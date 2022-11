BRNO. Brněnské Vánoce odstartují v pátek v pět hodin odpoledne rozsvícením vánočního stromu na náměstí Svobody. Už ve čtyři hodiny začnou první koncerty na náměstí Svobody i Zelném trhu a další program na těchto dvou náměstích, ale také na Dominikánském náměstí, nádvoří Staré radnice a Moravském náměstí potrvá až do 23. prosince. Součástí adventního programu jsou také oblíbené vánoční trhy, prodejci v téměř dvou stovkách stánků nabídnou různé pochutiny, nápoje a řemeslné výrobky. Veškeré informace k Brněnským Vánocům najdete na brnenskevanoce.cz.

BLANSKO. V pátek chystají bohatý program spojený s rozsvícením vánočního stromu na náměstí Republiky v Blansku. Už v deset hodin tam začnou vánoční trhy, které potrvají až do večera. V jednu hodinu pak vypukne program na pódiu. „V něm se představí například žáci pěveckého oddělení i taneční orchestr Základní umělecké školy Blansko, blanenský chrámový sbor Martini Band, připravené bude také pásmo písniček a soutěže pro děti,“ zvou pořadatelé. Strom se slavnostně rozsvítí v pět hodin.

BŘECLAV. V Břeclavi naplánovali slavnostní rozsvícení vánočního stromu na neděli. Ve tři hodiny odpoledne začne kulturní program v Sadech 28. října. Představí v něm projekt Vánoční školní stromek 2022, budou se psát dopisy Ježíškovi, příchozí uvidí pohádku Betlém aneb Putování za hvězdou, vystoupí Starobřeclavjané, Tbone Quartet a připravena bude také andělská lightshow. Program vyvrcholí v šest hodin večer rozsvícením stromu.

HODONÍN. Advent v Hodoníně zahájí v neděli tradičním adventním zvoněním. „Vezměte si s sebou zvoneček a přijďte společně přivítat advent,“ vyzývají organizátoři. Program začne ve tři čtvrtě na šest zpíváním koled u Kulturního domu Hodonín. V šest hodin vyjde zvonečkový průvod k Masarykovu náměstí. Tam pak ve čtvrt na sedm slavnostně rozsvítí vánoční strom a další světelnou výzdobu. Připravené bude teplé občerstvení včetně svařáku a dětského punče. Zájemci budou moct navštívit výstavu betlémů v Regionálním centru Hodonín, která začne v neděli a potrvá do 22. prosince.

VYŠKOV. Vánoční strom a celou výzdobu Masarykova náměstí rozsvítí v neděli odpoledne ve Vyškově. Program začne ve čtyři hodiny. Na pódiu vystoupí Dětský pěvecký sbor Motýlek, žáci Základní umělecké školy Vyškov a Muzikanti na tripu. Příchozím budou také představeny nové postavy dřevěného betlému. Už v sobotu od deseti do čtyř hodin se v Muzeu Vyškovska i na jeho nádvoří koná vánoční muzejní jarmark a vánoční dílnička. V té si zájemci mohou zhotovit například voňavou svíčku, andílky nebo vintage vánoční ozdobu našich prababiček.

ZNOJMO. Znojemský advent začne v neděli ve tři čtvrtě na pět rozsvícením vánočního stromu na Masarykově náměstí. Poté bude následovat vystoupení zpěváka Ondřeje Rumla. V doprovodu znojemského Dětského pěveckého sboru Libohlásek představí písně z alba Zapomenutý příběh. V dalších dnech se budou konat například tradiční trhy, koncerty, pohádky, k vidění bude také dřevěný betlém s postavami v životní velikosti.

