou pod širým nebem s příznačným názvem Provázek.open. Vyvrcholí v neděli dětskými představeními Robin Hood v deset dopoledne a Bombarďák v pět odpoledne. V pondělí následuje v sedm hodin večer Zkušebna.

Open House Brno

KDY: sobota a neděle

KDE: Brno

Otevřené významné budovy v Brně mohou lidé navštívit o víkendu. Meteorologové představí nejen své pracoviště a historii, ale i současnost předpovídání počasí. Otevřené budou také areály Spielberk, Vlněna a Ponávka. Milovníci výhledů ocení zaniklou střešní restauraci Grand Prix v Kohoutovicích či rekonstruovanou výškovou budovu Tower v Žabovřeskách. Přístupných bude na čtyřicet různých místVíce informací o případných registracích najdou lidé na www.openhousebrno.cz.

Autentická prohlídka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: 120 korun



Prohlídku plnou poučení mohou zažít zájemci v Brně. Sekání je na Moravském náměstí u Jošta v sobotu ve dvě hodiny po poledni. Poznají dům Falkensteinerovy nadace, bývalou dělnickou kolonii Šmálka, někdejší městský hřbitov nebo kostel na Botanické ulici. Průvodkyní bude Monika Postbieglová. Účastníci si připomenou vývoj zdejší zástavby od středověkých domků, přes průmyslové objekty, k činžovním domům z 19. století i k dalším stavbám budovaným po roce 1919.

Noc kostelů

KDY: pátek od 17.30

KDE: různá místa na jihu Moravy

ZA KOLIK: zdarma



V pátek se lidé mohou těšit na jedinečnou atmosféru večerní procházky po brněnských chrámech. Na ekumenické zahájení Noci kostelů mohou zájemci dorazit v půl šesté do kostela svatého Jakuba. V katedrále svatého Petra a Pavla si mohou prohlédnout nový liturgický prostor dle návrhu architektů Michala Říčného, Petra Todorova a Magdaleny Říčné. Program na jednotlivých místech jihu Moravy najdou lidé na webu nebo ho zjistí pomocí aplikace.

Hvězdárna a planetárium

KDY: středa, pátek, sobota

KDE: Brno

ZA KOLIK: dle typu pořadu



Brněnské planetárium je již otevřené, byť jen na padesát procent kapacity a příchozí vítá s respirátorem a navíc dokladem o bezinfekčnost. V pátek, sobotu a také ve středu od čtyř hodin je připravený pravidelný program pro děti. A od šesti hodin ve stejné dny je k dispozici Vesmír 3D. Milovníci Brna si mohou odpočinout od osmé hodiny večerní u pořadu Brno 360. Kromě pestré přírody v něm uvidí známé dominanty z neokoukaných úhlů a také místa, která možná sami nikdy nenavštívili. Od evíti večer je možné pozorovat hvězdnou oblohu.

Ahoj z HaDivadlo

KDY: do 1. června

KDE: brno, okolí HaDivadla

ZA KOLIK: zdarma



Téměř třicet výstavních panelů, které připomínají repertoár výrazné brněnské scény, umístilo HaDivadlo v posledním květnovém týdnu do nejužšího centra Brna. Návštěvníci výstavy si na krátké trase budou moci prohlédnout fotografie z jednotlivých inscenací HaDivadla. Tvůrci je doplnili o autentické reakce svých diváků. Výstava s názvem Ahoj z HaDivadla! bude v brněnských ulicích k vidění do úterý 1. června.

Divadlo Bolka Polívky

KDY: pátek od 19.00 a úterý 1. června od 19.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: 280 korun



Divadlo Bolka Polívky připravilo dvě speciální představení – Terapii sdílením LIVE na 28. května s Ester Geislerovou a Honzou Vojtkem a oblíbenou komedii DNA na 1. června s Annou a Bolkem Polívkovými. Terapie sdílením se stala v online světě pojmem a postupně získala také podobu audioseriálu, TV seriálu, přednášky a knih. Instagram @Esterajosefina je známý od roku 2018 autentickými, mrazivými, a zároveň cynický úsměv vzbuzujícími větami, kterými se lidé rozcházejí. DNA je komedie s autobiografickými prvky. Je plná gagů, klaunských a divadelních výstupů a efektů, typické improvizace i charakteristického humoru Bolka Polívky, který půvabně osvěžuje jeho dcera, Anna Polívková.

DALŠÍ TIPY

Divadlo

Pohádka máje

KDY: sobota od 19.30 a neděle od 17.00

KDE: Boleradice

ZA KOLIK: 150 korun



Premiéru si pro své příznivce připravil boleradický divadelní soubor. Slavnou Pohádku máje nastudovali herci hned ve dvou obsazeních, premiéry tedy nabízejí dvě. Poetický příběh studenta Ríši a dcerky ostrovačického revírníka Helenky z konce 19. století má za cíl potěšit v dnešním hektickém světě. Režijní vedení má Ivana Kahounová.

Slavnost

Dny Slavkova

KDY: pátek od 19.00 a sobota od 9.00

KDE: Slavkov u Brna

Lidé ze Slavkova a okolí se mohou těšit na sobotu prožitou v zámeckém parku. Začínají totiž Dny Slavkova. nejmenší návštěvníky čeká výprava pohádkovým lesem a dětský den v parku. Součástí dne je i řemeslný a farmářský jarmark. V pravé poledne se zejména dámy mohou těšit na přehlídku historických oděvů. Již v pátek večer mohou diváci sledovat hru Když hrdličky cukrovaly v podání herců Divadelního spolku Slavkov u Brna ve Společenském centru Bonaparte. Vstup je zdarma.

Zahrady

Zahrady na zánmku Žďár nad Sázavou

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou



Na Vysočinu láká zámek ve Žďáře nad Sázavou. Poslední květnový víkend se návštěvníkům otevřou také soukromé zahrady rodiny Kinských na zámku ve Žďáře nad Sázavou, a to při dvoudenní akci Kouzelné zahrady. Součástí je i kulturní program, vystoupí hned několik interpretů. Na housle zahraje Jiří Klecker, na klavír Marek Peňáz, na klarinet Michal Kříž a na violoncello Štěpán Filípek. Nudit se nebudou ani děti, pro ně zámecké lektorky připravily zábavnou hru v zámeckých zahradách. Návštěvníci s emohou těšit i na farmářský trh s floristickým a zahradnickým sortimentem a dvoudenní Mint Market, oblíbený trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami.