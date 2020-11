Neboj se, o nic nepřijdeš. Všechno uvidíš na svém počítači nebo na mobilu. Tak zve na letošní netradiční online podobu tradiční akce Napoleon v Brně v úvodním videu herec Václav Vydra v uniformě pobočníka francouzského maršála Louise Berthier. Akci v tomto roce kvůli koronavirové pandemií a s ní spojeným protiepidemickým opatřením nahradí vysílání. Obvyklý průvod napoleonských vojáků centrem Brna si lidé připomenou na sociální síti Facebook. Začne v sobotu přesně v pět hodin v podvečer.

Pořadatelé ze společnosti Akce Acaballado se pro online program rozhodli poté, co bylo jasné, že lidé o reálný historický průvod přijdou. „Program, který chystáme, je ale opravdu nabitý. Diváky čekají rozhovory s historiky, krátký film s napoleonskou tematikou z cyklu Moravské Elegie, zejména ale dva živé vstupy, ve kterých lidé uvidí i císaře s jeho družinou na koních,“ nastínil organizátor akce Ivan Vystrčil.



Celý online přenos začíná v pět hodin odpoledne, prvního živého, tedy nepředtočeného vstupu, se zájemci dočkají o hodinu později. „Vstup bude z brněnské radnice, kde primátorka Markéta Vaňková předá klíče od města přímo do rukou císaře Napoleona. Císař přednese deklaraci a nebude chybět ani pořádné bubnování francouzských bubeníků,“ uvedl Vystrčil.

Druhý živý vstup je na programu v osm hodin večer. „V katedrále svatých Petra a Pavla se pomodlíme za padlé vojáky i civilní oběti. Farář symbolicky zapálí tři svíce a vše doprovodí varhany. Pietní akt zakončí píseň Moravo, Moravo v podání Karolíny Navrátilové,“ poznamenal Vystrčil.

V předtočených vstupech se lidé dozví historické zajímavosti, třeba o tom, jak se chovali Francouzi v roce 1805 v Brně, nebo jakým městem vlastně Brno začátkem devatenáctého století bylo.

Letošní online akce nahrazuje tradiční každoroční akci v ulicích brněnského centra, velkolepou připomínku prvního příjezdu francouzského císaře Napoleona I. do Brna v roce 1805, jen pár dní před slavnou slavkovskou bitvou. V Brně se to tehdy francouzskými uniformami jen hemžilo. „Císař Napoleon přijel do města ve středu, dne dvacátého listopadu, v prostém šedém plášti, provázený nejbližším štábem a osobní stráží. Jeho příjezd tehdy oslavovali tak, že obyvatelé Brna museli do svých oken umístit zapálené svíce. Podle pozdějších pověstí mělo osvětlení zabránit útoku na císaře vedenému z oken,“ připomněl historické události historik Ladislav Mucha na webu Akce Acaballado. I jeho vyprávění bude součástí sobotního online programu.



Akce Napoleon v Brně je tradičním předstupněm akcí na připomenutí slavkovské bitvy, které se uskuteční na přelomu listopadu a prosince. Také ji poznamenala koronavirová pandemie. Hlavní pořadatel rekonstrukce bitvy u Slavkova – společnosti Austerlitz a C.E.N.S. připravuje okleštěný program na příští sobotu. Příští víkend se lidé mohou těšit také na třídenní videoprogram na youtube kanálu města Slavkov u Brna a stránkách tenkratveslavkove.cz od dalších organizátorů.

DALŠÍ TIPY

Festival kutilství

KDY: sobota od 14.00

KDE: web nebo Facebook vidabrno



Brněnský zábavní vědecký park VIDA! připravil pro milovníky pokusů však desítky návodů na experimenty, které si mohou užít v pohodlí domova. Do virtuálního prostoru se také rozhodl přenést svou největší akci Bastlfest – festival kutilství pro celou rodinu, který odvysílá v sobotu v odpoledních hodinách na webu vida.cz nebo na facebooku vidabrno. Poprvé celý stream lidé u vidí ve dvou blocích, a to od dvou do tří hodin a od čtyř do pěti hodin. Záznam bude možné sledovat i kdykoliv potom.

Ermitáž doma

KDY: neděle od 20.30

KDE: web boskovického nebo hodonínského kina

ZA KOLIK: 100 korun



Slavnou Ermitáží, galerií v ruském Sankt Peterburgu, provede italský film Ermitáž – síla umění. „Oscarový herec Toni Servillo vypráví velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál na chodbách slavného muzea i v ulicích magického Petrohradu. Film přibližuje historii na pozadí napoleonských válek, revoluce v roce 1917 i totalitní éry ve dvacátém století až do současnosti,“ lákali kinaři v upoutávce. Nedělní promítání začíná v půl deváté večer, vstupenky za sto korun si diváci koupí na webu například hodonínského či boskovického kina.

Skryté příběhy

KDY: kdykoli

KDE: různá místa na jihu Moravy - Mikulčice, Mikulov, Brno, Znojmo



Pobavit se nad hrou Svatopluk a zrádce mohou děti i jejich rodiče, kteří mají rádi historii a vyprávění plné tajemna. Výlet do Mikulčic na Hodonínsku zavede hráče na slovanské hradiště. Délka trasy je asi jeden a půl kilometru. Autoři do prostředí zasadili postavu otroka Sigella, který musí dokázat, že do přízně knížete Svatopluka se vetřel zrádce. Další příběhy mohou zájemci odhalit v Mikulově, Lednici, Znojmě nebo Brně. Více najdou na www.skrytepribehy.cz.

Skřítci ve Slavkově

KDY: denně od 6.00 do 18.00

KDE: park zámku Slavkov Austerlitz

ZA KOLIK: zdarma



Zábavu pro celou rodinu připravili správci Zámku Slavkov – Austerlitz. Další hra totiž nabídne program na procházce zámeckým parkem. Tentokrát se vydají soutěživé povahy na putování se skřítky. Účastníci hry mají navíc do pondělí 23. listopadu odpovědět na otázku, kolik dětí je potřeba k obejmutí stromu v zámeckém parku, který střeží skřítek „Goliáš Drobný“. Za správné odpovědi čeká na výherce odměna v podobě podzimního věnce. Bližší informace o hrách, které právě v parku děti baví, jsou k nalezení na Facebooku zámku.

Tvoření v muzeu

KDY: sobota od 10.00

KDE: web nebo Fb Jihomoravského muzea ve Znojmě



I když muzea zatím kvůli epidemickým omezením zůstávají zavřená, znojemské Jihomoravské muzeum chystá alespoň online workshopy pro zájemce o historií inspirované tvoření. „V sobotu od deseti hodin se budeme věnovat pečetím. Je zapotřebí se předem registrovat na e-mailu azarova@muzeumznojmo.cz,“ řekla Monika Mažárová z muzea. Další workshop, inspirovaný renesanční módou nabídne muzeum za týden.