Další tipy z jižní Moravy

Brno a Brněnsko

Lord of the Dance

KDY: sobota, 16.00 a 19.00

KDE: Brno, Winning Arena

Slavná irská taneční skupina Lords of the Dance vystoupí v sobotu v Brně. Pro velký zájem přidala k vyprodanému večernímu představení ještě odpolední show. „K letošnímu roku připravil neúnavný a nestárnoucí Michael Flatley jubilejní evropské turné a zároveň inovovanou verzi své slavné show. Kromě nových kostýmů, skvělých speciálních efektů a rokenrolového světelného designu, který doplňuje několik klidnějších momentů představení, slibuje nadšený autor i nová taneční čísla a hudbu,“ lákají pořadatelé.

Adventní trhová slavnost

KDY: neděle od 14.00

KDE: Tišnov, náměstí Míru

Na náměstí Míru v Tišnově se v neděli odpoledne bude konat adventní trhová slavnost. V rámci dobročinného jarmarku své výrobky a občerstvení nabídnou neziskové organizace, místní školy a další. Rodinné centrum Studánka pro nejmenší připraví tvořivé dílničky. V hlavním programu se představí děti, žáci a studenti tišnovských škol a školek. O hudební program se postará kapela Rapela a Dáša Ubrová s Vojtěchem Svatošem a Bohdanem Moudrým a žesťový kvartet. Nebude chybět tradiční rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova pošta.

Pohádkový advent v Technickém muzeu

KDY: neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Brno, hlavní budova Technického muzea

Na akci nazvanou Pohádkový advent zve v neděli Technické muzeum Brno. Děti i jejich doprovod si prostřednictvím zábavně naučných úkolů připomenou klasické české pohádky. S pohádkovými postavičkami budou děti plnit nejrůznější úkoly a aktivity. Čeká je například srážení dračích hlav s princem Bajajou, navlékání poztrácených perliček princezny Zlatovlásky, návštěva u ševce, lovení zlaté rybky, přebírání s Popelkou, vázání mašliček u vodníka nebo vaření kaše bez kouzelného hrnečku.

Rozsvícení vánočního domu

KDY: sobota 16.30

KDE: Brno-Bystr

V sobotu v půl páté odpoledne se tisícovkami světýlek rozsvítí nejvíc osvětlený rodinný dům v Brně, který se nachází na Krajní ulici v městské části Bystrc. Součástí rozsvícení vánočního domu bude bohatý program. Příchozí se mohou těšit například na lightshow, vystoupení písničkáře Vašuse, školu hantecu Žanka Hlaváčka, Kateřinu Mrázkovou a její klasické Vánoce, Kateřinu a Zahru u houslí i vystoupení písničkářky Ester Gerson. Pro nejmenší bude připravený dětský koutek.

Mikulášské jízdy na zbýšovské úzkokolejce

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

KDE: Zbýšov, nádraží Zbýšov-Důl Jindřich

V sobotu budou děti na nádražíčku Zbýšov-Důl Jindřich vítat Mikuláš, anděl a čerti a nebude chybět ani mikulášská nadílka. Zájemci se odtud budou moct svézt čertovským vlakem buď do Babic a zpět, nebo do Zastávky a zpět. Rezervace jízdenek je možná na webu www.mpz.cz. Pořadatelé upozorňují, že vyhlídkové vozy vlaku jsou otevřené, takže je potřeba se vhodně obléct. Ve stanici Zbýšov bude otevřené muzeum historických úzkorozchodných parních, motorových a elektrických lokomotiv a vozů, občerstvení, zázemí pro děti i Mikulášova dílnička.

Táborák

KDY: sobota od 14.00 do 19.00

KDE: Brno, lesní areál U Mravence

Posedět u ohně, zazpívat si při kytaře, něco dobrého sníst a vypít. To slibuje akce nazvaná prostě Táborák, která se v sobotu koná v lesním areálu U Mravence v Brně-Řečkovicích. Otevřen bude i lesní bar, kde si zájemci mohou koupit různé občerstvení a také špekáčky k opečení.

