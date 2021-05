Jižní Morava – Do Brna se díky festivalu Divadelní svět od čtvrtka do příštího úterý konečně vrací první živá představení. Některá uvidí návštěvníci na venkovních scénách, další už v hledištích kamenných divadel. Pokračovat bude ale i online program. „Díky dlouhým vyjednáváním jsme získali výjimku ministerstva zdravotnictví a festival tak můžeme plnohodnotně rozjet od prvního dne,“ řekl ředitel festivalu a brněnského Národního divadla Martin Glaser. Festival nabídne celou řadu premiér, ať už v brněnských divadlech nebo nových inscenací českých nezávislých divadel. Celý program festivalu najdou diváci na webu divadelnisvet.cz.

Po roční přestávce se pořadatelé v Ivančicích mohli vrátit k tradičním Slavnostem chřestu a vína. „Loni jsme bohužel mohli uspořádat jen trh, letos jsme připravovali řadu variant, abychom vyhověli opatřením, která budou právě platit. Doufám, že návštěvníky program, který jsme mohli nabídnout zaujme a na chřest do Ivančic v pátek a sobotu mezi desátou ráno a pátou odpoledne přijedou,“ zval starosta Ivančic Milan Buček. Slavnosti na Palackého náměstí v Ivančicích nabídnou tradiční řemeslný a farmářský trh, představí se pět místních restaurací a několik regionálních vinařství.Originální alternativu tradičního jarmarku vymysleli na sobotu pořadatelé v Lanžhotě. „Byl to nápad samotných prodejců, protože nebylo zřejmé, zda bude možná uspořádat náš tradiční jarmark. Návštěvníky pozveme na Jarmarktour, putování po garážích a stáncích po celém Lanžhotu. Celkem jich bude od desíti do čtyř otevřeno třiadvacet a nabídnou domácí klobásy, ochutnávku vín, zákusky, med, domácí mýdla, patchwork, koláčky, pleje a další,“ uvedla za organizátory Jitka Petrlová.

Další tipy z jihu Moravy

Věže a podzemí



Radniční věž v Brně

Kdy: všední dny od 12.00 do 19.00, víkendy od 12.00 do 20.00

Kde: Brno, Radniční ulice

Za kolik: dospělí 75 korun, děti 40 korun

Vystoupat na věž v brněnské Radniční ulici mohou příznivci výhledů na město z ptačí perspektivy. V jeden moment se může na věž vydat osm návštěvníků, vstupenky jsou k zakoupení na Turistickém informačním centru



Mincmistrovský sklep

Kdy: všední dny od 9.30 do 18.00

Kde: Brno, Dominikánské náměstí, vchod z Panenské ulice

Sklepní prostory připomínají dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě.

Lidé poznají vývoj této městské lokality, a to od středověku do současnosti. Je zde představený vývoj Rybného trhu- dnešního Dominikánského náměstí, i existence a zánik gotické Královské kaple.



Výlety s poučením



Zoo Hodonín

Kdy: úterý 25. května od 9.00

Kde: Hodonín

Africký vědomostní kvíz mohou zodpovědět všichni zájemci, kteří v úterý dorazí do Zoo Hodonín. O půl třetí odpoledne mohou milovníci zvířat sledovat komentované krmení lvů jihoafrických, a o čtvrt hodinu později také krmení lemurů. Po celý den se mohou lidé se srdcem na pravém místě zapojit na sociálních sítích Zoo do dražby obrazů, jejíž výtěžek poputuje na podporu afrických zvířat.



DinoPark Vyškov

Kdy: denně od 9.00 do 18.00

Kde: Vyškov

Své návštěvníky vítá od poloviny května denně vyškovský DinoPark. Areál odkrývá příchozím tajemný svět dinosaurů. Děti se tak mohou skvěle bavit a zároveň si odnesou spoustu poznatků i poučení o dávné minulosti. Vstup do DinoParku je možný přes ZooPark. Základní vstupné je 220 korun, děti zaplatí 150 korun.



Komentovaná prohlídka

Kdy: neděle od 14.00

Kde: Brno

Komentovaná prohlídka nazvaná Šalinou Moravským Manchestrem se koná v neděli od dvou hodin odpoledne. Sraz účastníků je v brněnských Obřanech na konečné tramvaje číslo 4. Kromě industriální historie se zájemci dozví i spoustu zajímavostí o křivém komínu v Maloměřicích, Svrateckém náhonu a prozkoumají i Cacovický ostrov. Průvodcem bude Michal Doležel.



Park a zahrady



Výstava kosatců

Kdy: do 30. května, denně od 9.00 do 18.00

Kde: Brno, arboretum Mendelovy univerzity

Výstavu kosatců si mohou ještě do příštího víkendu prohlédnout milovníci květin v arboretu Mendelovy univerzity v Brně. Otevřený je pouze vstup ze třídy Generála Píky.



Dny otevřených dveří

Kdy: sobota a neděle od 9.00 do 17.00

Kde: Křtiny

Komentované prohlídky začínající v každou celou hodinu nabídne v sobotu a v neděli od devíti do čtyř odpoledne při dnech otevřených dveří arboretum ve Křtinách. Návštěvníci se mohou zapojit i do poznávání sazenic, drobných soutěží pro děti. V sobotu jedenáct a ve čtyři začíná workshop (S)mysl mezi stromy a od devíti do dvou odpoledne pořadatelé nabídnou ukázky dravců.



