Poslední červnový víkend bude patřit v Brně dopravní nostalgii, v Boskovicích hraje už v pátek slavná Lucie. V Bučovicích zapráskají muškety třicetileté války a na jihu povládne víno ve sklepích i mezi vinohrady.

Dny dopravní nostalgie v Brně přinesou opět i přehlídku historických vozů městské hromadné dopravy na náměstí Svobody. | Foto: Deník / Marek Hadrbolec

Jižní Morava – Do Brna před více než sto lety se přenesou návštěvníci i místní lidé o nadcházejícím víkendu. Koněspřežnou tramvaj i vozy z osmdesátých let minulého století uvidí na tradiční akci nazvané Dopravní nostalgie. Zájemci si budou moci navíc na pěti různých trasách vyzkoušet, jak cestovali lidé v ulicích Brna v minulosti. „V sobotu dopoledne bude na náměstí Svobody výstava našich vozů a vozů Technického muzea v Brně. Odpoledne jsou na řadě jízdy s cestujícími. A stejný program je v plánu i na neděli,“ pozvala mluvčí Dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková. Jak prozradila, Brňané poprvé uvidí dva nové retroautobusy, a to Škoda 706rTO a Karosa ŠM11. „V pořadí druhý zmiňovaný autobus ještě neopustil náš areál. Je to opravdu lákadlo,“ dodala Tomaštíková.