Kateřinská přehlídka vín v Chrlicích

KDY: sobota

KDE: Brno-Chrlice, sál centra sociálních služeb

Milovníci dobrých vín mohou v sobotu před první adventní nedělí zamířit do brněnských Chrlic, kde pro ně tamní vinařský spolek chystá Kateřinskou přehlídku ročníkových a archivních vín. Setkání začíná hodinu po poledni, od čtyř odpoledne hraje Mládí z Čejče. Vstupné je 200 korun.

Blanensko

Zahájení adventu Velké Opatovice

KDY: sobota

KDE: Velké Opatovice

Stánky a prodej zboží s vánoční tematikou, andělé na chůdách, divadelní představení Vánoční příběh, soutěže a tvořivé dílničky pro děti. To všechno slibuje v sobotu od devíti do čtyř hodin letošní zahájení adventu v Moravském kartografickém centru ve Velkých Opatovicích. Rozsvícení vánočního stromku se uskuteční v neděli v pět hodin u kostela svatého Jiří, o hodinu dřív tam začne koncert základní umělecké školy.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: neděle

KDE: Boskovice

Tradiční rozsvícení vánočního stromu chystají pořadatelé v Boskovicích na nedělní podvečer. „Pohádkové představení, živá hudba, křest kalendáře. K tomu spousta vánočního punče, svařáku, grogu, horkého čaje a pohodové předvánoční atmosféry,“ lákají pořadatelé. Ve čtyři odpoledne program zahájí adventní koncert skupiny Pružiny, následovat bude křest městského kalendáře a před pátou návštěva z Večerníčku. V pět hodin se rozsvítí vánoční strom a poté bude pokračovat adventní koncert Pružin.

Břeclavsko

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: neděle od 16.30

KDE: Mikulov, Náměstí

Tradiční rozsvícení vánočního stromu chystají na nedělní podvečer pořadatelé v centru Mikulova. Program začíná v půl páté odpoledne, slavnostní zahájení je naplánované na pátou. „Následují vystoupení našich dětí a od 17.45 hodin je v plánu slavnostní rozsvícení mikulovského vánočního stromu,“ zvou pořadatelé.

Adventní punčování

KDY: sobota 13.00

KDE: Hustopeče, Dukelské náměstí

Tradičním Adventním punčováním uvítají začátek adventu v Hustopečích. Program na Dukelském náměstí začne v sobotu hodinu po poledni, kdy také zahraje Starobřeclavská cimbálová muzika. Ve dvě se představí soutěžní týmy. Vánoční příběh připomene představení Na káře až do Betléma. Před tři čtvrtě na pět vyhlásí pořadatelé nejlepší punče a v pět následuje rozsvícení vánočního stromu. Na náměstí bude také vánoční jarmark.

Zaječské mladé víno

KDY: sobota od 12.00

KDE: Zaječí

Setkání nad sklenkou letošních mladých vín nabídnou v sobotu vinaři v Zaječí na Břeclavsku. Prodej vstupenek začne půl hodiny před polednem v informačním centru vinařství Nosreti. Sklepy budou otevřené od poledne do sedmi večer. Poté bude ještě do půlnoci posezení ve vybraných sklepech, rezervace míst bude nutná přímo u jednotlivých vinařů během soboty. Vstupné na otevřené sklepy je 590 korun.

Zahájení adventu Valtice

KDY: neděle

KDE: Valtice

Slavnostní zahájení Valtického adventu s rozsvícením vánočního stromu a kulturním programem připravili na sobotu pořadatelé v centru Valtic. „Vystoupí děti ze základní a mateřské školy, krojovaní a mnozí další. Adventním jarmarkem se ponese vůně vína valtických vinařů, svařáku, zabíjačky, medových produktů, adventní výzdoby, výrobků z kukuřičného šustí, palačinek a mnohého dalšího k jídlu, pití a na památku. Děti bude lákat dětská vánoční dílnička v turistickém informačním centru,“ zvou pořadatelé. V podvečer sváteční setkání před první adventní nedělí završí slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Hodonínsko