Lednický park

Kdy: bez omezení

Kde: Lednice

Jarní procházku zahradami a a parkem lednického zámku může obohatit mobilní telefon s aplikací SmartGuide. Zájemci v ní najdou komentovanou procházku po třinácti zastávkách v areálu zahrad a blízkého parku, na které je hlas zahradního architekta seznámí s historií lednického parku a některými z jeho nejzajímavějších částí, stromů a také staveb. Připomene také některé již zaniklé části v areálu rozlehlého parku v okolí zámku.



Historie na kolejích



Vlakem do Lednice

Kdy: o víkendech a o svátcích, od 9.11

Kde: Břeclav, Lednice

O víkendech mohou zejména rodiny s dětmi zažít jízdu historickým vlakem – motoráčkem Hurvínkem, který jezdí z Břeclavi do Lednice. V sobotu 22. května a 11. září ho nahradí parní vlak s lokomotivou Skaličák, vozy Rybáky a restauračním vozem. Z břeclavského nádraží vyjíždí vlak v 9.11, 11.10, 13.10 a 15.10 hodin.



Jemnická dráha

Kdy: o víkendech a o svátcích od 8.30

Kde: Moravské Budějovice, Jemnice

Zažít rodinnou pohodu a nostalgii na kolejích mohou lidé jen pár kilometrů od Znojma. Projet se motoráčkem mohou lidé na trati z Moravských Budějovic do Jemnice. První spoj vyjíždí z Budějovic v půl deváté ráno, další pak následují v půl jedné, krátce před čtvrtou a v půl sedmé večer.



Zábava



Provázek open

Kdy: od 25. května od 19.00

Kde: Divadla Husa na provázku, dvorek

Divadlo Husa na provázku přivítá diváky přehlídkou pod širým nebem s příznačným názvem provázek.open. Již 25. května nabídne premiéru hry Setkání spiklenců. Plenérový prostor provázkovského dvora následně ožije nejen různými divadelními představeními, ale také koncerty nezávislých hudebních interpretů, jako jsou Amelie Siba, MC GEY, Mutanti hledaj východisko, Iva Bittová a další. Akce potrvá do 30. června.



Diamantobraní

Kdy: sobota 10.00 – 17.00

Kde: Středisko volného času, Znojmo

Proč přijít: Rodinné putování za diamantovými úkoly po Znojmě i cyklotrialový závod v areálu starého koupaliště nabídne letošní Diamantobraní znojemského Střediska volného času. V areálu vznikne herní zóna a na řadu přijde i prezentace práce střediska.



Výstavy



Fenomén Gustav Brom

Kdy: do 21. června

Kde: Brno, Pasáž Alfa

Prohlédnout si výstavu připomínající sté výročí narození Gustava Broma mohou lidé v brněnské Pasáži Alfa. Brom v kavárně Alfa koncertoval a na konci čtyřicátých let se zde seznámil se svou budoucí manželkou Marií Gergelovou, která měla v pasáži vlastní módní salon. Výstava nezůstane jen u obrazové části, ale bude obsahovat i zvukovou složku, jakýsi QR juke box, který návštěvníkům umožní užít si Bromovu hudbu. Byl totiž nejen saxofonista, ale i dirigent, skladatel, kapelník, zpěvák a manažer.



Robot 2020

Kdy: denně kromě pondělí, všední dny od 9.00 do 17.00, víkendy od 10.00 do 18.00

Kde: Technické muzeum Brno

Mottem výstavy je sto let let od vzniku slova robot. Sto témat tedy ilustruje vývoj robotů po současnost s přesahem do budoucnosti. Návštěvník může začít třeba u Golema, zástupce nejstaršího „robota“ na výstavě. Ovšem není nutné vyjít hned po příchodu schody až do druhého podlaží. Hned při vstupu si může zájemce vybrat trasu anebo se procházet muzeem podle své svobodné volby. Výstava, která vzdává hold bratřím Čapkům, je prodloužená a potrvá nově do 1. srpna.

Co se chystá



Koncert filharmoniků

Kdy: pátek 18. června

Kde: Vídeň

Letní koncert Vídeňských filharmoniků v zámeckém parku Schönbrunn bude kulturní události sezony.

Za dirigentským pultem se poprvé objeví britský dirigent Daniel Harding. Role sólisty se ujme rusko-německý pianista Igor Levit. Areál císařského zámku Schönbrunn rozezní melodie od Bernsteina, Verdiho, Rachmaninova, Sibelia, Elgara, Debussyho a Holsta. Detaily o způsobu konání akce najdou lidé na www.sommernachtskonzert.at.



Open House Brno

Kdy: příští víkend 29. a 30. května

Kde: Brno

Otevřené významné budovy v Brně mohou lidé navštívit příští víkend. Meteorologové představí nejen své pracoviště a historii, ale i současnost předpovídání počasí. Otevřené budou také areály Spielberk, Vlněna a areál Ponávka. Milovníci výhledů se letos mohou těšit například na zaniklou střešní restauraci Grand Prix v Kohoutovicích či rekonstruovanou výškovou budovu Tower v Žabovřeskách.