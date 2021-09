Proslulý mnichovský Oktoberfest se letos nekoná. Na jižní Moravě tradiční pivní akci uspořádají o víkendu rovnou na dvou místech. Už ve čtvrtek začali čepovat březňáky rovnou z pěti německých pivovarů na Zelném trhu v Brně. V pátek ve tři odpoledne se pípy roztočí na podobné akci také ve Slavkovském pivovaru ve Slavkově u Brna.

V Brně půjde podle organizátora Daniela Budíka z Craft Beer Import o menší akci při zachování bavorských tradic. „Určitě se lidé mohou těšit na akci pod velkým stanem na Zelňáku s posezením, možností nechat si načepovat pivo do tupláků a nebude chybět ani bavorská výzdoba,“ popsal Budík. Budou točit březňáky z německých pivovarů Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan a Lowenbrau. Šestým do party bude minipivovar Clock z Potštejna s pivem Helga. V sobotu se pípy roztočí v jedenáct dopoledne a v neděli bude takzvaná dotočná. Oktoberfest potrvá podle pořadatelů až do vypití a vyjezení.

Na Vyškovsku se o podobnou akci v mnichovském stylu postará Slavkovský pivovar. Návštěvníci zdejší pivnice si přijdou na své a ochutnají speciálně uvařená piva pro tuto příležitost. „Návštěvníkům nabídneme tři naše verze piv, typické pro tuto událost. Prvním bude Slavkovský Pils, dále Slavkovský Helles a třetím pivem bude Slavkovský Münchener Dunkel,“ uvedl obchodní ředitel pivovaru Zdeněk Vlček.Kromě toho budou v nabídce také dvě piva z produkce nejstaršího německého pivovaru Weihenstephan. Půjde o lahvová piva Festbier a Heffeweissbier. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční občerstvení Oktoberfestu. V nabídce budou preclíky, vepřová kolena, pečené kuře s houbovou nádivkou a omáčkou s pšeničného piva a další tradiční jídla. „Oktoberfest bude trvat tak dlouho, dokud nás návštěvníci nevyjí a nevypijí,“ ukončil Vlček. Pivnice se v pátek otevírá ve tři hodiny odpoledne, o víkendu už v jedenáct dopoledne.

DALŠÍ TIPY

Pro nadšence

Euro Bike fest

KDY: pátek a sobota, otevření areálu ve čtvrtek v poledne

KDE: Pasohlávky

ZA KOLIK: 950 korun na oba dny



Kemp Merkur v Pasohlávkách na Brněnsku hostí Euro Bike fest. Jeden z největších motofestivalů u nás láká na kaskadérská vystoupení, freestyle, pole dance, vyhlídkové lety či plavby. Nabitý je i hudební program. V pátek večer vystoupí Vilém Čok, Horkýže Slíže nebo Citron. Sobota nabídne například Morčata na útěku. Kompletní program najdou zájemci na eurobikefest.cz. Vstupné na místě je 950 korun na celou akci, sobota přijde na 650 korun.

Taneční soutěž

KDY: sobota od 8.00

KDE: Brno, hala Vodova

ZA KOLIK: 250 až 1250 korun



Sportovní hala Vodova v Brně se v sobotu stane dějištěm historicky prvního WDSF Mistrovství světa ve standardních tancích na území České republiky. O světové tituly se utkají ty nejlepší taneční páry, včetně Davida Odstrčila a Tary Bohak. Mnohonásobní mistři ČR, vicemistři Evropy a 4. pár z mistrovství světa bude na vrcholné události své profesionální kariéry s podporou domácího publika bojovat o finálové umístění. Nejlepší světové páry se představí ve vyřazovacích kolech od jedné hodiny. Doplňujícím programem je soutěž světového žebříčku v latinskoamerických tancích (od 8.30) a týmová soutěž partnerských měst.