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: neděle

KDE: Kyjov

Neděle bude v Kyjově patřit přípravám na vánoční svátky. Od deseti dopoledne na Masarykově náměstí začne tradiční adventní trh s rozsvícením vánočního stromu. V Domě kultury budou připravené dílničky pro děti, zdobení perníčků a marcipánové tvoření. Odpolední program začne ve tři odpoledne divadelním představením Šli pastýři do Betléma, které je určené dětem. Ve čtyři odpoledne začne adventní koledivy, tedy vystoupení kapely s koledami a loutkami. Rozsvícení vánočního stromu je v plánu v pět odpoledne a po něm bude následovat vystoupení Dětského pěveckého sboru Základní umělecké školy Kyjov.

Advent ve strážnickém skanzenu

KDY: sobota a neděle

KDE: Strážnice, skanzen

Radujme se, veselme se. Tak se jmenuje tradiční pořad Národního ústavu lidové kultury, který se koná o víkendu ve Strážnici. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky obvyklých prací, zvyků, přípravy tradičních jídel i ukázky stolování spojené s obdobím od adventu do svátku Tří králů na jihomoravské vesnici v minulém století. Areál Muzea vesnice jihovýchodní Moravy se po oba dny otevírá v devět hodin.

K Nechorám do sklepa

KDY: sobota od 10.00 do 19.00

KDE: Prušánky, Nechory

Tradiční putování za mladými víny sklepní uličkou v Nechorách v Prušánkách na Hodonínsku nabídnou tamní vinaři v sobotu. Sklepy budou otevřené od deseti hodiny dopoledne do sedmi večer. „ Nechorské sklepní uličky vás opět okouzlí svou pohodovou předvánoční atmosférou. K ochutnání budou nejen mladá vína letošního ročníku. Otevřeno bude mít přes dvacet sklepů,“ lákají pořadatelé. Vstupné je 900 korun a zahrnuje mimo jiné pět kuponů po stokoruně na nákup vín.

Pavlušův Mistřín

KDY: sobota od 16.00

KDE: Svatobořice-Mistřín

Už po sedmé se ve Svatobořicích-Mistříně koná Pavlušův Mistřín. Během letošního ročníku se mohou příznivci dechové hudby těšit na Mistříňanku, Krajanku a Túfaranku. Akce se koná v sobotu od šestnácti hodin v místním kulturním domě.

Výroba adventních věnců

KDY: sobota od 14.00

KDE: Strážnice

Dům dětí a mládeže ve Strážnici pořádá v sobotu výrobu adventních věnců. Na tu mohou zájemci vyrazit od dvou hodin do klubovny Domečku a během akce si vyrobí věnec na dveře nebo stůl. Příchozí se mohou těšit na nový materiál a zajištěno bude i zelené v podobě čerstvě řezané jedle.

Vyškovsko

Ať žijí duchové

KDY: sobota od 17.00, neděle od 14.00

KDE: Vyškov, Sokolský dům

Adaptaci jednoho z nejslavnějších rodinných filmů Ať žijí duchové! připravilo pro diváky Divadlo Haná. V moderním pojetí slavného filmového muzikálu hrají členové divadla, více než dvacet dětí a živá hudba. Premiéra se koná v sobotu ve vyškovském Sokolském domě. Kdo to nestihne, může přijít do Sokolského domu v neděli ve dvě hodiny odpoledne na speciální představení před slavnostním rozsvícením vánočního stromu.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: neděle od 16.30

KDE: Slavkov u Brna, Palackého náměstí

O první adventní neděli v půl páté odpoledne se rozsvítí vánoční strom a vánoční výzdoba ve Slavkově u Brna. Adventní atmosféru vytvoří děti ze Základní umělecké školy Františka France pásmem koled. Na náměstí budou také stánky s občerstvením.

