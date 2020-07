KDY: sobota, od 13.00

KDE: Lanžhot, farma Delta Jane

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Dusot koňských kopyt a halekání statných kovbojů i sličných kovbojek v sedlech. Jako uprostřed westernového filmu se ocitnou v sobotu odpoledne návštěvníci Hobby westernových závodů v Lanžhotě. Začínají v jednu hodinu odpoledne v areálu rodinné farmy Delta Jane naproti tamnímu Jednotnému zemědělskému družstvu.

Kromě regulérních sportovních disciplín, v nichž jezdci a jezdkyně předvedou své umění v ovládání koně, si diváci užijí takzvané sranda soutěže. „Pro pobavení diváků tradičně předvedou jezdci známé kovbojské kousky, které běžně vídáme ve filmech. Například převážení vlajky, sehnutí se z koně pro klobouk na zemi a další,“ láká na zábavu spolumajitel pořádající farmy Marek Blažej.

Upozorňuje však, že se jedná především o sportovní klání, které ale nijak neubírá na atraktivnosti pro diváky. „Jedná se o seriál závodů, který se koná na celé jižní Moravě. Pořádá ho Spolek westernových jezdců, který čítá na dvanáct členů, kteří jezdí westernové disciplíny. Kvůli Covidu jsou letos ale jen čtyři závody, z toho jeden právě teď u nás v Lanžhotě,“ podotýká Blažej.

Diváci uvidí podle něj klání zhruba dvaceti závodníků a závodnic. Soutěžit budou v celkem šesti disciplínách. Čeká je například slalom kolem tyčí, barelů, sprint i jinak odborně zvané Barrel race, Pole bending, Flag race, Speed barrels a další soutěže.

Na klání by se rád jel podívat i nadšený chovatel koní Radek Soukop z Vranovic. „Zřejmě mě to ale nevyjde, máme žně, když nebude pršet, musíme sklízet obilí,“ posteskl si.

Ostatní příchozí však potěší i přítomnost ikony jihomoravského westernu dvaasedmdesátiletého Oldřicha Zmeškala ze Žarošic-Pšeničné na Hodonínsku. „Je to v našem ranku vážená a známá osobnost. Říkáme mu kovboj dědek. Dodnes jezdí na koni, absolvuje všechny disciplíny, jezdil i rodeo. A vypadá přitom jak reklama na Marlboro,“ směje se se známkou úcty Blažej.

Ročně navštíví závody na dvě stě diváků, také tentokrát je pro ně připraveno občerstvení. Pochutnají se na pečených žebrech, bramborách i grilovaných cigárách, chlazeném pivu i nealkoholických nápojích. „Večer pokračuje volnou zábavou v country stylu, vezmeme kytary a budeme hrát nebo si pustíme reprodukovanou hudbu. Je to akce pro lidi, kteří mají rádi koně a western, neděláme z toho žádnou šou,“ zve Marek Blažej. Vstupné na akci je dobrovolné, jen závodníci zaplatí startovné ve výši tři sta korun.

TIPY Z BLANENSKA

Boskovická pouť

KDY: pátek a sobota od 20.00

KDE: Voděrady

ZA KOLIK: 100 korun



Na parkovišti před zimním stadionem i na výletišti na Mazurii chystají pořadatelé v pátek a sobotu vždy v osm večer zábavy při tradiční boskovické pouti. U stadionu hrají v pátek Arcus, v sobotu ve stejném čase Tandem, vstupné bude po stokoruně. Na Mazurii hrají Třetí zuby a Akcent.

Otevřená brána boskovického hradu

KDY: sobota, od 18.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: vstup volný



Areál boskovického hradu bude v sobotu od šesti do deseti večer otevřený bez vstupného. Na druhém nádvoří chystají pořadatelé posezení pod švestkami s občerstvením.

Prázdninové pohádkové odpoledne

KDY: sobota od 17.00

KDE: Olomučany

Pohádkové prázdninové odpoledne chystá v sobotu pro děti v Olomučanech tamní spolek Kajesan. Program na výletišti Bahňák začne v pět hodin odpoledne. „Dvě barevné pohádky zahrají Michaela Danielová a Zdeněk Ševčík. V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v sále hospody U Kellnerů,“ informovali pořadatelé.

DALŠÍ TIPY

Brno

Ochutnávka malých pivovarů

KDY: pátek - neděle

KDE: Brno, Zelný trh

ZA KOLIK: vstup volný



Stánky s desítkami druhů piv z vyrostou v pátek v jednu hodinu po poledni na Zelném trhu v Brně. Konají se tam ochutnávky produktů z celkem osmnácti českých malých pivovarů. Organizátoři rovněž slibují, že každý stánek doplní i o regionální speciality k jídlu a doprovodný program. Akce potrvá do neděle.

Břeclavsko

Podivínský mazanec

KDY: sobota od 10.30

KDE: Podivín

ZA KOLIK: neuvedeno



Spanilou jízdu traktorů, soutěže v náročné trati i například tažení těžkého břemene. To si v sobotu užijí návštěvníci Podivína. Traktoriáda pod názvem Podivínský mazec tam začíná v půl jedenácté dopoledne na Masarykově náměstí. Odtud vyrazí spanilá jízda, která projede městem až na závodiště Pánský kopec. Děti se vydovádí na skákacím hradě a trampolíně, dospělí budou pít pivo na čas.

Hodonínsko

Rocková noc

KDY: sobota od 20.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: neuvedeno



Na Hotařské búdě ve Strážnici bude v sobotu hřmět bigbít v podání kapely FO3. „Dohodli jsme se s Fotrama, že zahrají jednu červencovou noc na Hotařské. Ti souhlasili okamžitě. Tato akce je na revanš za zrušený Rockový kemp na konci prázdnin,“ uvedli pořadatelé. Letní rocková noc na Hotařské búdě začne v sobotu v osm večer.

Vyškovsko



Lulečská lávka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Luleč

ZA KOLIK: neuvedno



Spoustu legrace, sportu i zábavy slibuje tradiční klání Lulečská lávka v Lulči na Vyškovsku na koupališti U Libuše. Závodníci se tam v sobotu utkají v přechodu přes úzké dřevěné přemostění přes vodu ve třech kategoriích a třech disciplínách. Pořadatelé zvou i na bohatý doprovodný program a dobrou muziku.

Znojemsko

Dej si Food

KDY: pátek - sobota

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: 30 korun náramek na bezhotovostní placení



Ve Znojmě začíná premiéra festivalu uliční gastronomie Dej si food. V ulici Přemyslovců najdou návštěvníci od deseti dopoledne vinnou cestu, v sousedním areálu pivovaru pořadatelé chystají tři desítky foodtrucků s originálním občerstvením, workshopy, kuchařské a barmanské show i hudební program. Festival pokračuje i v sobotu.