Bučovická 50

KDY: sobota od 6.30

KDE: Bučovice (start)



Tradiční turistický pochod nebo cyklovýlet se koná v sobotu se startem v Bučovicích. Zájemci mají na výběr z různě dlouhých tras. Pěší zdolají pět až padesát kilometrů, cyklisté dvacet až sto kilometrů. Potřebné informace získají lidé na e-mailové adrese ktnoha@bucovice.cz. Start v půl sedmé je u bistra U draka na autobusovém nádraží, v osm hodin pak vyrazí účastníci z Domu dětí a mládeže z Vyškovské ulice.

Výročí založení sboru hasičů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Brno-Husovice

ZA KOLIK: 200 korun vstup na večerní zábavu



Sbor dobrovolných hasičů Brno – Husovice oslavuje v sobotu 140. výročí založení svého hasičského sboru. Při této příležitosti pořadatelé připravili připravili ukázky zásahů hasičů a výstavu hasičské techniky. A nejen to. V sobotu ráno dojde také k přestřihnutí pásky a slavnostnímu otevření kompletně zrekonstruované hasičské zbrojnice v ulici Netušilově, týž den večer se bude konat Hasičský bál.

Pro celou rodinu

Autodráha pod širým nebem

KDY: sobota od 13.00

KDE: Blansko, náměstí Svobody

Akci pro celou rodinu si mohou užít lidé v Blansku na náměstí Svobody, a to díky tradiční Open Air – Autodráze pod širým nebem. Na místě budou pro jezdce připraveny různé autodráhy. Akci pořádá Junák – Český skaut pro všechny zájemce.

Hornické slavnosti

KDY: sobota od 10.00

KDE: Zastávka u Brna

Hornické obce na Brněnskou si připomenou v sobotu svou minulosti. Slavnosti v Zastávce nabídnou kulturní program. Budou jezdit historické mašinky spolku Hrbatá Máňa, Spolek pohraniční historie ze Zbraslavi představí vojenskou techniku, VVC Březník se pochlubí svojí sbírkou historických vozidel a uvaří guláš. Zájemci si užijí jízdu důlním vláčkem přes Babice do Zbýšova, bude i jarmark a k vidění živé sochy.

Heloudýně

KDY: sobota od 14.00

KDE: Morkůvky



Odpoledne s dýněmi a zábavou chystají na sobotu pořadatelé v Morkůvkách na Břeclavsku. Děti i dospělí se od dvou odpoledne pobaví soutěží ve vyřezávání dýní, soutěžemi o největší vypěstovanou dýni, nejlepší dýňové zelí a ochutnávkou specialit z dýní a cuket. Pro děti bude připravená lezecká stěna, skákací hrad, trojboj i malování na obličej. Pořadatelé děti žádají, aby si přinesly náčiní na dlabání dýní a svíčku. Po odpoledním programu následuje promítání fantasy pohádky Cesta za živou vodou, začátek bude mezi sedmou a osmou večer.

Polárkový dort

KDY: pátek až neděle

KDE: Brno, Björnsonův sad

O víkendu budou Divadlo Polárka a Björnsonův sad v Brně žít festivalem Polárkový dort. Divadelní festival pro rodiny s dětmi představí divákům „šuplíkové“ premiéry Divadla Polárka nazkoušené během pandemie. Představí se i řada souborů nezávislé scény. Ve třech dnech naplněných divadlem i koncerty, mohou velcí i malí diváci přivítat divadelní sezónu. Akce trvá od pátku do neděle.

Trhy a jarmarky

Hrnčířský jarmark

KDY: pátek a sobota

KDE: Kunštát



Tradiční Hrnčířský jarmark mohou navštívit o víkendu zájemci v Kunštátě na Blanensku. V pátek od šesti večer zahrají Ukulele Troublemakers, samotný dvoudenní jarmark začíná v sobotu v devět hodin ráno. Kromě obdivování hrnčířského řemesla dojde i na koncerty. Vystoupí Lenka Dusilová, Pokáč nebo Wohnout.