Den pro dětskou knihu

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Vyškov, Knihovna Karla Dvořáčka

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově se v sobotu při příležitosti Dne pro dětskou knihu promění v unikátní hernu, která nabídne zábavu dětem různého věku i jejich rodičům a prarodičům. Na programu bude například představení didaktických her a pomůcek s možností jejich zakoupení, čtení pejskovi, bazar dětských knih, adventní jarmark, vyrábění pomocí plotru a mnohé další.

Úderný mejdan

KDY: pátek od 19.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Divadlo bez střechy uvede v pátek ve vyškovském Besedním domě divadelní hru Úderný mejdan. Diváci se mohou těšit na tři jednoduchá vyprávění o lidech, kteří se rozhodli vzít osud do vlastních rukou. Jsou inspirována antickou mytologií a přenesena do dnešní doby.

Výstava železničních modelů

KDY: neděle od 9.00 do 18.00

KDE: Milešovice, sál za obecním úřadem

Milovníci mašinek se mohou v neděli vydat do Milešovic. V sále za obecním úřadem se bude konat výstava železničních modelů. Vláčky budou jezdit od devíti hodin až do šesti večer. Vstupné je dobrovolné.

Znojemsko

Vánoční strom řemesel

KDY: sobota

KDE: Miroslav

Dvě tradiční adventní setkání do společného termínu spojili pořadatelé v Miroslavi. V tamním kulturním domě začne v sobotu hodinu po poledni tradiční Vánoční strom řemesel. Na návštěvníky budou čekat tradiční i nové řemeslné dílny. Vystoupí také členové kroužků Střediska volného času. Před kulturním domem budou od dvou do šesti odpoledne otevřené řemeslné stánky, od tří bude hrát živá hudba, vystoupí Jan Hlaďo. Od čtyř hodin vystoupí děti z miroslavských mateřských škol a základní umělecké školy, s proslovy vstoupí katolický a evangelický farář i starosta města. V pět hodin rozsvítí vánoční strom.

Koštování mladých vín ve Chvalovicích

KDY: sobota od 12.00

KDE: Chvalovice

Spolek vinařů z Chvalovic na Znojemsku zve v sobotu milovníky dobrých vín na pátý ročník ochutnávky mladých vín v otevřených sklepích. „V malebné sklepní uličce podél potoka Daníž budou otevřené desítky sklepů a nabídnou ochutnávku vín. Můžete se těšit jak na mladá a třeba i ne zcela jiskrná vína, tak i na vína starších ročníků. Samozřejmě bude i něco chutného k zakousnutí a doprovodná muzika,“ lákají pořadatelé.

Pohádkové Vánoce

KDY: sobota od 9.30

KDE: Moravský Krumlov, Masarykovo náměstí

Oblíbené přátelské setkávání na Masarykově náměstí s nabídkou bohatého doprovodného programu pro všechny generace i s občerstvením chystají pořadatelé v Moravském Krumlově na sobotu. Od půl desáté se představí děti z krumlovských školek a základní školy v Dolních Dubňanech. Hodinu před polednem vystoupí Čiperkové a v poledne děti z krumlovských základních škol. V půl čtvrté odpoledne zahraje Petr Bende se svou skupinou a v půl šesté večer pak nestárnoucími melodiemi pobaví kapela Piknik, revival Michala Tučného. V půl sedmé program uzavře rozsvícení vánočního stromu a ohňostroj.

Vábení adventu

KDY: pátek od 15.00

KDE: Znojmo, u Nové nemocnice

Adventní setkání chystá na páteční podvečer znojemská nemocnice. „Přijďte společně přivítat čas porozumění i splněných přání před znojemskou nemocnici, kde pro vás bude připraven kulturní program a v pět odpoledne se rozsvítí vánoční strom. Od tří odpoledne si zde na malém jarmarku můžete zakoupit něco na zahřátí nebo drobné vánoční dárky,“ zvou pořadatelé.