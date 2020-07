KDY: pátek - neděle

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: vstup volný

Vůně specialit, tóny lidových písní i nahlédnutí do minulosti přinese jednadvacátý ročník festivalu Národy Podyjí v Mikulově. Vedle ochutnávek vín a národních gastronomií pořadatelé také uvedou novou publikaci o česko-rakouské moderní historii.

Kvůli komplikacím spojeným s jarní epidemií pracovali letos pořadatelé na skromnější verzi programu, ale s o to větším zápalem. „Rozpočet máme menší, ale o to víc se zapojilo místních lidí a vzniká z toho krásná energie. Hlavní myšlenkou je poukázat na to, kolik různých národů ve zdejším kraji žije a přispět k lepšímu vzájemnému poznávání zejména prostřednictvím gastronomie a folkloru,“ řekl předsedkyně pořádajícího spolku Petra Korlaar.

Už v pátek od půl páté odpoledne začne na náměstí vinný trh, ochutnávka pálenek a také výstava o Moravských Chorvatech. Od sobotní desáté hodiny ráno otevře jedenáct stánků, ve kterých lidé z Mikulova a jižní Moravy nabídnou speciality svých národních kuchyní, od arménské přes indonéskou po srbskou .

Irské speciality bude už počtvrté nabízet Petra Caufield s manželem. „Vzájemné poznávání národů Podyjí přes kulturu a gastronomii se mi moc líbí. My budeme letos nabízet boxties, což jsou bramborové placky se sýrem cheddarem a jako novinku máme irskou kávu,“ uvedla Caufield.

Těší se i na atmosféru festivalu. „Vždycky je to tak, že všichni obejdeme všechny ostatní stánky a ochutnáme, co ostatní navařili. Loni tu byli poprvé třeba Španělé a krásně zapadli mezi ostatní. A těším se i na folklorní vystoupení. Snad proto, že jsem žila dlouho v cizině, tak miluju kroje, lidové písničky a jsem na tyto tradice hrdá,“ dodala Caufiled.

Na podiu se budou celý den střídat soubory, hlavním hudebním lákadlem od půl deváté večer Hrubá hudba rozkročená žánrově mezi jazzem a folkorem.

Už v pátek v pět odpoledne festival v mikulovské Galerii Konvent představí publikaci Sousedé. Česko-rakouská kniha o dějinách. V sobotu od jedenácti dopoledne pořadatelé tradičně v Mikulově a po té v Pohořelicích a Poysdorfu vzpomenou obětí národní nesnášenlivosti a položí věnce u pomníků.

Děti se mohou těšit v sobotu od půl jedné odpoledne v Oranžerii Zámecké zahrady na zábavný program a autorské čtení Přemysla Janýra z knihy Princezna z Tapiti. V neděli festival tradičně uzavře od deseti hodin veřejná snídaně na mikulovském Náměstí.

TIPY Z BLANENSKA

Sraz motorkářů Koronagang

KDY: sobota od 15.00

KDE: Voděrady

ZA KOLIK: 100 korun



Do Voděrad míří motorkáři na sraz nazvaný letos Koronagang, který bude v sobotu hostit tamní areál Pod lesem. Už ve tři odpoledne chystají účastníci srazu společnou vyjížďku. Po návratu se v pět odpoledne pustí do soutěže v pití piva na ex. Od devíti večer zahrají Ukulele Troublemakers. Večer vstupné 100 korun.

Koncert kapely Chinaski

KDY: pátek od 20.00

KDE: Boskovice, letní kino

ZA KOLIK: vstupné 550 korun



Na své letní šnůře open air koncertů se v boskovickém letním kině zastaví oblíbená kapela Chinaski. Vyrazila za diváky místo plánovaných vystoupení na zrušených festivalech. V Boskovicích kapela zahraje v pátek od osmi hodin večer. Vstupné je 550 korun.

Ostrovské hody

KDY: pátek- neděle

KDE: Ostrov u Macochy

ZA KOLIK: neuvedeno



V pátek začne ve čtyři odpoledne začne u hasičky Makrelový večer, zahraje Styl z Petrovic. V sobotu v devět večer je v areálu kulturního domu na programu hodová zábava s kapelou Exploze. V neděli v devět hodin ráno začne v kostele hodová mše. Ve tři odpoledne před zbrojnici zahraje dechovka Bivojanka a Tetiny z Jedovnic.

Gulášový festival

KDY: sobota od 13.00

KDE: Adamov

ZA KOLIK: vstup volný



Gulášový festival a poté Rocková letní noc budou lákat v sobotu do Adamova na tamní Sklaďák. Soutěž mistrů i adeptů kuchařského řemesla začne už hodinu po poledni, síly změří až osm kuchařských týmů. Vyhlášení výsledků plánují pořadatelé po páté odpoledne. Od sedmi večer hraje Prorock. Vstup bude volný.

DALŠÍ TIPY

Brno

Mendel festival

KDY: pátek - neděle

KDE: Brno, augustiniánské opatství na Starém Brně

ZA KOLIK: vstup volný



Výročí 198 let od narození Gregora Johanna Mendela oslaví lidé v Brně třídenním programem, jehož srdcem bude augustiniánské opatství na Starém Brně. Mohou se mimo jiné těšit na vědecké přednášky, koncerty, třeba kapely Bombarďák či prohlídku originálních Mendelových zápisků. U hvězdárny zase spatří model Měsíce.

Břeclavsko

Letní putování po vinařských stezkách Mikulovska

KDY: sobota od 9.00

KDE: Dolní Věstonice

ZA KOLIK: 200 korun



Třetí červencovou sobotu bude patřit putování po po vinařských stezkách, které je určené pro cyklisty i pěší, pro zdatné turisty i rodiny s dětmi. Pořadatelé připravili dvě trasy pro cyklisty a jednu pro pěší se zastávkami v tradičních vinařských sklípcích i u zajímavých turistických cílů.

Hodonínsko

Dožínky ve skanzenu

KDY: neděle od 9.00

KDE: Strážnice

ZA KOLIK: 140 korun



Oslavu sklizně s dožínkovým průvodem i sečení obilí kosou a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. To mohou zažít v neděli od devíti hodin ráno návštěvníci skanzenu ve Strážnici. Ochutnají čerstvě upečený chléb a koláčky z nové mouky i kvašené okurky. Dožínkový průvod předvede folklorní soubor ze Slovácka.

Vyškovsko



Pohádka na zámku

KDY: neděle od 15.00

KDE: Slavkov u Brna

ZA KOLIK: 50 korun



Olizovat cizí zmrzlinu, chodit tam, kde je vstup zakázán. A také pocit osamění. Děti i dospělí díky pohádce Neviditelná v parku zámku ve Slavkově u Brna zjistí, jak se žije neviditelnými lidem. Pořadatelé slibují příběh plný napětí, dobrodružství, dětského přátelství, rychlých aut, vysokých střech, větracích šachet a soubojů o dobro. Vstupné je padesát korun.

Znojemsko

Miroslavská letní slavnost

KDY: sobota od 10.00

KDE: Miroslav

ZA KOLIK: vstup volný



Místo tradičního Meruňkobraní připravili pořadatelé v Miroslavi letní slavnost. V deset hodin dopoledne začne před kulturním domem ochutnávka vín místních vinařů. O hodinu později začne módní přehlídka. V zámeckém parku bude od poledne připravený program pro děti, který nabídne show s klaunem Martinem Směřičkou, skákací hrad, malování na obličej, tetování, heliové balónky a soutěže pro děti.