Bleší trh

KDY: neděle od 7.00

KDE: Vyškov, areál chovatelů

Provětrat skříně, garáže i půdy mohou lidé ve Vyškově. Zachovalé věci, které ještě mohou posloužit někomu dalšímu, pak nabídnou na Bleším trhu Vyškov. Koná se v neděli v areálu chovatelů u vlakového nádraží K zakoupení bude oblečení, boty, hračky, knížky a další zboží. Vstupné je třicet korun. Prodejci se na místě zdrží po celé dopoledne, začátek je již v sedm ráno. Více informací získají zájemci na telefonu 739 665 050.

Trh v Miloticích

KDY: neděle od 10.00

KDE: Milotice

ZA KOLIK: 20 korun



Zámek Milotice na Hodonínsku zve tuto neděli na trh místních produktů. Nakoupit si zde lidé budou moci od deseti hodin na nádvoří zámku. K prodeji budou vína, povidla, sádlo, med a spoustu dalšího. Představí se dětské kočovné divadlo z Kyjova a k příjemnému nakupování bude hrát cimbálová muzika. Vstup je 20 korun.

Kreativní Znojmo

KDY: sobota a neděle, vždy od 9.00

KDE: Znojmo

Dvoudenní příležitost k nakupování a výměně zkušeností pro všechny tvořivé zájemce nabízí devátý ročník přehlídky Kreativní Znojmo v sále bývalého hotelu Dukla v Dukelské ulici ve Znojmě. Své stánky chystají prodejci rozmanitých materiálů pro tvoření vlastních výrobků. Otevřeno je v sobotu do devíti ráno do šesti večer a v neděli od devíti do čtyř odpoledne.

Hody

Krojované hody

KDY: pátek až úterý

KDE: Lanžhot



Předhodovým zpíváním začínají v pátek v půl osmé večer v restauraci Podlužan lanžhotské krojované hody. V sobotu ve tři odpoledne zástupci města předají stárkovské právo a chasa postaví máju. Od osmi večer hraje kapela Graf v Hospodě u zámečku, The Teachers hrají U Bartošů, v Sokolské začne Hodovní diskotéka a na Šlajsi v Galerii vín hraje cimbálka Dur a dechovka Cyrilka. V neděli v jednu vyjde chasa pro prvního stárka. Ve tři začne odpolední zábava. Večerní zábava pod májou začne v devět. Hody trvají až do úterý.

Bohutické hody

KDY: sobota a neděle

KDE: Bohutice

ZA KOLIK: 80 a 120 korun



Svoje hody oslaví o víkendu chasa v Bohuticích na Znojemsku. V sobou ve tři odpoledne hody začnou pochodem krojované chasy v areálu Obůrka, hraje dechová hudba Amatéři z Dobšic, vstupné je osmdesát korun. V osm večer začne zábava s Free Bandem v sokolovně, vstupné je 120 korun. V neděli hody opět pokračují od dvou hodin v Obůrce, hrají Amatéři z Dobšic, vstupné je osmdesát korun. V pět hodin odpoledne program uzavřou strécovské hody.

Za jídlem, vínem i burčákem

Burčákobraní

KDY: sobota od 11.00

KDE: Moravský Krumlov

ZA KOLIK: 150 korun



Desáté Burčákobraní chystají na sobotu pořadatelé v Moravském Krumlově. Na nádvoří tamního zámku nabídnou až do večera pestrý hudební program, jarmark, burčák od vinařů z okolí i chutné občerstvení. Chystají i řízené ochutnávky vín i hry a zábavu pro děti. Hudební program otevře hodinu před polednem Neoveská cimbálová muzika, dále zahraje například Beatles revival Brouci, nebo Karel Gott cover band. Po sedmé večer předvede Novus Origo ohňovou show a od osmi večer zahraje Cayman. Vstupné je 150 korun.

Lázeňské vinobraní

KDY: sobota od 12.00

KDE: Lednice

ZA KOLIK: zdarma

Lednické Lázeňské vinobraní začne v sobotu v poledne na lázeňské kolonádě. V odpoledním programu se představí tanečníci latinskoamerických tanců, cimbálka Slovácko z Mikulčic a dětem zahraje divadlo Řád Červených Nosů. Na kolonádě návštěvníci najdou tradiční jarmark. Od pěti hodin program vyvrcholí vystoupením revivalu slavné švédské skupiny ABBA. Vstup je zdarma.

