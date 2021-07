První prázdninový víkend bude na jihu Moravy pestrý. Na Pernštejně zazvoní meče, veselo bude i pod hradem. Nad Špilberkem zaplane ohňostroj, filharmonici zahrají pro těžce zkoušené Podluží. Boskovice nabídnou svátek gurmánů.

Pernštejn chystá historickou slavnost. | Foto: Deník / Eliška Koukalová

Nedvědice – Po loňském výpadku ožije hrad Pernštejn na Brněnsku opět Slavnostmi Pernštejnského panství. Od pátku do úterý je pro návštěvníky připravený bohatý program na nádvořích hradu. Letos totiž uplynulo 500 let od úmrtí Viléma II. z Pernštejna, nejvýraznějšího českého magnáta na přelomu 15. a 16. století z rodu pánů z Pernštejna. „Pernštejnská nádvoří opět ožijí ruchem, který připomene slavnou minulost. Rytíři, šermíři, kejklíři, hudebníci, sokolníci, divadelníci či docela hodný kat se pokusí lidi pobavit. Nebude chybět ani historický jarmark, předvádění řemesel a stylové občerstvení,“ zve na akci kastelán Pernštejna Zdeněk Škrabal. Vstupné na akci je o víkendu 150 korun pro dospělé a 120 korun pro děti od šesti do patnácti let. V pondělí a úterý program vyjde na 130 korun pro dospělé a 100 korun pro dětskou skupinu.„Běžné prohlídkové okruhy jsou po dobu slavností podružné, je nutné vždy uhradit vstupné na program. Pokud lidé o program nebudou mít zájem, prosíme, aby přijeli v jiný termín,“ dodal kastelán. Na výlet se chystají návštěvníci i z širokého okolí. "Pernštejn mě před časem nadchl, a to byla jen otevřená nádvoří. Když budou při slavnostech plná historického ruchu, bude to ještě zajímavější," těšil se Petr Slezák z Brněnska.