Tour de burčák

KDY: sobota od 9.00

KDE: Znojmo a okolí

ZA KOLIK: od 200 korun



Z nádvoří Louckého kláštera vyrazí v sobotu milovníci zdravého pohybu a vína na letošní Tour de burčák, putování po vinicích Znojemska. Sraz a registrace účastníků je v Louce mezi devátou a jedenáctou dopoledne. Pro pěší připravili pořadatelé jednu trasu, pro cyklisty dvě. Za vínem a burčákem se mohou vypravit do Nového Šaldorfa, Konic, Popic, Havraníků, Chvalovic, Dyjákoviček a Vrbovce. Cíl putování je opět na nádvoří Louckého kláštera, kde pořadatelé nabídnou folklorní program s nabídkou místních specialit včetně čerstvého burčáku. Startovní balíček stojí 200 korun.

Svátek vína

KDY: sobota od 14.30

KDE: Hodonín

Jedenáct vinařů, vinné trhy i cimbálové muziky. To vše nabídne letošní ročník Svátku vína, který se koná v sobotu od půl třetí na Masarykově náměstí v Hodoníně. Milovníci vína se mohou těšit na vzorky od vinařů z Mikulčic, Rohatce, Hovoran nebo Nového Poddvorova. K tanci a poslechu zahrají Cimbálová muzika Dur, Dechová hudba Cyrilka, Dětský folklorní soubor Duběnka, Babské ucho nebo Musica Folklorica. Chybět nebude tematický průvod i povolení nálevu vína. Akci zakončí koncert Davida Krause a jeho kapely. Pro děti je připravený skákací hrad.

Blatnické vinobraní

KDY: sobota od 13.00

KDE: Blatnice pod Svatým Antonínkem



Za vínem mohou vyrazit zájemci také do Blatnice pod Svatým Antonínkem. Místní Cech blatnických vinařů zde v sobotu pořádá Blatnické vinobraní. Akce startuje v jednu hodinu odpoledne otevřením sklepů Pod Starýma horama. Následovat bude krojovaný průvod i kulturní program. Během něj vystoupí Folklorní soubor Svodnica, Soubor lidových písní a tanců Žerotín, Blatnická dechová hudba nebo Cimbálová muzika Višňa.

Zarazické sklepy

KDY: sobota od 18.00

KDE: Veselí nad Moravou, Zarazice

Sobotní večer bude patřit ve veselské místní části Zarazice vínu. Své sklepy zde otevřou zdejší vinaři, kteří návštěvníkům nabídnou jak degustaci vín z ročníků minulých, tak i letošní burčák. O hudební doprovod se postará cimbálová muzika Jožky Staši. Burčákové posezení u cimbálu začíná v zarazických vinných sklepech v šest hodin.

Bzenecké vinobraní

KDY: pátek a sobota

KDE: Bzenec



Dva dny potrvá Bzenecké krojované vinobraní, které se letos uskuteční už poosmadvacáté. Páteční program odstartuje na náměstí Svobody o půl šesté, kdy se představí učitelé a žáci ZUŠL. Ligase, dále pak vystoupí historický šerm Memento mori, The people a Schelinger revival. Na zámeckém nádvoří začne zábava za účasti Souboru lidových písní a tanců Bzenčan a cimbálové muziky Oskoruša v šest hodin. Sobotní jarmark, zábava a atrakce začnou v deset hodin dopoledne. Slavnostní krojovaný průvod vyjde z Olšovské ulice ve dvě hodiny. Hlavní program za účasti cimbálových muzik a souborů pak začne ve tři hodiny. Svá vína během víkendu nabídne Bzenecké rodinné vinařství, Vinum Moravicum, Bisenc nebo Petr Bunža. Expozice města Bzence nabídne výstavu Do Bzenca na púť, v areálu zámeckého nádvoří v bývalé lisovně pak mohou zájemci navštívit výstavu obrazů, fotografií a děl Josefa Korejse Blatinského a dalších. Chybět nebude ani divadélko pro děti, které nabídne pohádky Princezna Ryba, Bubák Kájaa některou z her Loutkového divadla Kašpárek Bzenec. Podrobný program najdou zájemci na webu města Bzenec.

Dej si food

KDY: pátek a sobota

KDE: Znojmo

Pochoutky mimo jiné italské, indické, asijské, francouzské i veganské kuchyně mohou v pátek a sobotu vyzkoušet návštěvníci přehlídky Dej si Food ve Znojmě. V Hradní ulici od pivovaru k rotundě najdou na třicet food trucků a stánků. „V nabídce bude sushi, burgery, hranolky dle belgické receptury i slané pochoutky z hmyzu a také makronky, tartaletky nebo cupcakes. Nebude chybět ani dobrá káva, pivo a samozřejmě víno,“ lákali pořadatelé. Vstup je volný.

Za poznáním

Podzim na dědině

KDY: sobota a neděle od 9.00

KDE: Strážnice



Za akcí Podzim na dědině mohou v sobotu a neděli vyrazit zájemci do areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici na Hodonínsku. Program návštěvníky zavede do vesnic na přelomu 19. a 20. století a seznámí je s pracemi, které byly v tomto období na pořadu dne. Skanzen bude otevřený od devíti do pěti.

Archeopark v Pavlově

KDY: sobota

KDE: Pavlov

Vstup zdarma, soutěže a zábavu pro děti a kulturní program nabídne v sobotu Archeopark v Pavlově na Břeclavsku. Návštěvníky zavede do světa lovců mamutů a podzemní expozice archeoparku je seznámí s řadou ojedinělých nálezů právě z vykopávek v Pavlově a okolí. Zájemci si mohou vyzkoušet virtuální realitu nebo se vyfotit ve fotokoutku. Archeopark je otevřený od devíti do pěti.

Dny evropského dědictví

KDY: pátek až neděle

KDE: různá místa v Brně



Dny evropského dědictví nabídnou zájemcům v Brně prohlídky zajímavých míst. Za zmínku stojí třeba prostory První moravské spořitelny v Jánské ulici, která patří ke klenotům české moderní meziválečné architektury. Zájemci nahlédnou také do budov Krajského úřadu nebo do Národního památkového ústavu. Dozví se, kde se nachází v Brně jizba architekta Jurkoviče. Objeví taje Paláce Morava nebo prozkoumají zaměstnanecké zázemí bývalého obchodního domu Prior.

Zvyky a zvuky židovské kuchyně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Poznat židovskou kulturu mohou lidé v sobotu v Boskovicích. Dostanou příležitost ochutnat speciality židovské kuchyně. Připravena bude literární dílna, dětské tvoření zaměřené na židovské pohádky, pověsti a vzpomínky. Zájemci mohou zavítat také na prohlídku židovské čtvrti nebo venkovní fotografickou výstavu. Akci připravila iniciativa Zelená peřina ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka a Střední pedagogickou školou Boskovice. Vstupné je dobrovolné.

Koncerty

No name

KDY: pátek od 20.00

KDE: Dolní Bojanovice

ZA KOLIK: 390 korun



Dolní Bojanovice slaví. Obec si v letošním roce připomíná výročí 825 let založení a při té příležitosti uspořádala koncert. Během něj vystoupí kapely Šroti, Cirkus Problem a jako hlavní hvězda se představí slovenští No Name. Akcí, která startuje v sedm hodin večer na návsi v Dolních Bojanovicích, provede moderátor Rádia Jih Lukáš Makovec. Návštěvníci mladší dvanácti let mají na akci vstup zdarma, dospělí 390 korun.

Křídla motýlí

KDY: sobota od 17.00

KDE: Horní Věstonice

Sobotní odpoledne bude v Horních Věstonicích patřit už po sedmé benefici nazvané Křídla motýlí na podporu pacientů s nemocí motýlích křídel. Vystoupí Yvetta Blanarovičová, Heidi Janků, Michaela Nosková, Jan Kříž Michaela Tomešová a Martin France. Koncert v kulturně společenském areálu začne v pět hodin odpoledne.